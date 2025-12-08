PeaceByPeas: Η πρώτη εταιρεία που φέρνει στην Ελλάδα την τεχνογνωσία των ζυμώσεων

Σε μια εποχή που οι διατροφικές ανάγκες αλλάζουν γρήγορα και η αναζήτηση για καθαρά, φυσικά και θρεπτικά τρόφιμα γίνεται όλο και πιο επιτακτική, η εταιρεία Peace by Peas, με έδρα την Εύβοια, ξεχωρίζει ως μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ελληνικές προσπάθειες στον χώρο των ζυμώσεων. Με αφετηρία μια απλή οικογενειακή ανάγκη και με οδηγό την επιστημονική γνώση, η εταιρεία έχει καταφέρει μέσα σε λίγα μόλις χρόνια να αναδείξει το τέμπε, ένα από τα πιο παλιά, αλλά και πιο υποσχόμενα φυτικά τρόφιμα παγκοσμίως, στο ελληνικό τραπέζι.

Η Julija Volobujeva, συνιδρύτρια της PeaceByPeas, κατάφερε να αναδείξει τη διαδικασία της ζύμωσης και τα οφέλη της στον διαγωνισμό EWA – Empowering Women in Agrifood του EIT-FOOD, κατακτώντας το βραβείο «Visibility Pack», το οποίο της δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάσει πανευρωπαϊκά τη δραστηριότητά της.

Στη συνέντευξη που ακολουθεί, μας μιλά για το όραμα και την πορεία ανάπτυξης της εταιρείας, τις προκλήσεις ενός πρωτοεμφανιζόμενου προϊόντος και τα επόμενα βήματα που φιλοδοξούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την καθημερινή διατροφή.

Ποια είναι η φιλοσοφία πίσω από την ιδέα του Peace by Peas και πότε δημιουργήθηκε η εταιρεία;

Η Peace by Peas δημιουργήθηκε με την επιθυμία να συμβάλουμε ουσιαστικά στη βελτίωση της διατροφής στην Ελλάδα, προσφέροντας προϊόντα που συνδυάζουν επιστημονική γνώση, γεύση και καθημερινή πρακτικότητα. Σε έναν κόσμο όπου οι ρυθμοί είναι απαιτητικοί, θέλουμε να προσφέρουμε λύσεις που δεν απαιτούν χρόνο στην προετοιμασία, αλλά παραμένουν θρεπτικές, φυσικές και απολαυστικές.

Τα προϊόντα μας έχουν clean-label χαρακτήρα, βασίζονται σε βιολογικές ελληνικές πρώτες ύλες και ενσωματώνουν την τεχνογνωσία μας στις ζυμώσεις – έναν τομέα που βρίσκεται σε παγκόσμια ανάπτυξη. Η Peace by Peas, η οποία ξεκίνησε εμπορικά στις αρχές του 2022 και από τότε εξελίσσει συνεχώς τη σειρά των προϊόντων της, φέρνει πρώτη στην Ελλάδα την τεχνογνωσία των ζυμώσεων, δημιουργώντας λειτουργικά τρόφιμα από ελληνικά όσπρια.

Τι σας ώθησε να φτιάξετε προϊόντα ζύμωσης όπως το τέμπε;

Η αφετηρία ήταν προσωπική. Αναζητούσαμε για την οικογένειά μας τρόφιμα φυσικά, μη επεξεργασμένα, πλούσια σε φυτική πρωτεΐνη και εύκολα στην καθημερινή χρήση. Στρέψαμε το ενδιαφέρον μας στις ζυμώσεις, επειδή αποτελούν έναν από τους πιο αρχαίους και αποτελεσματικούς τρόπους βελτίωσης της θρεπτικής αξίας των τροφίμων.

Έτσι, φτάσαμε στο τέμπε: Ένα εξαιρετικά λειτουργικό τρόφιμο, το οποίο ταιριάζει σε κάθε κουζίνα, μαγειρεύεται γρήγορα και δίνει ευελιξία – από τηγάνι και φούρνο έως air fryer, σάντουιτς, σαλάτες, ζυμαρικά ή ακόμη και μπέργκερ. Είναι μια πρώτη ύλη που επιτρέπει στον καταναλωτή να δημιουργήσει χωρίς περιορισμούς.

Πώς παράγεται το τέμπε και ποια είναι η διαδικασία ζύμωσης;

Το τέμπε είναι από τα πιο καθαρά και απλά ζυμωμένα τρόφιμα. Αποτελείται μόνο από όσπρια –ρεβίθια ελληνικής παραγωγής ή βιολογική σόγια– και έναν μύκητα, τον Rhizopus oligosporus. Η ζύμωση είναι μια φυσική μεταμορφωτική διαδικασία: Ο μύκητας αναπτύσσει το μυκήλιο, μια λευκή δομή που «αγκαλιάζει» τα όσπρια και τα ενώνει σε μια συμπαγή μπάρα.

Με σωστό έλεγχο θερμοκρασίας και υγρασίας, ο μύκητας μετατρέπει τα όσπρια σε ένα νέο, πιο θρεπτικό τρόφιμο μέσα σε 36-48 ώρες. Η συνολική διαδικασία απαιτεί περίπου τρεις ημέρες και δεν περιλαμβάνει πρόσθετα, συντηρητικά ή τεχνητή επεξεργασία – κάτι που κάνει το τέμπε ένα πραγματικό clean-label προϊόν.

Ποια διατροφικά οφέλη προσφέρει το τέμπε και ποιες ομάδες καταναλωτών στοχεύετε;

Η ζύμωση αναβαθμίζει σημαντικά την αξία των οσπρίων. Έτσι, το τέμπε περιέχει φυσικά προβιοτικά και πρεβιοτικά, είναι πλούσιο σε πλήρη φυτική πρωτεΐνη, προσφέρει βιταμίνες του συμπλέγματος Β, μέταλλα και ιχνοστοιχεία, ενώ έχει υψηλή πεπτικότητα. Η ζύμωση εξουδετερώνει αντιθρεπτικά συστατικά, κάνοντας το τέμπε πιο εύπεπτο και φιλικό για όσους συνήθως «φουσκώνουν» με τα όσπρια. Για όλους αυτούς τους λόγους, στοχεύουμε κυρίως οικογένειες – και ιδιαίτερα μητέρες που αναζητούν εύκολες, θρεπτικές και καθαρές λύσεις για τα παιδιά τους. Το τέμπε, όμως, απευθύνεται και σε όσους ακολουθούν plant-based διατροφή, σε αθλητές και σε άτομα που θέλουν να ενισχύσουν την καθημερινή τους διατροφή με φυσικό και ισορροπημένο τρόπο.

Πού προωθείτε τα προϊόντα σας;

Σήμερα διαθέτουμε τα προϊόντα μας σε βιολογικά καταστήματα, παντοπωλεία, delicatessen και επιλεγμένα σημεία λιανικής σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα συνεργαζόμαστε με εστιατόρια και καφέ που εντάσσουν στα μενού τους λειτουργικές clean-label πρώτες ύλες. Η επαφή με τους επαγγελματίες της εστίασης μάς βοηθά να ενημερώνουμε τους καταναλωτές και να εισάγουμε το τέμπε με δημιουργικούς τρόπους στο ελληνικό τραπέζι. Επίσης, διοργανώνουμε σεμινάρια, παρουσιάσεις, μαθήματα μαγειρικής και γευστικές δοκιμές, καθώς η εκπαίδευση αποτελεί βασικό κομμάτι της αποστολής μας.

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίσατε στην ανάπτυξη της εταιρείας;

Οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε ήταν δύο: Πρώτον, η εισαγωγή ενός άγνωστου προϊόντος στην ελληνική αγορά. Το τέμπε δεν είχε καμία παρουσία όταν ξεκινήσαμε, οπότε χρειαζόταν να εκπαιδεύσουμε το κοινό από την αρχή. Αυτό απαιτούσε χρόνο, συνέπεια και πολλές προσωπικές επαφές. Δεύτερον, η ανάπτυξη της εξειδικευμένης τεχνογνωσίας. Οι ζυμώσεις απαιτούν εργαστηριακή ακρίβεια, σταθερότητα θερμοκρασίας και μικροβιολογικό έλεγχο. Χρειάστηκε να αναπτύξουμε μόνοι μας διαδικασίες, πρωτόκολλα ποιότητας και παραγωγής και να «χτίσουμε» εμπειρία που σήμερα αποτελεί βασικό μας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Πώς θα αξιοποιήσετε το «Visibility Pack» στον διαγωνισμό EWA –Empowering Women in Agrifood;

Το βραβείο «Visibility Pack» του προγράμματος EWA αποτελεί για εμάς μια σημαντική διάκριση, καθώς απονεμήθηκε από τα κεντρικά του EIT Food και συνοδεύεται από πρόσκληση στο διεθνές Next-Bite Satellite στη Βαρσοβία. Εκεί, θα έχουμε την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με επενδυτές, διανομείς και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των ζυμώσεων και της λειτουργικής διατροφής. Η διεθνής αυτή εμπειρία μάς βοηθά να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας και να εξερευνήσουμε δυνατότητες εξαγωγών και στρατηγικών συνεργασιών, που θα επιτρέψουν την περαιτέρω ανάπτυξη της Peace by Peas.

Ποια είναι τα επόμενα σχέδιά σας;

Τα επόμενα βήματά μας περιλαμβάνουν την ανάπτυξη μιας σειράς έτοιμων προς κατανάλωση προϊόντων (ready-to-eat) βασισμένων στις ζυμώσεις, σχεδιασμένων για οικογένειες που θέλουν πρακτικές λύσεις χωρίς να θυσιάζουν τη θρεπτική αξία.

Παράλληλα, επεκτείνουμε την παραγωγή του πρώτου ελληνικού μίσο από όσπρια – ενός προϊόντος με σημαντικό γαστρονομικό και διατροφικό ενδιαφέρον, που αναμένεται να αποτελέσει το επόμενο μεγάλο trend στις λειτουργικές τροφές. Η φιλοδοξία μας είναι να καθιερωθούμε ως η πλέον εξειδικευμένη εταιρεία ζυμώσεων στην Ελλάδα, προσφέροντας προϊόντα που κάνουν την καθημερινή διατροφή πιο υγιεινή, πιο νόστιμη και πιο προσιτή για όλους.