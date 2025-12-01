Κωνσταντίνος Οροϊλίδης, ΟΕΜ Business Development Manager στη CNH Industrial: Οι πέντε τάσεις που θα καθορίσουν τη γεωργία της επόμενης δεκαετίας

Σε μια περίοδο που η αγροτική τεχνολογία εξελίσσεται ταχύτερα από ποτέ, η φετινή Agritechnica, η μεγαλύτερη και σημαντικότερη διεθνής έκθεση αγροτικής τεχνολογίας στον κόσμο, ανέδειξε με σαφήνεια ότι η παγκόσμια γεωργία περνά από το επίπεδο των καινοτόμων ιδεών σε εφαρμόσιμες ψηφιακές και αυτόνομες λύσεις.

Η αυτονομία, η τεχνητή νοημοσύνη και η διαλειτουργικότητα δεδομένων αποτελούν πλέον ώριμες τεχνολογίες. Μέσα σε αυτό το δυναμικό περιβάλλον, ο Κωνσταντίνος Οροϊλίδης, στέλεχος της CNH Industrial, μια παγκόσμιας κλάσης εταιρεία μηχανικού εξοπλισμού και υπηρεσιών, μιλά στην «ΥΧ» για τις τάσεις που θα διαμορφώσουν την παγκόσμια γεωργία τα επόμενα χρόνια, τις προοπτικές για την Ελλάδα και τις προκλήσεις που ακόμη εμποδίζουν τη γρήγορη υιοθέτηση τεχνολογιών στη χώρα.

Επίσης, έχοντας ενεργή συμμετοχή στην εξέλιξη της Augmenta Agriculture Technologies, της ελληνικής εταιρείας αγροτεχνολογίας που εξαγοράστηκε από την CNH Industrial, παρουσιάζει τη νέα γενιά του συστήματος καμερών που έχει αναπτύξει η ελληνική εταιρεία.

Τέλος, με το βλέμμα στραμμένο τόσο στη διεθνή αγορά όσο και στην ελληνική πραγματικότητα, εξηγεί γιατί αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα και πώς βλέπει τον ρόλο του στη μετάβαση της ελληνικής γεωργίας προς ένα πιο ανταγωνιστικό και ψηφιακό μέλλον.

Κύριε Οροϊλίδη, ποιες ήταν οι βασικές σας προσδοκίες από την Agritechnica φέτος; Επιβεβαιώθηκαν από το επίπεδο της τεχνολογίας;

Πηγαίνοντας φέτος στην Agritechnica, περίμενα να δω μια καθαρή μετάβαση από εντυπωσιακές ιδέες σε λύσεις που μπορούν να δουλέψουν άμεσα στο χωράφι. Αυτή η προσδοκία επιβεβαιώθηκε πλήρως. Η αυτονομία εμφανίστηκε πλέον ώριμη, με συστήματα που δεν ήταν πειραματικά, αλλά εξοπλισμένα με ολοκληρωμένη αισθητήρια τεχνολογία και λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο.

Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη περνά από το στάδιο της ανάλυσης στο στάδιο της αυτόματης εκτέλεσης εργασιών. Το πιο ενδιαφέρον, όμως, ήταν η στροφή των μεγάλων κατασκευαστών σε κλειστά, αλλά ισχυρά οικοσυστήματα διαλειτουργικότητας δεδομένων: H μάχη πλέον δίνεται στο ποιος θα διαχειρίζεται και θα ενορχηστρώνει τα δεδομένα μεταξύ μηχανήματος, αισθητήρα, τρακτέρ και γεωπόνου.

Ποιες τάσεις βλέπετε να κυριαρχούν τα επόμενα χρόνια στην αγροτική τεχνολογία παγκοσμίως;

Διακρίνω πέντε καθαρούς άξονες.

Η αυτονομία, καθώς με τις επαναλαμβανόμενες εργασίες και την έλλειψη εργατικών χεριών, τα ρομποτικά συστήματα θα καθιερωθούν ταχύτερα από όσο περιμέναμε. Η μετάβαση από τη χαρτογράφηση στη λήψη απόφασης. Η αγορά περνά από το «έχω δεδομένα» στο «το μηχάνημα αποφασίζει και ενεργεί μόνο του». Η διαλειτουργικότητα δεδομένων και η ενίσχυση των FMIS (ΣΔΓΕ – Σύστημα Διαχείρισης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων), που πλέον δεν καταγράφουν απλώς, αλλά προτείνουν πρακτικές σε πραγματικό χρόνο. Οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας, με την ηλεκτροκίνηση και τα υβριδικά να κερδίζουν έδαφος ειδικά στις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις. Η σύζευξη γεωργίας-ενέργειας μέσω Agri-PV (σ.σ. αγροβολταϊκά), που θα αποτελέσει σημαντική πηγή εισοδήματος τα επόμενα χρόνια.

Εντοπίσατε λύσεις που θα ταίριαζαν στις ανάγκες του αγροτικού τομέα της Ελλάδας;

Υπάρχουν αρκετές. Οι καλλιέργειες υψηλής αξίας της Ελλάδας, όπως ελιά, αμπέλι και οπωροφόρα, ταιριάζουν ιδανικά σε τεχνολογίες που μειώνουν το κόστος και εξασφαλίζουν ποιότητα, όπως ρομποτικά συστήματα για ζιζανιοκτονία ή στοχευμένη λίπανση. Στην άρδευση, η τεχνολογία διαχείρισης σε πραγματικό χρόνο μπορεί να προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση νερού, κάτι κρίσιμο για τη χώρα. Επιπλέον, οι λύσεις ιχνηλασιμότητας ενισχύουν τον εξαγωγικό χαρακτήρα των ελληνικών προϊόντων, προσφέροντας τη διαφάνεια που ζητά πλέον η διεθνής αγορά.

Ποιες οικονομικές ή τεχνικές δυσκολίες αντιλαμβάνεστε στην υιοθέτηση των τεχνολογιών που είδατε;

Οι δυσκολίες είναι κυρίως οργανωτικές, χρηματοδοτικές και θεσμικές. Το αρχικό κόστος παραμένει υψηλό για τον μέσο Έλληνα παραγωγό, ενώ η μικρή κλίμακα των εκμεταλλεύσεων δυσκολεύει την απόσβεση χωρίς σχήματα συνεργασίας. Η τηλεπικοινωνιακή υποδομή παραμένει άνιση και οι ανάγκες εκπαίδευσης μεγάλες, καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται γρηγορότερα από την αγορά. Θεσμικά, δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί το πλαίσιο για αυτόνομα οχήματα ούτε έχει αναπτυχθεί μια αγορά «τεχνολογία ως υπηρεσία».

Παρά όλα αυτά, αν λυθούν τα παραπάνω, η υιοθέτηση μπορεί να επιταχυνθεί σημαντικά, ειδικά μέσα από συνεταιριστικά μοντέλα που δικαιολογούν επενδύσεις σε τεχνολογίες μεγάλης κλίμακας.

Σε τι στάδιο βρίσκεται αυτήν τη στιγμή η Augmenta;

Το Augmenta Field Analyzer βρίσκεται, πλέον, σε ένα ώριμο στάδιο ενσωμάτωσης στο παγκόσμιο οικοσύστημα της CNH, έχοντας περάσει από το αρχικό startup DNA σε πλήρη βιομηχανική παραγωγή. Το σύστημα καμερών που μετρά χλωροφύλλη και βιομάζα σε πραγματικό χρόνο και προσαρμόζει αυτόματα τη δόση στο ψεκαστικό ή στον λιπασματοδιανομέα αποτέλεσε τη βάση όλων των εξελίξεων που ακολούθησαν.

Στον προηγούμενο ρόλο μου στην CNH, όπου και ηγήθηκα της εμπορικής διείσδυσης μετά την εξαγορά, καταφέραμε να εισέλθουμε σε περισσότερες από 14 ευρωπαϊκές αγορές σε λιγότερο από 16 μήνες. Στη φετινή Agritechnica, παρουσιάσαμε για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό έδαφος την επόμενη γενιά: Το SenseApply για τα αυτοκινούμενα ψεκαστικά της Case IH και το IntelliSense για εκείνα της New Holland.

Πρόκειται ουσιαστικά για την εξέλιξη του Augmenta Field Analyzer, πλέον ενσωματωμένη απευθείας από το εργοστάσιο. Η μεγάλη τομή είναι ότι δεν μιλάμε απλώς για μεταβλητή δόση, αλλά για ανίχνευση ζιζανίων και ενεργοποίηση των ακροφυσίων αποκλειστικά πάνω τους, με σημαντικές οικονομίες σε ζιζανιοκτόνα. Η Augmenta, λοιπόν, έχει περάσει στο επόμενο στάδιο: Από την καινοτομία στο χωράφι, στη μαζική παραγωγή και στη στρατηγική ενσωμάτωση σε δύο μεγάλες μάρκες του ομίλου.

Για ποιον λόγο αποφασίσατε να αφήσετε την Ολλανδία και να επιστρέψετε στην Ελλάδα;

Η επιστροφή μου στην Ελλάδα ήταν πρωτίστως επαγγελματική απόφαση. Στη νέα μου θέση ως ΟΕΜ Business Development Manager στη CNH, είμαι υπεύθυνος για την ενίσχυση της παρουσίας και της ενσωμάτωσης των τεχνολογιών μας στο ευρύτερο οικοσύστημα γεωργικών μηχανημάτων. Η Νότια και Κεντρική Ευρώπη, αλλά και τα Βαλκάνια είναι αγορές με τεράστιο δυναμικό ανάπτυξης και το να βρίσκομαι στην Ελλάδα επιτρέπει να είμαι πιο κοντά σε αυτό το γεωγραφικό και εμπορικό πεδίο.

Σε προσωπικό επίπεδο, ήθελα να επιστρέψω και να μεταφέρω εδώ την εμπειρία που απέκτησα τόσο από ένα άριστο παράδειγμα χώρας για τον τομέα, όπως η Ολλανδία, όσο και από μεγάλους διεθνείς οργανισμούς, όπως στον όμιλο Kubota παλαιότερα και πλέον στον όμιλο της CNH. Πιστεύω ότι η ελληνική γεωργία χρειάζεται ανθρώπους με διεθνή τεχνογνωσία για να κάνει το επόμενο βήμα.

Με βάση το αντικείμενο της δουλειάς σας θεωρείτε ότι η Ελλάδα είναι μία χώρα που σας δίνει τη δυνατότητα να εξελιχθείτε επαγγελματικά;

Η Ελλάδα δεν είναι ακόμη ώριμη αγορά στον τομέα της γεωργίας ακριβείας, καθώς ο μικρός κλήρος και οι αργοί ρυθμοί υιοθέτησης δημιουργούν περιορισμούς. Ωστόσο, ταυτόχρονα, αποτελεί χώρο όπου μπορεί κανείς να συμβάλει στη διαμόρφωση νέων μοντέλων συνεργασίας, θεσμικών πλαισίων και στρατηγικών.

Με άλλα λόγια, η εξέλιξη εδώ δεν έρχεται επειδή το οικοσύστημα είναι ώριμο, αλλά επειδή βρίσκεται σε φάση αναγκαίας μετάβασης. Για έναν επαγγελματία με διεθνή εμπειρία, το περιβάλλον αυτό προσφέρει τη δυνατότητα όχι απλώς να εξελιχθεί, αλλά και να συμβάλει στη διαμόρφωση των συνθηκών που θα καθορίσουν το μέλλον του τομέα.

Ποια είναι τα επόμενα επαγγελματικά σας σχέδια;

Τα άμεσα σχέδιά μου παραμένουν απολύτως ευθυγραμμισμένα με τον ρόλο μου στη CNH, με στόχο την επιτάχυνση της υιοθέτησης τεχνολογιών ακρίβειας στις αγορές που διαχειρίζομαι. Παράλληλα, καθώς επιστρέφω στην Ελλάδα, θα ήθελα σταδιακά να αξιοποιήσω την εμπειρία μου και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ειδικά τώρα που ο αγροτικός τομέας βρίσκεται σε φάση αναδιάρθρωσης.

Αν υπάρξουν συνθήκες όπου αυτή η τεχνογνωσία μπορεί να συμβάλει πιο θεσμικά και πιο συντονισμένα, είναι κάτι που θα με ενδιέφερε να εξετάσω, χωρίς να αλλάζει ο βασικός επαγγελματικός μου προσανατολισμός.