Αχαΐα: Σε κατάσταση συναγερμού παρά τη βελτιωμένη εικόνα

Η Αχαΐα εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, παρά τη βελτιωμένη εικόνα που παρουσιάζει σήμερα. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής συνεχίζουν την εντατική προσπάθεια για να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν νέες αναζωπυρώσεις, ενώ αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες στην Αρόη. Η φωτιά μαίνεται στην περιοχή Ρωμανός προς την Ελεκίστρα, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Στην κατάσβεση της φωτιάς στην Πάτρας επιχειρούν 140 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 41 οχήματα.

Με το πρώτο φως την ημέρας τις ρίψεις νερού ξεκίνησαν τα εναέρια μέσα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.Η κόπωση των δυνάμεων είναι εμφανής, ωστόσο το έργο συνεχίζεται αδιάκοπα, με την ελπίδα ότι η μείωση της έντασης των ανέμων θα βοηθήσει στην οριστική κατάσβεση.

Παράλληλα, η πυρκαγιά έχει προκαλέσει εκτεταμένες διακοπές ρεύματος στην Αχαΐα. Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, επαναηλεκτροδοτήθηκαν ο Ψαθόπυργος, το Δρέπανο, τα Αραχωβίτικα και τμήμα της Πάτρας, ενώ χωρίς ρεύμα παραμένουν περιοχές όπως οι Συχαινά, Μαγούλα, Πλατάνι, Πανεπιστημιούπολη, Κάτω & Άνω Καστρίτσι, Βούντενη, Μπάλλα, Χάραδρος, Βερναδείκα, Αγ. Βασίλειος, Ανθούπολη και Αμπελόκηποι.

Την ίδια ώρα, κλιμάκια της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού βρίσκονται στις περιοχές όπου δοκιμάζονται και εξετάζουν βίντεο, φωτογραφίες και μαρτυρίες κατοίκων για τις ενάρξεις των πυρκαγιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες για το πρώτο μέτωπο που ξέσπασε στην Δυτική Αχαΐα, εξετάζεται η έναρξη να οφείλεται σε πυλώνες του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ για την φωτιά στα Συχαινά εξετάζεται ο εμπρησμός.