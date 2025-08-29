Αχαΐα: Σε κίνδυνο τα ελατοδάση

Τα ελατοδάση των Καλαβρύτων βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο. Η κλιματική αλλαγή, με τις συνεχείς ξηρασίες και τη μείωση των χιονοπτώσεων, έχει εξασθενήσει τα δέντρα, τα οποία γίνονται, πλέον, εύκολη λεία για φλοιοφάγα και ξυλοφάγα έντομα. Το αποτέλεσμα είναι εκατοντάδες καφετιά και ετοιμοθάνατα έλατα να ξεχωρίζουν στις πλαγιές, εκεί όπου κάποτε κυριαρχούσε το πράσινο.

Η δασάρχης Καλαβρύτων, Δήμητρα Κολλύρου, κρούει τον «κώδωνα» του κινδύνου, επισημαίνοντας πως πρέπει να ληφθούν άμεσα διαχειριστικά μέτρα, με διάθεση περισσότερου προσωπικού και ταυτόχρονα σύνταξη μελέτης για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Ήδη έχουν κατατεθεί τα σχετικά αιτήματα προς την πολιτεία και αναμένεται η απάντηση.

Τα προσβεβλημένα δέντρα πρέπει να απομακρυνθούν και να αποφλοιωθούν, για να περιοριστεί η εξάπλωση των εντόμων. Ωστόσο, το έργο αυτό είναι δύσκολο, καθώς το ορεινό ανάγλυφο δεν επιτρέπει τη χρήση μηχανημάτων και απαιτείται προσωπικό και σημαντικούς πόρους.

Οι επιστήμονες επιβεβαιώνουν πως η άνοδος της θερμοκρασίας έως και 2 βαθμούς Κελσίου και η μείωση της χιονοκάλυψης κατά 40% στερούν από τα έλατα τη ζωτική τους υγρασία, οδηγώντας τα σε μαρασμό. Η έλλειψη υγρασίας εξασθενεί τα έλατα, μειώνοντας τις φυσικές τους άμυνες και επιτρέποντας στα έντομα να τρυπούν τον φλοιό, δημιουργώντας σήραγγες που διακόπτουν τη ροή θρεπτικών ουσιών και οδηγώντας, τελικά, στον θάνατό τους.

Σε παρόμοια μοίρα και άλλες περιοχές

Το φαινόμενο εξαπλώνεται πέρα από τα Καλάβρυτα, σε Ερύμανθο, Αροάνια, Ευρυτανία και Αιτωλοακαρνανία, απειλώντας έναν φυσικό πλούτο με τεράστια οικολογική και οικονομική σημασία. Σε παρόμοια μοίρα βρίσκονται και άλλα ελατοδάση της Μεσογείου, όπως στην Ισπανία, όπου το Abies Alba παρουσιάζει επίσης μείωση.