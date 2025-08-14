Πύρινος εφιάλτης με πολλαπλά μέτωπα σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια

Δυτική Ελλάδα: «Κόλαση» σε Δυτική Αχαΐα και Πάτρα Εκκενώσεις σε χωριά και αστικό ιστό – Κάηκαν σπίτια, επιχειρήσεις και καλλιέργειες Μια από τις πιο εκτεταμένες και καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ετών έπληξε την Αχαΐα, αφήνοντας πίσω της καμένα σπίτια, καλλιέργειες και δασικές εκτάσεις. Οι φλόγες απείλησαν και έπληξαν άμεσα κατοικημένες περιοχές, ακόμη και εντός του αστικού ιστού, ανάγκασαν τις αρχές να οργανώσουν μαζικές εκκενώσεις και οδήγησαν σε δραματικές επιχειρήσεις διάσωσης ανθρώπων και ζώων. Ιδιαίτερη ανησυχία επικρατεί για την τύχη κτηνοτρόφου, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, έσπευσε να σώσει το κοπάδι αιγοπροβάτων του και μέχρι τη στιγμή που γράφονταν αυτές οι γραμμές (σ.σ. απόγευμα Τετάρτης 13/8) αγνοούνταν. Παράλληλα, καταγράφηκαν περιστατικά απεγκλωβισμών πολιτών και μοναχών, ενώ οι αρχές επιχειρούσαν να απομακρύνουν οικόσιτα ζώα από περιοχές που απειλούνταν. Ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, απέστειλε αίτημα προς το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, ζητώντας οι περιοχές που πλήττονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία οριοθέτησής τους. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της Πάτρας, πυκνοί καπνοί υψώθηκαν πάνω από το Γηροκομείο, ενώ εστίες φωτιάς εντοπίστηκαν κοντά σε σπίτια στην οδό Θεοφράστου. Στις φλόγες παραδόθηκε το νεκροταφείο των Μποζαϊτίκων, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να καταγράφονται σε Αρόη, Βούντενη και Ρωμανού. Στα Μποζαΐτικα, η κατάσταση υπήρξε ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς πληροφορίες ανέφεραν καταστροφές σε κατοικίες. Η πυρκαγιά, τροφοδοτούμενη από ισχυρούς ανέμους, εξαπλώθηκε γρήγορα, αναγκάζοντας τις αρχές να προχωρήσουν σε μαζικές εκκενώσεις δεκάδων οικισμών και περιοχών. Στη Βούντενη, το δημοτικό σχολείο καταστράφηκε, ενώ στα Καμίνια οι φλόγες έφτασαν μέχρι την παλιά εθνική οδό Πατρών-Πύργου, σε απόσταση αναπνοής από τη θάλασσα. Η φωτιά «αγκάλιασε» ουσιαστικά την πόλη της Πάτρας, επελαύνοντας σε προάστια και παραλιακή ζώνη, ενώ υπήρχε σοβαρό ενδεχόμενο οι φλόγες να πλησιάσουν το Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Το χρονικό Η καταστροφή ξεκίνησε το μεσημέρι της Τρίτης από τα Φλογεραίικα Ερυμάνθου και σε λίγες ώρες διένυσε περίπου 25 χιλιόμετρα, πλήττοντας Μοιραίικα, Περιστέρα, Χαϊκάλι, Άγιο Στέφανο Δυτικής Αχαΐας και Θεριανό Βραχνεΐκων. Μηνύματα εκκένωσης μέσω του «112» εστάλησαν σε δεκάδες περιοχές, ενώ σε ετοιμότητα βρίσκονταν σκάφη του Λιμενικού για θαλάσσια απομάκρυνση πολιτών. Στην επιχείρηση συμμετείχαν εκατοντάδες πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, δεκάδες οχήματα και εναέρια μέσα, με την υποστήριξη μηχανημάτων έργου και υδροφόρων. Παράλληλα, οργανώθηκαν χώροι προσωρινής φιλοξενίας σε σχολεία, ξενώνες και δημοτικές δομές, ενώ οι παιδικές κατασκηνώσεις στα Ροΐτικα παρέμειναν κλειστές. Η ένταση και η έκταση της πυρκαγιάς άφησαν πίσω τους εικόνες απόλυτης καταστροφής και μια τοπική κοινωνία σε βαθιά δοκιμασία. Η πύρινη λαίλαπα πέρασε και από την Βιομηχανική Περιοχή Πάτρας, προκαλώντας σοβαρές ζημίες. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση που παρείχε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων, Δημήτρης Λειβαδάρος, από την πυρκαγιά που εισήλθε στους χώρους της ΒΙΠΕ έχει καταστραφεί ένα εγκαταλειμμένο εργοστάσιο, καθώς και ένας αποθηκευτικός χώρος με λιπάσματα. Προβληματισμός από την καύση λιπασμάτων Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, Βαγγέλης Καραχάλιος για την καύση λιπασμάτων στη ΒΙΠΕ. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, μετά την πυρκαγιά σε αποθήκη λιπασμάτων στη ΒΙΠΕ Πατρών, η άμεση παρακολούθηση της ατμόσφαιρας και των γειτονικών βιομηχανιών τροφίμων είναι επιτακτική. Η καύση λιπασμάτων πιθανόν να απελευθέρωσε αμμωνία, οξείδια του αζώτου, σωματίδια PM2.5/PM10 και πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs), ουσίες που μπορούν να επηρεάσουν την υγεία των εργαζομένων και των καταναλωτών. Τα γειτονικά εργοστάσια που παράγουν γάλα, αλεύρι, καφέ και άλλα τρόφιμα ευρείας κατανάλωσης οφείλουν να διασφαλίσουν ότι η λειτουργία τους γίνεται υπό συνθήκες που αποκλείουν οποιονδήποτε κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, και οι αρμόδιες αρχές πρέπει να διεξάγουν ανοιχτούς, τεκμηριωμένους ελέγχους και να δημοσιοποιούν τα αποτελέσματα. Αποζημιώσεις Η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει τους κτηνοτρόφους των οποίων το ζωικό κεφάλαιο υπέστη απώλειες λόγω πρόσφατης πυρκαγιάς ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΕΛΓΑ, οφείλουν να προβούν εντός 48 ωρών από το συμβάν σε υποβολή δήλωσης ζημιάς στον αρμόδιο ανταποκριτή του ΕΛΓΑ στον δήμο της περιοχής τους, σε παροχή αναλυτικών στοιχείων για το ζωικό κεφάλαιο που απωλέσθη (είδος ζώου, αριθμός, ηλικία, παραγωγική κατάσταση), καθώς και επισύναψη αποδεικτικών εγγράφων που να τεκμηριώνουν την ύπαρξη του ζωικού κεφαλαίου πριν την πυρκαγιά (π.χ. μητρώα εκτροφής, βιβλιάρια υγείας ζώων). Επίσης, να διατηρήσουν τα πτώματα των ζώων στον χώρο που βρέθηκαν, μέχρι την αυτοψία των εκτιμητών του ΕΛΓΑ. Πυρκαγιά σε κατοικημένες εκτάσεις και θερμοκήπια στο Καπελέτο Την ώρα που οι φλόγες κατέκαιγαν την Αχαΐα, νέα πυρκαγιά ξέσπαγε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή Καπελέτο, του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης στην Ηλεία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι φλόγες εκδηλώθηκαν σε χορτολιβαδική έκταση κοντά σε κατοικημένο οικισμό και αμέσως επεκτάθηκαν, καταστρέφοντας θερμοκήπια. Στο σημείο βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα, δρώντας για να περιορίσουν την εξάπλωση των φλογών και να προστατεύσουν τις περιουσίες των κατοίκων, θέτοντας τελικά τη φωτιά υπό έλεγχο.