Αφιέρωμα: Ιχθυοκαλλιέργειες

Σήμερα στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται περίπου 285 μονάδες θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας και 24 ιχθυογεννητικοί σταθµοί, µε παραγωγή 141.000 τόνων ετησίως και µε αξία 790 εκατ. ευρώ, συµπεριλαµβανοµένων των οστρακοκαλλιεργειών.

Στον κλάδο δραστηριοποιούνται περισσότερες από 70 επιχειρήσεις, µε ισχυρό αποτύπωµα στην απασχόληση, που µεταφράζεται σε περισσότερες από 3.000 άµεσες και 10.000 έµµεσες θέσεις εργασίας.

Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από την ετήσια έκθεση της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών

Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) για το 2024 και είναι τα πιο πρόσφατα δηµοσιευµένα, ενώ

σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις ο κλάδος διατήρησε ένα θετικό πρόσηµο ανάπτυξης κατά τη

διάρκεια του 2025.

Το γεγονός, πάντως, που φαίνεται ότι θα δώσει τη µεγαλύτερη ώθηση για

την επόµενη δεκαετία είναι η επίλυση του προβλήµατος που ονοµάζεται Avramar, καθώς τις

επόµενες µέρες ολοκληρώνεται η εξαγορά της από την καναδική Cooke.