Ιχθυοκαλλιέργειες: Μεγάλο «αγκάθι» ο χωροταξικός σχεδιασμός

Το βασικό πρόβλημα του κλάδου των ελληνικών υδατοκαλλιεργειών είναι αναμφίβολα ο χωροταξικός σχεδιασμός. Όπως προκύπτει από τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ), ως προς τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις έχει σημειωθεί μικρή πρόοδος.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από το 2015 μέχρι σήμερα έχουν ιδρυθεί μόλις επτά από τις 23 συνολικά Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης των Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) που έχουν προβλεφθεί.

Παρά τις διαδοχικές παρατάσεις που έχουν δοθεί, το χωροταξικό των υδατοκαλλιεργειών εξακολουθεί να παρουσιάζει καθυστερήσεις υποβαθμίζοντας την αναπτυξιακή προοπτική, τον εξορθολογισμό της παραγωγικής διαδικασίας αλλά και την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Μάλιστα, ειδική μνεία στον χωροταξικό σχεδιασμό για τις ιχθυοκαλλιέργειες είχε κάνει πέρυσι τον Σεπτέμβριο, από το βήμα της 89ης ΔΕΘ, ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναλαμβάνοντας τη δέσμευση για προώθηση του χωροταξικού ζητήματος του κλάδου.

«Οι διαδικασίες για το χωροταξικό πρέπει να τρέξουν. Σε κάθε συνέδριο απευθύνομαι σε διαφορετική πολιτική ηγεσία, διαφορετικό υπουργό, διαφορετικό αρμόδιο υφυπουργό. Ο νόμος είναι ψηφισμένος από το 2011. Δεν θέλουμε άλλους νόμους, θέλουμε να εφαρμοστούν αυτοί που έχουν ψηφιστεί», ανέφερε σε υψηλούς τόνους από το βήμα του 4ου Κλαδικού Συνεδρίου Ιχθυοκαλλιέργειας στις 15 Μαΐου, ο πρόεδρος του ΔΣ της ΕΛΟΠΥ και αντιπρόεδρος του ΔΣ της Avramar, Απόστολος Τουραλιάς.

«Το αίτημα για το χωροταξικό είναι πλέον γραφικό γιατί είναι το ίδιο τόσα χρόνια», τόνισε ο ίδιος, αφήνοντας αιχμές προς το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για ολιγωρία.

«Η ολοκλήρωση της θεσμοθέτησης των Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης των Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) αποτελεί κρίσιμη προτεραιότητα για εμάς», απάντησε από την πλευρά του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς.

Τελευταία εξέλιξη

Λίγο μετά την ομιλία του κ. Τουραλιά, ο Φίλιππος Πετρίδης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της AMBIO Α.Ε., ανακοίνωσε ότι συμμετέχει στο έργο «Εκπόνηση Μελετών Θαλάσσιων Χωροταξικών Πλαισίων», που κατακυρώθηκε στις 14 Μαΐου 2026 στην ένωση με επικεφαλής τη ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε., με συμμετοχή της ΡΟΙΚΟΣ Α.Ε. και της AMBIO Α.Ε. Το έργο αφορά την κατάρτιση των Θαλάσσιων Χωροταξικών Πλαισίων για τρεις Θαλάσσιες Χωρικές Ενότητες (ΘΧΕ) 2 (Νότιο Αιγαίο), 3 (Κρήτη) και 4 (Ιόνιο) και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2026. Η AMBIO Α.Ε. αναλαμβάνει την εξειδίκευση στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών, εξετάζοντας τη χωρική διάρθρωση, τη συμβατότητα με άλλες θαλάσσιες χρήσεις και την εναρμόνιση με το ισχύον χωροταξικό πλαίσιο.

Σύμφωνα με τον κ. Πετρίδη, ουσιαστικά, με την υπογραφή της σύμβασης ξεκινά η πολυαναμενόμενη μελέτη για τον χωροταξικό σχεδιασμό των θαλάσσιων υδατοκαλλιεργειών.