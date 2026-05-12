Αυστηρός έλεγχος στα λιμάνια για τον αφθώδη

Αυστηρά μέτρα για την αποτροπή της εξάπλωσης της ζωονόσου του αφθώδους πυρετού στα νησιά της Δωδεκανήσου, λαμβάνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα, Φιλήμονας Ζαννετίδης δήλωσε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι σε συνεχή επαγρύπνηση και επιφυλακή, επισημαίνοντας ότι σε πέντε νησιά, που έχουν επισκέπτες από τη γείτονα χώρα (Ρόδο, Σύμη, Κω, Λέρο και Καστελλόριζο), η εφαρμογή των μέτρων είναι αυστηρή.

Ο αντιπεριφερειάρχης συνέστησε στους κτηνοτρόφους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και τους κάλεσε να επικοινωνούν με την κτηνιατρική υπηρεσία σε περίπτωση υποψίας εμφάνισης κρούσματος.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι στην προσπάθεια για την αποτροπή της εξάπλωσης της νόσου συνδράμουν και οι κτηνίατροι που διέθεσε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. «Είναι ανάσα για την κτηνιατρική υπηρεσία. Η βοήθειά τους είναι σημαντική», είπε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της τήρησης των μέτρων βιοασφάλειας τοποθετήθηκε πρόσφατα στο τουριστικό λιμάνι της Ρόδου απολυμαντικό χαλί για όλους όσοι εισέρχονται στο νησί από την Τουρκία.