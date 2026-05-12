Τηλεδιάσκεψη κτηνοτρόφων της Λέσβου με τον ΓΓ του ΥΠΑΑΤ για τον αφθώδη πυρετό

Τηλεδιάσκεψη των κτηνοτρόφων της Λέσβου με τον ΓΓ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρο Πρωτοψάλτη, έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη (12/05) το μεσημέρι με θέμα το αίτημα για εμβολιασμό στις εκτροφές ώστε να μη σφαγιαστούν τα κοπάδια όπου καταγράφονται θετικά κρούσματα αφθώδους πυρετού μετά τους διενεργούμενους δειγματοληπτικούς ελέγχους.

Κύριο αίτημα των κτηνοτρόφων, οι οποίοι χθες συνέχισαν τις κινητοποιήσεις τους με συγκέντρωση έξω από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και συμβολικό αποκλεισμό της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, είναι ο εμβολιασμός των ζώων, αντί των σφαγών, για την ανάσχεση της ζωονόσου, καθώς και οι άμεσες αποζημιώσεις τους. Επίσης, οι κτηνοτρόφοι καταγγέλλουν μεγάλες καθυστερήσεις στην ιχνηλάτηση του νησιού.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ