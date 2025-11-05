Αυστρία: Το πιο σύγχρονο e-food logistics της Ευρώπης χτίζεται στη Βιέννη

Η αυστριακή διαδικτυακή υπεραγορά Gurkerl γιόρτασε ένα σημαντικό ορόσημο, σε συνεργασία με τους τεχνολογικούς της εταίρους, AutoStore™ και Veloq, τη νεότερη τεχνολογική θυγατρική της μητρικής Rohlik Group. Το νέο κέντρο της εταιρείας στη Βιέννη χαρακτηρίζεται όχι μόνο ως ο πλέον σύγχρονος χώρος του ομίλου, αλλά και ως το πιο προηγμένο κέντρο ηλεκτρονικής διανομής τροφίμων (e-food logistics) σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Gurkerl είναι ο πρώτος διαδικτυακός προμηθευτής τροφίμων που ενσωματώνει δύο καινοτόμα συστήματα αυτοματισμού: Το σύστημα AutoStore, που χρησιμοποιείται για πρώτη φορά για την άμεση ταξινόμηση ολοκληρωμένων παραγγελιών ανά διαδρομή παράδοσης, και ένα ρομπότ συλλογής προϊόντων με τεχνητή νοημοσύνη (AI Robotics Piece Picking) από τον συνεργάτη της, Sereact, το οποίο επιτρέπει ταχύτερη και πιο ακριβή επεξεργασία των παραγγελιών.

Η εταιρεία αναφέρει ότι η νέα τεχνολογία εξασφαλίζει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα προϊόντων και ταχύτερη επεξεργασία παραγγελιών, μειώνοντας τον χρόνο από την παραλαβή έως την προετοιμασία για παράδοση σε μόλις 30 λεπτά κατά μέσο όρο. Παράλληλα, η εγκατάσταση σηματοδοτεί την έναρξη μιας παγκόσμιας συνεργασίας μεταξύ Veloq και AutoStore, που στο μέλλον θα παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για το διεθνές εμπόριο τροφίμων. «Το κέντρο μας στη Βιέννη λειτουργεί ως πιλοτικός χώρος και πρωτοπόρος για την ηλεκτρονική διανομή τροφίμων του μέλλοντος», τονίζει η Gurkerl, υπογραμμίζοντας τον στρατηγικό ρόλο του νέου κέντρου στην ενίσχυση της καινοτομίας και της αποδοτικότητας στην αγορά ηλεκτρονικών τροφίμων.