Η Ελλάδα ανεβαίνει στην κορυφή της ευρωπαϊκής παραγωγής ακτινιδίου

Σε ανοδική πορεία συνεχίζει να βρίσκεται η ελληνική παραγωγή ακτινιδίου, η οποία για τη σεζόν 2025-2026 αναμένεται να φτάσει τους 367.000 τόνους, σημειώνοντας αύξηση 7% σε σχέση με πέρυσι. Η χώρα μας εδραιώνει έτσι την ηγετική της θέση στην Ευρώπη, όσον αφορά ένα δυναμικό εξαγωγικό προϊόν.

Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν στο ετήσιο συνέδριο του International Kiwifruit Organization (IKO), που πραγματοποιήθηκε στο Vigo της Ισπανίας (22-25 Σεπτεμβρίου 2025), συγκεντρώνοντας εκπροσώπους από τις κυριότερες παραγωγικές χώρες, όπως η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Νέα Ζηλανδία και η Κίνα. Την Ελλάδα εκπροσώπησε η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ακτινιδίου (ΕΔΟΑ), με τον πρόεδρό της, Χρήστο Κολιό, και το μέλος Ζήση Μανώση.

Παρότι περισσότερα από 15.000 εκτάρια μπαίνουν σταδιακά σε πλήρη παραγωγή, οι Έλληνες παραγωγοί καλούνται να αντιμετωπίσουν προκλήσεις όπως η μείωση της απόδοσης ανά εκτάριο και το μικρότερο μέγεθος καρπών, αποτέλεσμα των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, η ποιότητα των ελληνικών ακτινιδίων παραμένει υψηλή, ενισχύοντας τη ζήτηση στις διεθνείς αγορές.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η συνολική παραγωγή ακτινιδίων αναμένεται να αγγίξει τους 844.500 τόνους, αυξημένη κατά 15% έναντι της περσινής σεζόν. Η Ιταλία έρχεται δεύτερη σε παραγωγή με 341.000 τόνους, ενώ σημαντική ανάκαμψη σημειώνουν η Πορτογαλία (47.000 τόνοι, +50%), η Ισπανία (33.000 τόνοι, +42%) και η Γαλλία (55.000 τόνοι, +10%).

Η φετινή σεζόν διαμορφώνεται ως μία από τις πιο αισιόδοξες των τελευταίων ετών, με την Ελλάδα να αναδεικνύεται σε ηγετική δύναμη του ευρωπαϊκού χάρτη παραγωγής ακτινιδίου, αλλά και σε παράδειγμα ανθεκτικότητας απέναντι στις προκλήσεις της εποχής.