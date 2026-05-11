Αύξηση εξαγωγών κατά 2,5% -χωρίς τα πετρελαιοειδή- το α΄ τρίμηνο του 2026

Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Μάρτιο του 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα 08.05.2026 η Ελληνική Στατιστική Αρχή, με αποτέλεσμα να «διασωθεί» η εικόνα του πρώτου τριμήνου του 2026, καθώς τον Φλεβάρη είχαν σημειώσει μικρή πτώση.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι ελληνικές εξαγωγές για το πρώτο τρίμηνο του 2026 διαμορφώθηκαν στα 9,54 δισ. ευρώ από 9,31 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025, δηλαδή ήταν αυξημένες κατά 230,1 εκ. ευρώ ή κατά 2,5%.

Οι εισαγωγές (συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών) στην περίοδο Ιανουαρίου –Μαρτίου 2025 μειώθηκαν μόλις κατά -1,1%, καθώς περιορίστηκαν κατά 231,5 εκ.€, με τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται στα 20,37 δισ. ευρώ έναντι 20,60 δισ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αυξήθηκαν και άγγιξαν τα 16,19 δισ. ευρώ από 15,80 δισ. ευρώ, δηλαδή ενισχύθηκαν κατά 384,1 εκ. ευρώ ή κατά 2,4%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το εμπορικό έλλειμμα στο τρίμηνο του 2026 περιορίστηκε, κατά -7,2%, στα 7,85 δισ. ευρώ από 8,46 δισ. ευρώ το τρίμηνο του 2025. Χωρίς τα πετρελαιοειδή όμως, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 2,4% και άγγιξε τα 6,65 δισ. ευρώ από 6,49 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκε κατά 154 εκ. ευρώ.

Σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, οι συνολικές εξαγωγές διογκώθηκαν σημαντικότατα κατά 986,5 εκ. ευρώ, τον μήνα Μάρτιο του 2026 ή κατά 25% και «σκαρφάλωσαν» στα 4,94 δισ. ευρώ έναντι 3,95 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, αυξήθηκαν σημαντικά (10,6%), με αποτέλεσμα οι εξαγωγές να αγγίξουν τα 3,58 δισ. ευρώ από 3,24 δισ. ευρώ, δηλαδή διευρύνθηκαν κατά 342,2 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές εισαγωγές τον Μάρτιο του 2026 διαμορφώθηκαν σε 7,15 δισ. ευρώ έναντι 7,13 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025, παρουσιάζοντας οριακή αύξηση κατά 0,2%. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αγαθών διαμορφώθηκαν σε 5,91 δισ. ευρώ από 5,56 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 345,2 εκ. ευρώ ή κατά 6,2%. Παράλληλα, το εμπορικό έλλειμμα περιορίστηκε σε 2,2 δισ. ευρώ έναντι 3,2 δισ. ευρώ τον Μάρτιο του 2025, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 30,5%.

Η εξέλιξη αυτή συμβάλλει στην εξομάλυνση της επιδείνωσης που καταγράφηκε τον Φεβρουάριο του 2026, όταν οι εξαγωγές κατέγραψαν ήπια μείωση και διαμορφώθηκαν στα €3.919,9 εκατ. έναντι €4.066,5 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Οι εισαγωγές τον Φεβρουάριο του 2026 ανήλθαν σε €6.711,7 εκατ. έναντι €6.509,4 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,1%. Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό έλλειμμα διευρύνθηκε στα €2.791,8 εκατ. από €2.442,9 εκατ. τον Φεβρουάριο του 2025, καταγράφοντας επιδείνωση κατά €348,9 εκατ.

Η πορεία ανά κλάδο

Σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, τον Μάρτιο του 2026 καταγράφονται ανοδικές τάσεις σε 7 από τους 10 κυριότερους κλάδους προϊόντων.

Πιο συγκεκριμένα, ποσοστιαία άνοδος καταγράφεται στις κατηγορίες Πετρελαιοειδή-Καύσιμα (93,2%), Τρόφιμα (16,2%), Χημικά (15,5%), Διάφορα Βιομηχανικά (10,2%), Πρώτες Ύλες (25,3%), Ποτά & Καπνός (12,6%) και στις χαμηλές σε αξία εξαγωγές των Εμπιστευτικών Προϊόντων (125,9%).

Αντίθετα, μειωμένες είναι οι εξαγωγές, της κατηγορίας, των Βιομηχανι6ών (-4,5%) και των Λαδιών (-3,2%), σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του περασμένου έτους. Τέλος, στα ίδια επίπεδα διατηρήθηκαν οι εξαγωγές των Μηχανημάτων (0,2%).

Εξετάζοντας το τρίμηνο Ιανουαρίου–Μαρτίου 2026, άνοδο καταγράφουν οι εξαγωγές των 6 από τις 10 μεγάλες κατηγορίες προϊόντων: Πετρελαιοειδή-Καύσιμα (7,9%), Τρόφιμα (9,4%), Χημικά (1,6%), Διάφορα Βιομηχανικά (1,4%), Πρώτες Ύλες (10,8%) και των χαμηλών σε αξία εξαγωγών Εμπιστευτικών Προϊόντων (13,2%), σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

Παράλληλα όμως, μειωμένες εμφανίζονται εκείνες των Βιομηχανικών (-5,3%), Μηχανημάτων (-2,2%) και των Λαδιών (-14,4%), σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025. Τέλος, στα ίδια επίπεδα διατηρήθηκαν οι εξαγωγές των Ποτών & Καπνού (0,2%).

Ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, κ. Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, σχολιάζοντας τα παραπάνω ανέφερε τα εξής: «Ο μήνας Μάρτιος μας επιφύλαξε μια θετική έκπληξη. Μετά τους δύο συνεχόμενους μήνες με πτώση των εξαγωγών κατά -11,9% τον Ιανουάριο και κατά -3,6% τον Φεβρουάριο, ο Μάρτιος κατέγραψε αύξηση 25% (με πετρελαιοειδή) και 10,6% (χωρίς πετρελαιοειδή). Η έκπληξη είναι διπλή. Από τη μια η αναμενόμενη αύξηση των εξαγωγών λόγω του διπλασιασμού της αξίας των Πετρελαιοειδών-Καυσίμων (93,2%) και από την άλλη η αύξηση της αξίας των εξαγωγών στους 7 από τους 10 κυριότερους προϊοντικούς κλάδους. Συνεχίζει να πρωτοστατεί ο κλάδος των Τροφίμων, με αύξηση της αξίας τους κατά 16,2%, στον Μάρτιο του 2026.

Ως αποτέλεσμα της αντιστροφής της εικόνας των εξαγωγών μας κατά τους 2 πρώτους μήνες του 2026 καταγράφεται διεύρυνση των εξαγωγών κατά 3,1% (με πετρελαιοειδή) και κατά 2,5% (χωρίς πετρελαιοειδή) στο πρώτο τρίμηνο του 2026, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Θετικό γεγονός αποτελεί και ο περιορισμός του εμπορικού ελλείμματος κατά -7,2%. Ο κλάδος των Τροφίμων πρωτοστατεί και στο εξεταζόμενο τρίμηνο, με αύξηση της αξίας των εξαγωγών του κατά 9,4%. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένουμε τα στοιχεία του Απριλίου και του πρώτου τετραμήνου του 2026, προσδοκώντας να συνεχιστεί η θετική πορεία των ελληνικών εξαγωγών».