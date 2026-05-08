Επίσημη δήλωση σχετικά με τις επιτραπέζιες ποικιλίες σταφυλιού ARRA™ και Early Sweet™ στην Ελλάδα

Η AVI είναι ο αποκλειστικός εδαφικός εκπρόσωπος για τις ποικιλίες ARRA™ και Early Sweet™ στην Ευρώπη. Οι προαναφερθείσες ποικιλίες, ιδιοκτησίας και παγκοσμίως διαχειριζόμενες από την εταιρεία Grapa Global LLC με έδρα την Καλιφόρνια, είναι καταχωρημένες σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο CPVO, το οποίο εγγυάται την προστασία των ποικιλιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 1994 σχετικά με τα δικαιώματα κοινοτικής προστασίας φυτικών ποικιλιών. Η ομάδα γεωπόνων της AVI βρίσκεται διαρκώς παρούσα στην ελληνική επικράτεια, προκειμένου να διασφαλίζει ότι οι ποικιλίες ARRA™ και Early Sweet™ συμμορφώνονται με τα ποιοτικά πρότυπα που απαιτεί η Grapa Global, καθώς και να παρέχει τεχνική υποστήριξη στους εξουσιοδοτημένους παραγωγούς και εμπόρους, ώστε να παράγουν και να διαθέτουν τα προϊόντα τους με τον βέλτιστο τρόπο.

Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι επί του παρόντος υπάρχουν μη εξουσιοδοτημένοι (παράνομοι) παραγωγοί και έμποροι των ποικιλιών ARRA™ και Early Sweet™ στην Ελλάδα και, ως εκ τούτου, η παραγωγή και/ή εμπορία σταφυλιών που ανήκουν σε προστατευόμενες ποικιλίες από μη νόμιμες πηγές συνιστά ποινικό αδίκημα λόγω παραβίασης του προαναφερθέντος κανονισμού, ανεξαρτήτως της ονομασίας που χρησιμοποιείται. Αυτό ενδέχεται να επιφέρει νομική ευθύνη σε ολόκληρη την εμπορική αλυσίδα, συμπεριλαμβανομένων των λιανοπωλητών.

Όλες οι ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, έχουν οδηγήσει στην πλήρη καταστολή παράνομων πρακτικών, μεταξύ άλλων μέσω της κίνησης ποινικών διαδικασιών κατά μη εξουσιοδοτημένων παραγωγών και φορέων του κλάδου, καθώς και αστικών αγωγών για αποζημίωση.

Η AVI επαναλαμβάνει ότι οι ποικιλίες ARRA™ και Early Sweet™ προστατεύονται δεόντως και ισχύουν πλήρως, και ότι θα αντιταχθεί σθεναρά σε κάθε μορφή παραβίασης των αποκλειστικών δικαιωμάτων που κατέχει. Η παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησίας αποθαρρύνει την έρευνα και την καινοτομία στη γεωργία, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος ο τομέας να μην εξελιχθεί και να παραμείνει στάσιμος.

Η AVI καλεί τους επί του παρόντος μη εξουσιοδοτημένους παραγωγούς/εμπόρους/λιανοπωλητές να προσέλθουν οικειοθελώς έως τις 30 Ιουνίου 2026, προκειμένου να τακτοποιήσουν τη θέση τους. Πρόκειται για μια ευκαιρία που θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε να προοδεύουμε προς ένα καλύτερο μέλλον για τον κλάδο. Μετά την ημερομηνία αυτή, κάθε παραβάτης θα διώκεται με νομικά μέσα, τόσο για την αποτροπή της παράνομης διάδοσης των ποικιλιών ARRA™ και Early Sweet™, όσο και για την υποστήριξη και προστασία της επιχειρηματικής δραστηριότητας όλων των εξουσιοδοτημένων παραγωγών και εμπόρων.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή διευκρινίσεις, είτε μέσω email στο [email protected] είτε τηλεφωνικά επικοινωνώντας με τους υπεύθυνους για την ελληνική επικράτεια: Marco Tempesta στο +39 320 348 1004 (Αγγλικά/Ιταλικά) ή Dimitris Theodorou στο +30 694 420 6540 (Αγγλικά/Ελληνικά).

Για την ενημέρωσή σας, βρείτε ΕΔΩ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ποικιλίες ARRA™ και Early Sweet™