Ο δήμος Μαρκόπουλου Μεσογαίας «φτάνει» μέχρι την Κίνα

Δύο πόλεις από τα δύο άκρα της γης «μηδενίζουν» την απόσταση και ενώνουν τις δυνάμεις τους με πολλαπλά οφέλη, κυρίως στον οικονομικό και εμπορικό τομέα. Ο δήμος Μαρκόπουλου Μεσογαίας βρίσκεται πλέον σε «ευθεία γραμμή» με την Γκουανγκάν, μια πόλη 4,5 εκατομμυρίων κατοίκων στη νοτιοδυτική πλευρά της Κίνας. Η κινεζική αντιπροσωπεία βρέθηκε στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα και οι δύο δήμαρχοι, ο Κωνσταντίνος Αλλαγιάννης και ο Λιού Σιανγκιού, υπέγραψαν Μνημόνιο, που ορίζει τη συνεργασία των δύο δήμων.

Η Γκουανγκάν αναπτύσσεται κυρίως λόγω των βιομηχανιών της, διαθέτει τουριστικά και πολιτιστικά αξιοθέατα και έχει φυσικές ομορφιές, όπως το όρος Χουαγίνγκ και τους ποταμούς Τζιαλίνγκ και Τσου που τη διασχίζουν. Το 2013 η Κίνα εγκαινίασε μια πρωτοβουλία, που την ονόμασε «Ζώνη και Δρόμος», για την οικοδόμηση οικονομικής ζώνης πάνω στον αρχαίο «Δρόμο του Μεταξιού» και στο πλαίσιο αυτό έχει υπογράψει περίπου 200 συμφωνίες με 152 χώρες και 32 διεθνείς οργανισμούς και δήμους και στις πέντε ηπείρους, δηλαδή με την πλειοψηφία των χωρών που διατηρούν διπλωματικές σχέσεις μαζί της. Στόχος του «Ζώνη και Δρόμος» είναι να διευκολύνει τις συνεργασίες, όπως αυτή που αναπτύσσει μακριά από την Κίνα η Γκουανγκάν.

Από τη δική του μεριά, ο δήμος Μαρκόπουλου επιδιώκει την ανάπτυξη αυτής της συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, με την προώθηση των επενδύσεων και της επιχειρηματικότητας για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, με το εμπόριο και την προώθηση τοπικών προϊόντων, με τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, αλλά και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας ανάμεσα σε οργανισμούς, επιχειρηματίες και κοινωνικές ομάδες.

Η αντιδήμαρχος Εξωστρέφειας, Ανάπτυξης και Προώθησης του Πρωτογενούς Τομέα και της Επιχειρηματικότητας, Φωτεινή Νάσσου, είναι από τους πρωτεργάτες αυτής της συνεργασίας και εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πώς ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία και πώς προέκυψε το Μνημόνιο ανάμεσα στις δύο πόλεις.

«Η υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας και φιλίας μεταξύ του δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας και του δήμου Γκουανγκάν της επαρχίας Σιτσουάν της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, μιμείται το αντίστοιχο Μνημόνιο συνεργασίας της Περιφέρειας Αττικής με τη Σαγκάη (23/1/2025), αλλά και τη σημαντική πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών να ανοίξει γραφείο-παράρτημα πριν λίγους μήνες στην Κίνα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις», λέει αρχικά και συνεχίζει:

«Η αντιδημαρχία Εξωστρέφειας και Πρωτογενούς Τομέα, στην οποία έχω την τιμή να προΐσταμαι, προσδοκά σύγκλιση δυνάμεων τόσο με την Περιφέρεια, όσο και με επιστημονικούς φορείς και τοπικούς επιχειρηματίες, στην κατεύθυνση ενδυνάμωσης της τοπικής ανάπτυξης δια μέσω της διεθνούς συνεργασίας. Εμείς επιλέξαμε την πόλη Γκουανγκάν των 4,5 εκατομμυρίων κατοίκων, στη δυτική Κίνα για να στηρίξουμε την τοπική επιχειρηματικότητα, τον πρωτογενή τομέα και τη γαστρονομική μας ταυτότητα με ‘’όχημα’’ τον πολιτισμό, τον τουρισμό και τη διπλωματία των πόλεων.

Υπήρξε ενεργή συμμετοχή και έντονο ενδιαφέρον από τους παραγωγούς μας, αλλά και από μικρομεσαίους επιχειρηματίες, προκειμένου όλοι μαζί να αναλάβουμε πρωτοβουλία οργανωμένης διείσδυσης σε μια από τις μεγαλύτερες αγορές της Ασίας, με υψηλές απαιτήσεις ποιότητας και ισχυρή αγοραστική δυναμική. Θέλουμε να αναδείξουμε τα προϊόντα μας και να συνδέσουμε την τοπική παραγωγή με τη διεθνή ζήτηση».

Και προσθέτει: «Ο δήμος μας έχει ξεκάθαρη στρατηγική εξωστρέφειας και στόχο τη δημιουργία ουσιαστικών μετρήσιμων ευκαιριών για την τοπική μας οικονομία. Το εγχείρημα βασίζεται σε ένα σαφώς καθορισμένο οικοσύστημα συνεργασίας, που θα εξελίσσεται διαρκώς. Ήδη, εκκρεμεί απάντησή μας στην πρόσκληση της κινεζικής Δημοτικής Αρχής να συμμετέχουμε σε μια από τις μεγαλύτερες εκθέσεις αγροτικών προϊόντων τον Σεπτέμβριο. Η Κίνα δείχνει αυξημένο ενδιαφέρον για ποιοτικά αγαθά στην κινεζική αγορά».

Για το πού στοχεύει και πόσο σημαντικό μπορεί να αποδειχθεί αυτό το Μνημόνιο για την τοπική οικονομία και την τοπική επιχειρηματικότητα, η κ. Νάσσου απαντά:

«Η πόλη της Γκουανγκάν είναι γνωστή ως ένα σημαντικό βιομηχανικό και αγροτικό κέντρο της επαρχίας Σιτσουάν. Η περιοχή φημίζεται για την παραγωγή της σε αγροτικά προϊόντα. Στο πλαίσιο συνεργασιών, όπως αυτή με τον δήμο Μαρκοπούλου, γίνεται προσπάθεια προώθησης τοπικών προϊόντων υψηλής ποιότητας.

Επιπλέον, η πόλη της Γκουανγκάν, σε συνδυασμό με την ευρύτερη οικονομική ζώνη του Σιτσουάν, αναπτύσσεται ως κέντρο εφοδιαστικής αλυσίδας και εμπορίου. Ενδεικτικά σας αναφέρω, προκειμένου να περιγράψω τη σχέση των κατοίκων με το κρασί, πως ακόμα και σήμερα εφαρμόζουν την τεχνική ‘’Luzhou Laojiao’’ για την παρασκευή του. Αυτή η αρχαία μέθοδος παρασκευής χρονολογείται από τη Δυναστεία των Μινγκ και χρησιμοποιεί πήλινους λάκκους ζύμωσης για να παράγει το χαρακτηριστικό άρωμα του δυνατού, αρωματικού κινέζικου ποτού».

Πέρα από το οικονομικό και εμπορικό κομμάτι, η συνεργασία των δύο δήμων μπορεί να αναπτυχθεί και σε άλλους τομείς, όπως τον πολιτισμό ή τον τουρισμό. Λέει πάνω σε αυτό η αντιδήμαρχος Μαρκόπουλου:

«Από τον Οκτώβριο του 2023, η επαρχία Σιτσουάν έχει καταχωρίσει 8.098 αντικείμενα άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, με περισσότερα από 7.000 να περιλαμβάνονται σε διάφορους καταλόγους πολιτιστικής κληρονομιάς. Διαθέτει οκτώ έργα πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, συμπεριλαμβανομένων των Qiang New Year και του Gesar Epic. Πεδίο δράσης λαμπρό για το Μαρκόπουλο η ανταλλαγή εμπειριών τεχνογνωσίας πολιτισμού και ποιοτικού θεματικού τουρισμού».

Γίνεται εμφανές λοιπόν, πως ο αττικός δήμος επιχειρεί μια γενικότερη πολιτική εξωστρέφειας, για τη σημασία της οποίας, η αρμόδια αντιδήμαρχος επισημαίνει: «Η διοίκηση του δήμου Μαρκοπούλου πιστεύει ακράδαντα, ότι οι πολιτισμοί γίνονται πιο ‘’πολύχρωμοι’’, μέσα από την ανταλλαγή και πλουσιότεροι μέσα από την αμοιβαία μάθηση.

Στόχος του μνημονίου συνεργασίας των δύο πόλεων, είναι η προώθηση της συνεργασίας μας, σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως:

Οικονομία: Προώθηση των επενδύσεων και της επιχειρηματικότητας για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Διοργάνωση γόνιμων Business-to-Business συναντήσεων για την περαιτέρω επαγγελματική συνεργασία μεταξύ επιχειρηματιών του Μαρκοπούλου και της Γκουανγκάν, με τη στήριξη των δύο Δημοτικών Αρχών.

Εμπόριο: Προώθηση στην κινέζικη αγορά της Γκουανγκάν τοπικών προϊόντων, όπως το κρασί και το λάδι, τα φιστίκια και τα σύκα, τα οποία τυγχάνουν ευρείας αποδοχής.

Εξωστρέφεια: Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, τόσο στη Γκουανγκάν, όσο και στο Μαρκόπουλο, για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και την προβολή νέων καλλιτεχνών.

Παράλληλα, οι δύο πόλεις έχουν σκοπό να αναπτύξουν τις επαφές και την επικοινωνία με οργανισμούς και κοινωνικές ομάδες νέων, γυναικών, ακαδημαϊκών και επιχειρηματιών για ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας.

Εμείς έχουμε υποχρέωση να αναζητούμε λύσεις και προοπτικές, να θέτουμε τα θεμέλια για συνεργασίες παγκόσμιου βεληνεκούς. Από την Αττική ως τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια Νησιά, οι Περιφέρειες και οι δήμοι στρέφονται στην εξωστρέφεια, αναζητούν τεχνογνωσία και επιδιώκουν να ενισχύσουν την αναπτυξιακή τους δυναμική με ‘’παίκτες’’ παγκόσμιας εμβέλειας».

Και η κ. Νάσσου καταλήγει: «Οι δρόμοι της διπλωματίας και των διακρατικών συνεργασιών δεν θα μείνουν ανεκμετάλλευτοι. Όπως είπε και ο μεγάλος μας συγγραφέας, Νίκος Καζαντζάκης, στο βιβλίο του Ταξιδεύοντας στην Κίνα, ‘’Αν ξύσετε τον Κινέζο, θα βρείτε τον Έλληνα. Αν ξύσετε τον Έλληνα, θα βρείτε τον Κινέζο’’…».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ