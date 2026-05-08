Στον «Μαγικό Κήπο» της Βοιωτίας, ο Κωστής Χατζηδάκης (βίντεο)

Το πρότυπο υδροπονικό θερμοκήπιο «Μαγικός Κήπος» στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κάστρου Βοιωτίας επισκέφθηκε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, όπου και ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις αγροδιατροφικής μονάδας.

Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του ο κ. Χατζηδάκης τόνισε πως η μονάδα είναι «ένας “Μαγικός Κήπος” που βγάζει «μαγικά» προϊόντα και δείχνει τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε στην Ελληνική γεωργία! Εντυπωσιάστηκα, διότι δεν είναι απλά ένα θερμοκήπιο στο Κάστρο Βοιωτίας. Αλλά ένα πρότυπο θερμοκήπιο υδροπονίας, το οποίο παράγει πράσινα φυλλώδη λαχανικά και που αναπτύσσει έντονη εξαγωγική δραστηριότητα.

Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του, συνεργάζεται και με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κάτι που υπογραμμίζει τις θετικές προοπτικές για την περαιτέρω διασύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή. Χάρηκα, επίσης, όταν άκουσα ότι στο θερμοκήπιο εργάζονται και πρώην εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ. Η Ελληνική γεωργία δεν είναι μόνο οι επιδοτήσεις και όλα αυτά που ακούμε τους τελευταίους μήνες. Είναι και οι σύγχρονες γεωργικές μονάδες που λειτουργούν με βάση τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές.

Η κλιματική κρίση είναι εδώ, οι καταναλωτικές συνήθειες αλλάζουν, πρέπει να προσαρμοζόμαστε, να εκσυγχρονιζόμαστε και με αυτόν τον τρόπο να έχουμε στον αγροτικό τομέα μας υψηλότερο εισόδημα, μέλλον για τους αγρότες μας και ζωή στην ύπαιθρο!»