Αγώνας μέχρις εσχάτων για τη λίμνη Πηνειού: Η τοπική κοινωνία λέει «όχι» στα φωτοβολταϊκά

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων γύρω από τη λίμνη Πηνειού συνεχίζει να ξεσηκώνει θύελλα αντιδράσεων στην Ηλεία. Η Ένωση Πολιτών Κεραμιδιάς κατέθεσε επίσημη καταγγελία προς όλους τους αρμόδιους φορείς, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία προχωρά με αδιαφάνεια και σοβαρές παραλείψεις, ενώ η λίμνη αποτελεί ταμιευτήρα πόσιμου νερού και προστατευόμενο υγρότοπο βάσει διεθνών και ευρωπαϊκών συμβάσεων.

Σύμφωνα με την αναφορά της Ένωσης, το 2021 η Ένωση Ενεργειακών Κοινοτήτων Αγρινίου αποφάσισε την αξιοποίηση 3.000 στρεμμάτων παραλίμνιας έκτασης για έργο ισχύος 180 MW. Παρότι εμφανίστηκαν 37 ενεργειακές κοινότητες με ονόματα τοπικών χωριών, στο ΓΕΜΗ καταγράφονται ως νεοσύστατες εταιρείες με κοινή έδρα και διαχείριση, χωρίς πραγματική συμμετοχή κατοίκων.

Το 2022, το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας δήλωσε κατηγορηματικό «όχι» στο έργο, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2025 εκατοντάδες πολίτες, επιστήμονες και τοπικοί φορείς διαδήλωσαν στην Αυγή Πηνείας. Παρά ταύτα, τροπολογία που ψηφίστηκε το 2025 επιτρέπει πλέον την εγκατάσταση ΑΠΕ σε εκτάσεις του ΓΟΕΒ, ανοίγοντας τον δρόμο για την υλοποίηση των σχεδίων.

Η Ένωση Πολιτών Κεραμιδιάς καλεί τις εισαγγελικές αρχές και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς τού κράτους να διερευνήσουν άμεσα την υπόθεση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η δημόσια γη, το περιβάλλον και η πολιτιστική κληρονομιά δεν θα θυσιαστούν σε μια αμφισβητούμενη «επένδυση».

Ο Δήμος Ήλιδας ενισχύει τον ρόλο του ως υπερασπιστή της λίμνης

Στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες, ο δήμαρχος Ήλιδας, Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, επανέφερε το ζήτημα της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών γύρω από τη λίμνη Πηνειού, παρουσιάζοντας την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του 2022 και τη σχετική αλληλογραφία με φορείς και υπουργεία. Υπογράμμισε ότι η θέση της δημοτικής αρχής παραμένει σταθερά αρνητική από το 2022, ζήτησε επιστημονικά τεκμηριωμένες εισηγήσεις από το Δίκτυο και το ΤΕΕ Ηλείας και έλαβε ομόφωνη στήριξη από τα μέλη, ενισχύοντας τον θεσμικό ρόλο του δήμου ως υπερασπιστή της λίμνης Πηνειού.