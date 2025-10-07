Όμηρος συμφερόντων ο μάρτυρας, καθηγητής, Γρηγόρης Βάρρας;

Σειρά ερωτηματικών εγείρεται μετά την αποκάλυψη του ypaithros.gr για την αυθεντικότητα του υπομνήματος Βάρρα.

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από την ανάλυση των διαθέσιμων εγγράφων, διαφαίνεται μια αξιοσημείωτη ομοιότητα μεταξύ της αγωγής που κατέθεσε η ΕΑΣ Αγρινίου το 2019 και του ενημερωτικού σημειώματος του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθηγητή Γρηγόρη Βάρρα καθώς και πιστή αντιγραφή των 20 σχεδών πρώτων σελίδων του υπομνήματος Βάρρα με προσφυγή της εταιρείας Συνέλιξης.

Συγκεκριμένα, δεκάδες σημεία στα δύο έγγραφα φαίνεται να είναι σχεδόν αντίγραφα το ένα του άλλου, γεγονός που γεννά σοβαρά ερωτήματα. Ένα από αυτά είναι επίσης γιατί ο καθηγητής Βάρρας επέλεξε να μην παραθέσει την απόφαση υπ’ Αριθ. 1106/2024 του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) καθώς και την υπ. Αριθμ. Απόφαση 80/2020 της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Το ΣτΕ απορρίπτει την προσφυγή της Ένωσης Αγρινίου (μαζί με άλλους 4 συνεταιριστικούς φορείς) κατά απόφασης του ΥΠΑΑΤ (με παρεμβαίνοντες τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ) με την οποία αποφασίστηκε η άρση πιστοποίησης των αιτούντων νομικών προσώπων ως Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ).

Η αποκάλυψη αυτή εγείρει αμφιβολίες σχετικά με την αυθεντικότητα των περιεχομένων και την ανεξαρτησία των δύο εγγράφων, καθώς πρόκειται για κείμενα διαφορετικών συντακτών και χρονικών περιόδων.

Ακολουθεί το σχετικό έγγραφο που φέρνει στο φως η έρευνα του ypaithros.gr και δείχνει καθαρά τα κοινά σημεία

Απόφαση ΣΤΕ

Η απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣΤΕ

Το ενημερωτικό σημείωμα Βάρρα για ΟΠΕΚΕΠΕ

Η προσφυγή της εταιρείας Συνέλιξης

Ερώτηση Μουλκιώτη για την… κοπτοραπτική

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γεώργιος Μουλκιώτης, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά το περιεχόμενο του δημοσιεύματος, έθεσε ευθέως ερωτήσεις προς τον κ. Βάρρα σχετικά με την «κοπτοραπτική» που εντοπίζεται στα επίμαχα κείμενα.

Ακολούθησε ο χαρακτηριστικός διάλογος:

Μουλκιωτης: πεστε μου σας παρακαλώ, ξέρετε το υπόμνημα που μας έχει έρθει, τι λέει; Τι είναι αυτό που έχετε δώσει εσείς;

Βαρρας: Βέβαια.

Μουλκιωτης: Είναι αυτό το έχετε δει; Το είδατε σε εφημερίδες;

Βαρρας: Ναι – ναι

Μουλκιωτης: Έχουμε διαφορετικές γραμματοσειρές από ότι βλέπω, έτσι κάνετε το γράφετε συνήθως. Έχει διαφορετικές γραμματοσειρές με μια απλή εικόνα.

Βαρρας: Δικό μου.

Μουλκιωτης: Και πολλά κενά. Για κοιτάξτε το

Βαρρας: θα το δω