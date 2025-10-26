Agri for Integration: Μία διαφορετική οπτική για την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στον αγροδιατροφικό τομέα

Μια νέα, πιο ολιστική προσέγγιση για την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας και ειδικότερα στον αγροδιατροφικό τομέα, ανέδειξαν οι εμπλεκόμενοι φορείς του ευρωπαϊκού έργου Agri for Integration, στο πλαίσιο διαδικτυακού εργαστηρίου που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου, με θέμα: «Ένταξη Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Αγροδιατροφική Αγορά Εργασίας».

Το έργο Agri for Integration συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (AMIF) και στοχεύει στην προώθηση της κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών, με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες, μέσω της δημιουργίας ευκαιριών απασχόλησης στον αγροδιατροφικό τομέα. Οι δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν συν-σχεδιασμό εκπαιδευτικών εργαλείων, κατάρτιση στη βιώσιμη γεωργία, καθοδήγηση επαγγελματικής σταδιοδρομίας, καθώς και ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας ανάμεσα σε επαγγελματίες ένταξης και τοπικούς φορείς. Με τον τρόπο αυτόν, το έργο επιδιώκει να ενισχύσει τις τοπικές οικονομίες, να καλλιεργήσει δεξιότητες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς και να συμβάλει στη βιωσιμότητα του αγροδιατροφικού οικοσυστήματος.Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διάδοση καλών πρακτικών, μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ δημόσιων αρχών, μεταναστών, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και επαγγελματιών του αγροτικού χώρου.

Από τις συνολικές διαπιστώσεις στη μέχρι τώρα διαχείριση του έργου, αναδείχθηκε ότι η ζήτηση για εργατικά χέρια είναι υψηλή σε όλες τις χώρες που συμμετείχαν στο έργο. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών καλύπτουν κρίσιμες θέσεις στη συγκομιδή, την κτηνοτροφία και τη συσκευασία. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες εστίασαν στο ζήτημα των γραφειοκρατικών εμποδίων και των κενών στην κατάρτιση, τα οποία είναι σημαντικά. Τα προβλήματα αυτά δεν αποτελούν μόνο τοπικό ζήτημα. Η πολυπλοκότητα των εγγράφων και η έλλειψη επαγγελματικών προγραμμάτων κατάρτισης επαναλαμβάνονται σε όλες τις χώρες. Με σημείο αναφοράς την τοπική αυτοδιοίκηση, ζητήθηκαν περισσότερες δράσεις που να βασίζονται στην ευρωπαϊκή ή στην εθνική χρηματοδότηση, ώστε να υπάρξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική βιώσιμης ένταξης. Επιπλέον, υπήρξε αίτημα για στοχευμένη δράση υπέρ των γυναικών.

Οι προτεραιότητες που αναδείχθηκαν

Αξιολογώντας τα μέχρι τώρα δεδομένα, οι συμμετέχοντες υποστήριξαν ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην κατάρτιση και την αναγνώριση δεξιοτήτων των υπηκόων τρίτων χωρών, με παράλληλη δημιουργία δικτύων συνεργασίας μεταξύ δήμων, εργοδοτών και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Επεσήμαναν, επίσης, την αναγκαιότητα επένδυσης στον διαπολιτισμικό διάλογο μέσω ενημερωτικών καμπανιών. Τέλος, υπογράμμισαν τη σημασία δημιουργίας ψηφιακών, προσβάσιμων μοντέλων εξυπηρέτησης (one-stop shops, διαδικτυακές πλατφόρμες και παρουσία διαμεσολαβητών).