Παραμένει στο «κόκκινο» η κτηνοτροφία εξαιτίας της ευλογιάς

Στα ύψη βρίσκεται η αγωνία των κτηνοτρόφων εξαιτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, αλλά και του καταρροϊκού πυρετού που πλήττουν τις κτηνοτροφικές μονάδες σε πολλές περιοχές της χώρας, προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις στην κτηνοτροφία.

Παρά την αυστηροποίηση των ελέγχων και των μέτρων βιοασφάλειας που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από πλευράς πολιτείας, η ζωονόσος της ευλογιάς των αιγοπροβάτων εξακολουθεί να «θερίζει» τα μαντριά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στην Κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στη Δυτική Ελλάδα, ενώ αυξημένη είναι η ανησυχία για τα νέα κρούσματα ευλογιάς και καταρροϊκού πυρετού που εντοπίστηκαν στη Στερεά Ελλάδα.

Οι κτηνοτρόφοι σηκώνουν τα χέρια ψηλά και αναφέρουν ότι η εκρίζωση της ευλογιάς απέτυχε παταγωδώς από την πολιτεία. Οι προτάσεις για τη διαχείριση της κρίσης διχάζουν, κυρίως στο ζήτημα της ενεργοποίησης προγράμματος εμβολιασμού. Οι παραγωγοί ζητούν άμεσα να δοθεί το «πράσινο φως» για τον εμβολιασμό των κοπαδιών και ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη με μηνυτήρια αναφορά, που προτίθεται να καταθέσει τόσο για τo θέμα του εμβολιασμού όσο και για τις παραλείψεις και τις ενέργειες από πλευράς πολιτείας που θέτουν –όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του– σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του κτηνοτροφικού κλάδου.

Από την άλλη πλευρά, το ΥΠΑΑΤ και διακεκριμένοι επιστήμονες του ΑΠΘ και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας επιμένουν στην αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και προειδοποιούν για τους σοβαρούς κινδύνους από τη χρήση μη εγκεκριμένων εμβολίων κατά της ευλογιάς των προβάτων.

Τσιάρας: «Πολυμέτωπη μάχη κατά της ευλογιάς»

Τη σύσταση Εθνικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς στα πρότυπα της Επιτροπής που λειτούργησε κατά την περίοδο του πανδημίας της COVID-19 με τη συμμετοχή καθηγητών από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, εκπροσώπων του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου, στελεχών του ΥΠΑΑΤ κ.ά. ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Τετάρτη (22/10) στους διαπιστευμένους συντάκτες.

Ο υπουργός τόνισε ότι το υπουργείο δίνει πολυμέτωπη «μάχη» κατά της ευλογιάς και το επόμενο διάστημα θα υπάρχει από την εν λόγω Επιτροπή ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση της ζωονόσου. Προσέθεσε, δε, ότι στόχος είναι η αποφυγή ενός lockdown, καθώς και ο χαρακτηρισμός της χώρας ως «ενδημικής».

Η Επιτροπή –με επικεφαλής τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Χαράλαμπο Μπιλλίνη, και υπό τον συντονισμό του ΓΓ του ΥΠΑΑΤ, Σπύρου Πρωτοψάλτη– θα έχει την ευθύνη της συνεχούς παρακολούθησης των επιδημιολογικών δεδομένων και της στενής συνεργασίας με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες των περιφερειών, προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση νέων εστιών.

Οι αρμοδιότητες και τα μέτρα που θα λαμβάνει η Επιτροπή θα κατοχυρωθούν θεσμικά με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, ενώ στο ολοκληρωμένο σχέδιο για τη διαχείριση της ευλογιάς, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνεται αυστηρότερο πλαίσιο κυρώσεων σε όσους δεν τηρούν τα μέτρα, σε όσους διακινούν παράνομα εμβόλια, ενώ θα ενισχυθεί η συνεργασία με την Αστυνομία και τις εισαγγελικές αρχές.

«Η παραβατικότητα δεν επιδοτείται»

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι οι αποζημιώσεις σε όσους δεν τηρούν τα μέτρα ή προβαίνουν σε παράνομο εμβολιασμό θα είναι μηδενικές. «Η παραβατικότητα δεν επιδοτείται», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσιάρας. Όπως διευκρίνισε ο υπουργός, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη στήριξη των πληγέντων κτηνοτρόφων, μέσω ταχύτερων διαδικασιών αποζημίωσης.

Σε ό,τι αφορά τις πληρωμές στους κτηνοτρόφους, ο κ. Τσιάρας ανέφερε ότι τις επόμενες μέρες θα καταβληθούν 46 εκατ. ευρώ για τον εγκλεισμό των ζώων λόγω των ζωονόσων, ενώ είπε ότι έχουν εγκριθεί επιπλέον 12 εκατ. ευρώ, που θα δοθούν άμεσα για τα θανατωθέντα ζώα, με βάση τους καταλόγους που αποστέλλουν οι περιφέρειες της χώρας. Σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΑΑΤ, μέχρι σήμερα έχουν θανατωθεί περισσότερα από 357.841 ζώα.

Η εικόνα από τα ”μέτωπα” της ευλογιάς

Την απόγνωση των κτηνοτρόφων καταγράφουν και αυτή την εβδομάδα οι ανταποκριτές της «ΥΧ» απ’ άκρη σ’ άκρη της ελληνικής υπαίθρου. Οι παραγωγοί στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα προς το ΥΠΑΑΤ και την κυβέρνηση πως δεν θα επιτρέψουν να θυσιαστεί όλο το ζωικό κεφάλαιο της χώρας και προαναγγέλλουν ότι θα προχωρήσουν το επόμενο διάστημα σε κινητοποιήσεις, καθώς ο κλάδος τους έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο.

Κεντρική Μακεδονία: Ευρεία σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη για τον συντονισμό περαιτέρω ενεργειών

Επί ποδός βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες στην Κεντρική Μακεδονία, καθώς η ευλογιά των αιγοπροβάτων βρίσκεται σε έξαρση, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στις Σέρρες και την Ημαθία. Για τον συντονισμό των ενεργειών σχετικά με την αντιμετώπιση των αυξημένων κρουσμάτων ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην Κεντρική Μακεδονία, ο γενικός γραμματέας του ΥΠΑΑΤ, Σπύρος Πρωτοψάλτης, επισκέφθηκε την Τρίτη (21/10) τη Θεσσαλονίκη και συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη με τον αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας, Γιώργο Κεφαλά, τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες κ.ά.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, επισημάνθηκε η σοβαρότητα της κατάστασης και η ανάγκη για έγκαιρη ανταπόκριση, συμφωνήθηκε η ενίσχυση των ελέγχων στο πεδίο, η αυστηρή τήρηση των πρωτοκόλλων βιοασφάλειας και η άμεση, στοχευμένη ενημέρωση των κτηνοτρόφων. Τονίστηκε ότι η καθυστέρηση στην ανίχνευση ή η απόκρυψη ύποπτων κρουσμάτων, καθώς και ο παράνομος εμβολιασμός συμβάλλουν στη διασπορά της νόσου, ενώ καθορίστηκε σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης κατασταλτικών και προληπτικών παρεμβάσεων στις πληγείσες περιοχές.

Αν. μακεδονια-Θρακη: Πρώτο κρούσμα ευλογιάς στη Δράμα

Δεκατέσσερις μήνες μετά την εμφάνιση κρούσματος ευλογιάς στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και γενικά στη χώρα εμφανίστηκε το πρώτο κρούσμα στη Δράμα, που είχε μείνει καθαρή από εστίες. Επιβεβαιώθηκε ότι πρόκειται για εκτροφή με 220 ζώα, που δεν έχει μεγάλη απόσταση από τις Σέρρες.

Στο μεταξύ, όπως αναφέρουν οι αρμόδιοι, το υπουργείο θέτει νέους περιορισμούς σε επαγγελματίες και μη κτηνοτρόφους. Ο προϊστάμενος Διεύθυνσης Κτηνιατρικής ΠΑΜ-Θ, Νίκος Φωτεινιάς, λέει ότι νέο έγγραφο του ΥΠΑΑΤ προς τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αναφέρει ότι οι εκτροφές που δεν είναι καταχωρισμένες στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα να μην αποζημιώνονται για τη θανάτωση των ζώων τους.

«Συστήνεται στις ιδιόκτητες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις να σφάξουν τα ζώα τους και να τα βάλουν στην κατάψυξη, ώστε να μειωθεί ο πληθυσμός των ζώων που επωάζει την ευλογιά», σημειώνει, εξηγώντας ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που θανατώνεται κοπάδι σε ένα χωριό και μετά από τρεις μήνες επανεμφανίζεται η ευλογιά, λόγω κρούσματος σε οικόσιτη εκτροφή.

«Το 1/3 των εστιών που δηλώνονται στην Ελλάδα αφορά οικόσιτες εκμεταλλεύσεις που δεν τηρούν κανένα μέτρο βιοασφάλειας και όχι συστηματικές. Το υπουργείο δηλώνει ότι αυτές δεν θα αποζημιώνονται. Επίσης, δεν θα αποζημιώνονται εκμεταλλεύσεις που δεν έχουν ενημερωμένο μητρώο, που δεν έχει διενεργηθεί απογραφή το τελευταίο έτος, ή δεν έχουν σήμανση στα αιγοπρόβατα», προφανώς γιατί προέκυψαν ζητήματα λόγω της αδυναμίας διασταύρωσης των δηλωμένων και των θανατωμένων ζώων (λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ).

Ο κ. Φωτεινιάς προσθέτει ότι το υπουργείο ζητά, επίσης, να δημιουργήσουν σταθμούς απολύμανσης. Σε πρόσφατη ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρεται χρηματοδότηση με 10 εκατ. ευρώ των περιφερειών που αφορούν «την πρώτη δόση της δεύτερης φάσης αποζημιώσεων για θανατώσεις ζώων λόγω της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα, αλλά και λειτουργικές δαπάνες των περιφερειών». Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι «στην περιφέρειά μας ήρθαν 900.000 ευρώ. Από τον Αύγουστο του 2024 δαπανήσαμε 2 εκατ. ευρώ για θανατώσεις, απολυμαντικά, άνοιγμα τάφων». Επαναλαμβάνει, δε, τη σκέψη-πρόταση όταν εμφανίζεται κρούσμα σε καθαρή περιοχή να θανατώνονται όσες παρακείμενες εκμεταλλεύσεις δεν τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας, ως επιδημιολογικά συνδεδεμένες, σε μια προσπάθεια να διακόψουν την πορεία του νοσήματος. Την τρέχουσα εβδομάδα, η ζωονόσος «κινείται» ανατολικά στη Ροδόπη, αλλά, σύμφωνα με τους ιθύνοντες, η εμφάνιση κρούσματος στη Δράμα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο.

Θεσσαλία: Υπέρ του εμβολιασμού η περιφέρεια και οι κτηνοτρόφοι

Αλλαγή στρατηγικής από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα, ο οποίος μετά το πρόσφατο ταξίδι του στις Βρυξέλλες παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στη Λάρισα και ζήτησε από τη χώρα μας να συγκροτήσει άμεσα επιτροπή εμπειρογνωμόνων-επιστημόνων, η οποία θα συζητήσει με τους υπηρεσιακούς παράγοντες της Κομισιόν τη δυνατότητα χορήγησης εμβολίων στα αιγοπρόβατα της Θεσσαλίας, προκειμένου να ανακοπεί η εξάπλωση της ευλογιάς.

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Κουρέτα, «η αλλαγή στρατηγικής, καθώς και ο ίδιος αρχικά ήταν επιφυλακτικός ως προς το αποτέλεσμα του εμβολίου, έγκειται στις συζητήσεις που είχε με εκπροσώπους της Κομισιόν και οι διαβεβαιώσεις που έλαβε ότι υπάρχουν διαθέσιμα 500.000 εμβόλια, η αποτελεσματικότητα των οποίων δεν αμφισβητείται».

Στη συνέντευξη Τύπου και στο πλευρό του περιφερειάρχη ήταν οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας και της Επιτροπής Αγώνα πληγέντων από την ευλογιά κτηνοτρόφων, οι οποίοι ζήτησαν επιτέλους από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να αλλάξει και αυτό πολιτική και να ζητήσει τα εμβόλια, τα οποία μπορούν να γίνουν σε συγκεκριμένη ακτίνα χιλιόμετρων από μία κτηνοτροφική μονάδα ή περιοχή που βρίσκεται στο “κόκκινο” από τα θετικά κρούσματα της ευλογιάς.

Ο Δημήτρης Μπαλούκας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων και Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας, ανέφερε ότι «επιβεβαιώθηκε στον περιφερειάρχη Θεσσαλίας μέσω των ανθρώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάτι που εμείς οι κτηνοτρόφοι το λέμε εδώ και μήνες, ότι υπάρχουν διαθέσιμες δόσεις εμβολίων και η επιτροπή είναι ανοιχτή σε οποιονδήποτε διάλογο αναφορικά με τον εμβολιασμό. Στέλνουμε ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν θα ανεχτούμε να συνεχιστεί άλλο αυτό το κακό. Δεν θα επιτρέψουμε να θυσιαστεί όλο το ζωικό κεφάλαιο της χώρας για να μιλάμε για προϊόντα από τη στιγμή που δεν θα υπάρχει πρώτη ύλη. Χωρίς το ελληνικό γάλα, δεν θα υπάρχει φέτα και κανένα προϊόν για να διαπραγματευτούμε. Η εκρίζωση απέτυχε παταγωδώς και είναι παραδοχή όλων, εκτός του ΥΠΑΑΤ. Η ανάληψη της ευθύνης και της αποτυχίας θα ήταν μια γενναία πράξη, η οποία πρέπει να παρθεί σήμερα», κατέληξε.

Στερεά Ελλάδα: Αναστάτωση προκαλούν τα νέα κρούσματα

Αυξημένη ανησυχία επικρατεί το τελευταίο διάστημα στις κτηνοτροφικές περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, καθώς έχουν εντοπιστεί δύο κρούσματα ευλογιάς σε κοπάδια προβάτων. Το πρώτο καταγράφηκε στην περιοχή της Στυλίδας πριν από δύο εβδομάδες, όπου περίπου 55 ζώα οδηγήθηκαν σε σφαγή, ενώ το δεύτερο εντοπίστηκε την περασμένη Παρασκευή στην Κήρυνθο του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης, με 110 πρόβατα να θανατώνονται σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο.

Ο Κώστας Αποστολόπουλος, θεματικός αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, επιβεβαίωσε τα περιστατικά, τονίζοντας πως «οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή, ενώ ταυτόχρονα εντείνονται οι έλεγχοι για τον περιορισμό της ασθένειας».

Οι εξελίξεις αυτές, σε συνδυασμό με τα αυξανόμενα κρούσματα καταρροϊκού πυρετού, έχουν προκαλέσει έντονη αναστάτωση στους κτηνοτρόφους της Εύβοιας. Το βράδυ της Τρίτης (21/10) πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στο Μαντούδι, όπου οι κτηνοτρόφοι εξέφρασαν την αγωνία τους και αποφάσισαν να προβούν σε κινητοποιήσεις. Σύμφωνα με τον Μπάμπη Τσιαμπίκα, πρόεδρο του Αγροτικού – Κτηνοτροφικού και Μελισσοκομικού Συλλόγου Βόρειας Εύβοιας, την Κυριακή 2 Νοεμβρίου αναμένεται αποκλεισμός του κεντρικού οδικού άξονα του νησιού, ενώ ζητείται άμεση συνάντηση με τον περιφερειάρχη και εκπροσώπους του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ώστε να υπάρξει ουσιαστική στήριξη του κλάδου. «Με απόφαση του συλλόγου μας, ζητούμε να παρθούν άμεσα όλα τα μέτρα προστασίας του ζωικού κεφαλαίου, με συνεχή παρουσία κτηνιάτρων και παροχή επιστημονικής καθοδήγησης», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Οι κτηνοτρόφοι επισημαίνουν ότι η αποζημίωση των 150 ευρώ ανά παραγωγικό ζώο όπου δόθηκε σε προηγούμενες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, δεν επαρκεί για να καλύψει τις πραγματικές απώλειες, ζητώντας δίκαιη οικονομική ενίσχυση και δωρεάν ζωοτροφές στις περιπτώσεις καραντίνας. Όπως υπογραμμίζουν, το ζήτημα δεν είναι μόνο οικονομικό, αλλά και κοινωνικό, καθώς πλήττει καίρια τη βιωσιμότητα της τοπικής κτηνοτροφίας.

Δυτική Ελλάδα: Παραμένει σε συναγερμό η Αιτωλοακαρνανία, προς αποκλιμάκωση η Αχαΐα

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων συνεχίζει να δοκιμάζει τη Δυτική Ελλάδα, κρατώντας σε εγρήγορση τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους κτηνοτρόφους της περιοχής. Στην Αχαΐα, τα κρούσματα παρουσιάζουν μικρή τάση αποκλιμάκωσης, αφήνοντας περιθώρια συγκρατημένης αισιοδοξίας, ωστόσο στην Αιτωλοακαρνανία η ανησυχία παραμένει έντονη, καθώς η νόσος, παρά τη μείωση των περιστατικών, εξακολουθεί να επεκτείνεται πέρα από τη ζώνη προστασίας.

Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο των ενεργειών περιορισμού της νόσου, ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, βρέθηκε στην Αχαΐα, προκειμένου να πραγματοποιήσει συνάντηση εργασίας με τον περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριο Φαρμάκη. Στη συνέχεια, ακολούθησε ευρεία σύσκεψη με αντικείμενο τον συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση των αυξημένων κρουσμάτων ευλογιάς.

Κατά τη σύσκεψη, συμφωνήθηκε ένα σύνολο άμεσων ενεργειών: Εντατικοποίηση των ελέγχων και αυστηρή τήρηση μέτρων βιοασφάλειας σε όλες τις εκτροφές, πλήρης λειτουργία των σταθμών απολύμανσης, ορθή διαχείριση των αποθεμάτων ζωοτροφών στις μολυσμένες μονάδες με καταγραφή και δέσμευση, καθώς και ταχεία θανάτωση και καταστροφή μολυσμένων κοπαδιών εντός 72 ωρών από τη θετική εργαστηριακή επιβεβαίωση. Παράλληλα, αποφασίστηκε νέος κύκλος ενημέρωσης για τα μέτρα βιοασφάλειας με προτεραιότητα στις πληγείσες περιοχές, ενώ τονίστηκε η ανάγκη για αυστηρή αντιμετώπιση κάθε περιστατικού παράνομων εμβολιασμών.

Όπως επισημάνθηκε, εφαρμόζεται απαρέγκλιτα το πλαίσιο των αποζημιώσεων, το οποίο αποκλείει όσες εκτροφές δεν είναι εγγεγραμμένες στα επίσημα μητρώα, δεν διαθέτουν ενημερωμένο αρχείο ή δεν τηρούν τα προβλεπόμενα μέτρα, ενώ οι πληρωμές για τους δικαιούχους που πληρούν τις προϋποθέσεις επιταχύνονται.

Επιπλέον, θεσπίζονται μέτρα οικονομικής ανακούφισης, με αναστολή και ρύθμιση ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 για όσους έχουν υποστεί καθολική θανάτωση λόγω ευλογιάς. Στα μέτρα περιλαμβάνονται κεφαλαιοποίηση οφειλών, αναστολή εισφορών χωρίς τόκους ή προσαυξήσεις, επανένταξη στο Τιμολόγιο ΓΑΙΑ και ρύθμιση οφειλών με μηδενικό επιτόκιο, με στόχο τη διευκόλυνση της επανεκκίνησης της παραγωγής.

«Η μάχη με την ευλογιά των αιγοπροβάτων κερδίζεται μόνο με συνέπεια, διαφάνεια και συνεργασία. Είμαστε όλοι μαζί, ΥΠΑΑΤ, περιφέρεια, δήμοι, κτηνιατρικές υπηρεσίες, αστυνομικές αρχές και παραγωγοί – σε καθημερινό συντονισμό για να περιορίσουμε τη διασπορά και να προστατεύσουμε την κτηνοτροφία μας», δήλωσε ο γενικός γραμματέας, Σπύρος Πρωτοψάλτης, προσθέτοντας ότι «βρισκόμαστε ένα βήμα πριν από αυστηρότερα περιοριστικά μέτρα, όμως στόχος μας είναι να τα αποφύγουμε». Από την πλευρά του, ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέας Φίλιας, υπογράμμισε ότι «με συνεργασία και ενότητα θα κρατήσουμε τον πρωτογενή μας τομέα ζωντανό. Η περιφέρεια βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης, με στόχο την προστασία της κτηνοτροφίας και της τοπικής παραγωγής».

Ζητούν μέτρα για τον καταρροϊκό πυρετό

Οι κτηνοτρόφοι της Πηνείας πραγματοποιούν σήμερα, Παρασκευή, στις 11 το πρωί, διαμαρτυρία στη γέφυρα του Πηνειακού Λάδωνα, ζητώντας άμεση παρέμβαση της πολιτείας για την προστασία των κοπαδιών τους από τον καταρροϊκό πυρετό. Η κινητοποίηση αποφασίστηκε σε πρόσφατη συγκέντρωση στο Πολιτιστικό Κέντρο Εφύρας, όπου τονίστηκε η έλλειψη εμβολίων και η ανάγκη για αποζημιώσεις και απολυμάνσεις των εγκαταστάσεων. «Θέλουμε να μείνουμε και να συνεχίσουμε να παράγουμε στον τόπο μας», δηλώνουν οι εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων.

Στη Δικαιοσύνη θα προσφύγει ο ΣΕΚ για τo θέμα του εμβολιασμού Καταγγέλλει απώλεια γενετικού υλικού και αδιέξοδο στο Μέτρο 5.2 Στη Δικαιοσύνη θα στραφεί ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας με μηνυτήρια αναφορά που προτίθεται να καταθέσει τόσο για τo θέμα του εμβολιασμού όσο και για τις παραλείψεις και τις ενέργειες από πλευράς πολιτείας που θέτουν –όπως αναφέρει– σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του κτηνοτροφικού κλάδου. Τα παραπάνω γνωστοποίησε στην «ΥΧ» ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Δημήτρης Μόσχος, ο οποίος, επίσης, ανέφερε ότι στο τέλος του μήνα θα συνεδριάσει το ΔΣ του ΣΕΚ και στις αρχές Νοεμβρίου θα αποφασιστούν, μαζί με την Επιτροπή Μπλόκων των αγροτών, οι από κοινού μορφές κινητοποιήσεων που θα ακολουθήσουν. Επισημαίνεται ότι σε ανακοίνωση που εξέδωσε αυτή την εβδομάδα ο ΣΕΚ καταγγέλλει σοβαρές παραλείψεις και ενέργειες από πλευράς πολιτείας, που θέτουν σε κίνδυνο τη διατήρηση της ελληνικής κτηνοτροφικής ταυτότητας. Όπως επισημαίνει, στο Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης στα Γιαννιτσά θανατώθηκαν πρόσφατα πρόβατα της σπάνιας αυτόχθονης φυλής Πελαγονίας χωρίς καμία διαδικασία διατήρησης γενετικού υλικού ή αρχείου DNA, γεγονός που θεωρείται ανεπανόρθωτη απώλεια για τη βιοποικιλότητα. Ο ΣΕΚ ζητά άμεση διερεύνηση της υπόθεσης και απαντήσεις σχετικά με το ποιος έδωσε την εντολή για τη θανάτωση και γιατί δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Παράλληλα, κάνει λόγο για «φιάσκο» με το Μέτρο 5.2, που αφορά την αντικατάσταση ζωικού κεφαλαίου μετά από φυσικές καταστροφές. Αν και το ΥΠΑΑΤ δηλώνει πως το μέτρο θα ενεργοποιηθεί, ο ΕΛΓΑ φέρεται να ενημερώνει κτηνοτρόφους ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί, προκαλώντας σύγχυση και αγανάκτηση στον κλάδο. «Η κτηνοτροφία δεν αντέχει άλλη απαξίωση. Οι πρόσφατες εξελίξεις αποκαλύπτουν ένα κράτος χωρίς συντονισμό και χωρίς σεβασμό στον πρωτογενή τομέα. Δεν μπορεί η Ελλάδα να μιλά για ανάπτυξη και αναγέννηση της υπαίθρου, όταν αφήνει να χαθεί πολύτιμο γενετικό υλικό και, ταυτόχρονα, εμπαίζει τους ανθρώπους της παραγωγής με αντιφατικές δηλώσεις και καθυστερήσεις. Η ελληνική κτηνοτροφία ζητά διαφάνεια, σοβαρότητα και πράξεις — όχι υποσχέσεις», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αυστηρή εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας συστήνουν οι επιστήμονες

Από την πλευρά τους, καθηγητές των Τμημάτων Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Κρήτας Σπυρίδων καθηγητής, Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων των Ζώων, Γεώργιος Αρσένος, καθηγητής Ζωικής Παραγωγής, Ηθολογίας και Ευζωίας των ζώων, Χαράλαμπος Μπιλλίνης, καθηγητής, Ιολογίας και Ιογενών Νοσημάτων των Ζώων – πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γ.Χ. Φθενάκης, καθηγητής Τμήματος Κτηνιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) σε κοινή τους ανακοίνωση προειδοποιούν για τους σοβαρούς κινδύνους από τη χρήση μη εγκεκριμένων εμβολίων κατά της ευλογιάς των προβάτων, μετά και τη σύλληψη ατόμου που επιχείρησε παράνομη εισαγωγή τέτοιου σκευάσματος την περασμένη εβδομάδα από το Τελωνείο των Κήπων. Όπως τονίζουν, δεν υπάρχουν εγκεκριμένα και αποτελεσματικά εμβόλια για τη νόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο εμβολιασμός δεν αποτελεί αποδεκτή στρατηγική, καθώς οδηγεί σε σύγχυση, δυσκολία διάκρισης μεταξύ εμβολιασμένων και μολυσμένων ζώων, μαζικές θανατώσεις και απώλεια του καθεστώτος «χώρας απαλλαγμένης από ευλογιά» – με σοβαρές συνέπειες για τις εξαγωγές και την οικονομία.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η μόνη αποτελεσματική στρατηγική είναι η αυστηρή εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας και η επιστημονικά τεκμηριωμένη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. Καλούν, τέλος, σε υπευθυνότητα και αποφυγή παραπληροφόρησης, σημειώνοντας πως η αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί σοβαρότητα και σεβασμό στην επιστημονική γνώση.