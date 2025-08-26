Άγριο έγκλημα στη Σκύδρα «για λίγα ροδάκινα»

Στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας οδηγείται σήμερα με βασική κατηγορία την ανθρωποκτονία με δόλο ο 76χρονος που δολοφόνησε τον 72χρονο στο χωριό Δάφνη στην περιοχή της Σκύδρας, στην Πέλλα. Ο δράστης ήταν ο βασικός ύποπτος για την άγρια δολοφονία του άτυχου άντρα και ο οποίος έπαιζε θέατρο για εννέα ολόκληρες ημέρες μέχρι να ομολογήσει τελικά ότι σκότωσε τον 72χρονο συγχωριανό του.

Την εξαφάνιση του θύματος είχε δηλώσει στην Αστυνομία η κόρη του 72χρονου στις 17 Αυγούστου και έκτοτε ξεκίνησαν οι έρευνες, καθώς τα ίχνη του είχαν χαθεί μία ημέρα νωρίτερα, όταν έφυγε από την οικία του για να ψωνίσει και δεν επέστρεψε.

Η στυγερή δολοφονία έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και ο δράστης ομολόγησε τελικά χθες το απόγευμα την ενοχή του υποδεικνύοντας το σημείο που είχε εγκαταλείψει τη σορό.

«Τον πυροβόλησα δύο φορές με την καραμπίνα και τον σκότωσα» φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο 76χρονος λέγοντας ότι τον σκότωσε το μεσημέρι του Σαββάτου 16 Αυγούστου. Στη συνέχεια έκρυψε πρόχειρα τη σορό και τους δύο κάλυκες για να μην εντοπιστούν. Όταν σουρούπωσε επέστρεψε στο σημείο, έδεσε τη σορό στο όχημά του, την έσυρε μέχρι την πρόχειρη χωματερή έξω από το χωριό όπου την έκρυψε με διάφορα μπάζα και σκουπίδια. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι αστυνομικοί είχαν πάει τρεις φορές στη χωματερή και δεν είχαν καταφέρει να εντοπίσουν τη σορό. Ο δράστης εμφανίστηκε τελικά μόνος του στο αστυνομικό τμήμα όπου και ομολόγησε τη δολοφονία του συγχωριανού του.

Από την πρώτη στιγμή οι αρχές είχαν στο στόχαστρο τον δράστη και τον θεωρούσαν ως τον «νούμερο ένα» ύποπτο, καθώς ήταν γνωστό ότι δράστης και θύμα είχαν διαφορές σχετικά με χωράφια. Ο λόγος της δολοφονίας είναι ακόμα πιο σοκαριστικός καθώς η σύζυγος του θύματος δήλωσε στους αστυνομικούς ότι ο δράστης κατηγορούσε τον 72χρονο ότι του έκλεβε ροδάκινα από το χωράφι του και τον τελευταίο καιρό είχε γίνει εμμονικός με αυτό το ζήτημα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στην έρευνα που έγινε στο σπίτι του δράστη εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα κυνηγετικό όπλο, το οποίο ο δράστης κατείχε νόμιμα, δύο κάλυκες, υποδήματα και ρουχισμός, ενώ από την κατοχή του κατασχέθηκε το ποσό των 1.770 ευρώ.