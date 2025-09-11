Αγροδιατροφικό Συνέδριο και Έκθεση AGROWN Save the Date

Το 3ο Αγροδιατροφικό Συνέδριο και Έκθεση AGROWN 2025 έρχεται δυναμικά με θέμα:

«Η επόμενη γενιά του Αγροδιατροφικού Κλάδου».

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι νέοι άνθρωποι, οι τεχνολογίες, τα εργαλεία και οι στρατηγικές που διαμορφώνουν το αύριο της αγροδιατροφής — σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις αλλά και τεράστιες ευκαιρίες.

Θα διεξαχθεί στο Αγρίνιο, στο campus του Πανεπιστημίου Πατρών στις 31 Οκτωβρίου & 1 Νοεμβρίου 2025 και διοργανώνεται από τους ειδησεογραφικούς οργανισμούς «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» και «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ». Συνδιοργανωτές είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ), ο Δήμος Αγρινίου και το Πανεπιστήμιο Πατρών. Τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συνέδριο:

Το AGROWN, στον τρίτο χρόνο διοργάνωσής του, εξελίσσεται σε συνέδριο-θεσμό με πανελλήνια εμβέλεια, συγκεντρώνοντας τους σημαντικότερους φορείς της κυβέρνησης και του ιδιωτικού τομέα, κορυφαία Πανεπιστήμια με σχολές αγροδιατροφής, συλλογικά όργανα του κλάδου, την τοπική αυτοδιοίκηση και το καινοτόμο επιχειρείν.

Με κεντρικό άξονα όλη την αλυσίδα της αγροδιατροφής, από το χωράφι και τη φάρμα έως το ράφι του καταναλωτή, το AGROWN αναδεικνύει τη νέα εποχή της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης, δίνοντας προβάδισμα στις στρατηγικές, πρακτικές και τεχνολογίες που διαμορφώνουν τον αυριανό αγροδιατροφικό τοπίο.

Έκθεση:

Παράλληλα με το Συνέδριο, το AGROWN φιλοξενεί Έκθεση προϊόντων και υπηρεσιών αγροδιατροφής, εστιάζοντας στην ανάδειξη προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ και γαστρονομικής αξίας, στην προώθηση startups και εταιρειών ψηφιακού μετασχηματισμού, στη διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τις νέες τεχνολογίες.

Η Έκθεση αποτελεί πλατφόρμα προβολής και ανάπτυξης συνεργασιών για κάθε επιχείρηση που επενδύει στο μέλλον της ελληνικής αγροδιατροφής.

Workshops

Για πρώτη φορά φέτος, το AGROWN διοργανώνει στοχευμένα workshops για φοιτητές, μεταπτυχιακούς, startuppers, νέους επιχειρηματίες και νέους αγρότες, δημιουργώντας έναν κόμβο γνώσης, πρακτικής εκπαίδευσης, δικτύωσης και ενδυνάμωσης της επόμενης γενιάς επαγγελματιών του κλάδου.

Μάθετε περισσότερα και εγγραφείτε στον επίσημο ιστότοπο: www.agrown.gr.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα ΕΔΩ