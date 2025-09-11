Κομοτηνή: Διαμαρτυρία κτηνοτρόφων για τις αποζημιώσεις

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τις καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις πραγματοποίησαν οι κτηνοτρόφοι της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, μπροστά από το κτήριο της Περιφέρειας, στην Κομοτηνή.

Οι κτηνοτρόφοι ζήτησαν να τους δοθούν οι αποζημιώσεις για τα σταβλισμενα ζώα, καθώς εδω και ένα χρόνο περιμένουν και τις αποζημιώσεις των ζωοτροφών, αλλά και την έναρξη των διαδικασιών για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, για το μέτρο 5.2.

“Στον αριθμό 30.000 έχει φτάσει ο αριθμός των θανατωθέντων ζώων στη Ροδόπη και στις 46.000 στην Ξανθη. Ζητάμε από την κυβέρνηση να δείξει ενδιαφέρον σε ανθρώπους που μοχθούν κάθε μέρα, χωρίς αργίες και Σαββατοκύριακα και εργαζονται για να κρατήσουν ζωντανό τον παραγωγικό ιστό της χώρας. Περιμένουμε μέτρα στήριξης ουσιαστικά γιατί δυστυχώς σβήνει ο κλάδος της κτηνοτροφίας στην Ελλάδα”, υπογράμμισαν στις δηλώσεις τους οι κτηνοτρόφοι της ΑΜΘ.