Agrolease: Η ψηφιακή πλατφόρμα που ενώνει αγρότες με ιδιοκτήτες αγροτικών μηχανημάτων

Η εικόνα είναι γνώριμη σε κάθε αγροτική περιοχή: ακριβά γεωργικά μηχανήματα να μένουν ακινητοποιημένα για μήνες, ενώ κάποια χιλιόμετρα πιο πέρα παραγωγοί να δυσκολεύονται να βρουν τον εξοπλισμό που χρειάζονται την κρίσιμη στιγμή. Αυτό το παράδοξο παρατήρησαν οι Βασίλης Χίγκας και Γιώργος Ταμπούρης, δύο 18χρονοι φοιτητές που αποφάσισαν να δώσουν λύση σε ένα από τα πιο διαχρονικά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Έτσι γεννήθηκε η Αgrolease, μια ψηφιακή πλατφόρμα που λειτουργεί ως «γέφυρα» ανάμεσα σε αγρότες και ιδιοκτήτες γεωργικών μηχανημάτων. Με απλά λόγια, ένας παραγωγός που χρειάζεται μια εργασία —όργωμα, καθαρισμό, σπορά, συγκομιδή— ανεβάζει μια αγγελία με τις λεπτομέρειες του χωραφιού και της δουλειάς. Από την άλλη πλευρά, όσοι διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό βλέπουν τις διαθέσιμες εργασίες και στέλνουν προσφορές, εξηγούν οι Βασίλης Χίγκας και Γιώργος Ταμπούρης. Όπως τονίζουν οι δημιουργοί της πλατφόρμας, το φαινόμενο των ακινητοποιημένων μηχανημάτων είναι εξαιρετικά συχνό. Μια θεριζοαλωνιστική, για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο λίγες εβδομάδες τον χρόνο. Τον υπόλοιπο χρόνο παραμένει παρκαρισμένη, ενώ η αξία της απομειώνεται και τα έξοδα συντήρησης συνεχίζουν να τρέχουν.

Την ίδια στιγμή, μικροί παραγωγοί ή ιδιοκτήτες γης που δεν έχουν δικό τους εξοπλισμό δυσκολεύονται να βρουν μηχανήματα όταν τα χρειάζονται. Συχνά καθυστερούν κρίσιμες εργασίες ή αναγκάζονται να αφήνουν χωράφια ανεκμετάλλευτα. «Θέλαμε να καλύψουμε δύο ανάγκες ταυτόχρονα», λέει ο Βασίλης και προσθέτει: «Ο ιδιοκτήτης γης να μπορεί να αξιοποιήσει το χωράφι του χωρίς να χρειάζεται να αγοράσει μηχάνημα, και ο αγρότης να αυξήσει το εισόδημά του αξιοποιώντας τον εξοπλισμό του», ενώ από την πλευρά του ο Γιώργος επισημαίνει: «Ιδιαίτερα οι μικροί αγρότες δυσκολεύονται να βρουν μηχανήματα την κατάλληλη στιγμή. Συχνά καθυστερούν κρίσιμες εργασίες ή αναγκάζονται να επενδύσουν σε εξοπλισμό που δεν μπορούν πραγματικά να υποστηρίξουν οικονομικά. Σε αρκετές περιπτώσεις, καταλήγουν ακόμη και να παραχωρούν τα χωράφια τους σε άλλους παραγωγούς με χαμηλή αμοιβή, επειδή δεν έχουν πρόσβαση στα απαραίτητα μέσα».

Ασφάλεια, αξιοπιστία και εύκολη χρήση

Η Agrolease έχει σχεδιαστεί με λογική marketplace, ώστε η διαδικασία να είναι απλή και οικεία. Οι χρήστες δημιουργούν προφίλ, ανεβάζουν αγγελίες, λαμβάνουν ειδοποιήσεις και επικοινωνούν μέσα από την πλατφόρμα. Η ασφάλεια βασίζεται σε τρία επίπεδα: 1. Έλεγχο εγγραφών και κρυπτογράφηση δεδομένων, 2. Σύστημα αξιολογήσεων μετά από κάθε συνεργασία 3. Διαφάνεια στις προσφορές, με σαφείς πληροφορίες για κόστος, διάρκεια και τύπο μηχανήματος.

Στο ζήτημα της μεταφοράς του εξοπλισμού —ένα από τα μεγαλύτερα άγχη των αγροτών— οι δύο φοιτητές έχουν ήδη προχωρήσει σε συνεργασίες με μεταφορικές εταιρείες. Παράλληλα, όλα τα μηχανήματα που συμμετέχουν στην πλατφόρμα είναι ασφαλισμένα, ενώ για όσους δεν έχουν ασφάλεια, η Agrolease τούς καθοδηγεί σε συνεργαζόμενες ασφαλιστικές.

Κυκλική οικονομία στην πράξη

Η κοινή χρήση εξοπλισμού μειώνει το κόστος για τους παραγωγούς και αυξάνει την αποδοτικότητα. Οι ιδιοκτήτες μηχανημάτων αποκτούν επιπλέον εισόδημα, το οποίο μπορούν να επενδύσουν σε νέο εξοπλισμό. Οι ιδιοκτήτες γης αξιοποιούν τα χωράφια τους χωρίς να χρειάζεται να αγοράσουν μηχανήματα ή να αποκτήσουν τεχνική εμπειρία. «Ο κλάδος είναι πολύ πιο εξοικειωμένος με την τεχνολογία απ’ όσο πιστεύουν πολλοί», σημειώνει ο Βασίλης Χίγκας.

«Οι αγρότες όλων των ηλικιών μπαίνουν στην πλατφόρμα, δοκιμάζουν, συνεργάζονται και βλέπουν άμεσα το όφελος». «Η ασφάλεια και η ευκολία χρήσης αποτελούν βασικές προτεραιότητες για την Agrolease», αναφέρει ο Γιώργος και προσθέτει: «η πλατφόρμα διαθέτει πολλαπλά επίπεδα προστασίας, ξεκινώντας από τον έλεγχο των εγγραφών. Επιτρέπονται μόνο πραγματικά email από αξιόπιστους παρόχους, ενώ λειτουργούν αυτόματα συστήματα που εντοπίζουν και μπλοκάρουν ύποπτη δραστηριότητα. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών είναι κρυπτογραφημένα και προστατευμένα, ώστε να διασφαλίζεται το απόρρητο». Παράλληλα, η πιο ουσιαστική μορφή ασφάλειας προέρχεται από το σύστημα αξιολογήσεων. Μετά από κάθε συνεργασία, οι χρήστες βαθμολογούν ο ένας τον άλλον και αφήνουν δημόσια σχόλια. Έτσι, με την πάροδο του χρόνου δημιουργείται ένα αξιόπιστο ιστορικό για κάθε χρήστη, το οποίο βοηθά τους υπόλοιπους να επιλέγουν συνεργάτες με ασφάλεια.

Τα επόμενα βήματα

Η Agrolease ξεκίνησε όταν οι δύο δημιουργοί ήταν ακόμη στη Β’ Λυκείου. Σήμερα, ως πρωτοετείς φοιτητές, βλέπουν την πλατφόρμα να αναπτύσσεται με ταχύτητα και να έχει απήχηση. Τα επόμενα σχέδιά τους περιλαμβάνουν: επέκταση σε Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία και Πελοπόννησο, προσθήκη νέων τύπων εξοπλισμού, ακόμη πιο απλή και γρήγορη εμπειρία χρήστη και ενίσχυση των συνεργασιών με μεταφορικές και ασφαλιστικές εταιρείες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη συνεχή βελτίωση της εμπειρίας χρήστη, με στόχο πιο απλή πλοήγηση, πιο αποτελεσματικές αναζητήσεις και ακόμη πιο γρήγορες διαδικασίες καταχώρησης και κράτησης.

Η Agrolease με μια ματιά:

Είναι ψηφιακή πλατφόρμα που συνδέει αγρότες με ιδιοκτήτες γεωργικών μηχανημάτων, διευκολύνοντας την εύρεση εξοπλισμού και την εκτέλεση εργασιών στο χωράφι. Μόλις δημοσιευτεί η αγγελία, ιδιοκτήτες μηχανημάτων από την περιοχή στέλνουν τις προσφορές τους. Κάθε προσφορά περιλαμβάνει το κόστος, τη διάρκεια της εργασίας και τον τύπο του μηχανήματος που θα χρησιμοποιηθεί. Ο αγρότης μπορεί να δει αξιολογήσεις από προηγούμενες συνεργασίες, ώστε να επιλέξει τον συνεργάτη που του εμπνέει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Από την άλλη πλευρά, όσοι διαθέτουν γεωργικά μηχανήματα μπορούν να αξιοποιήσουν τον εξοπλισμό τους όταν δεν τον χρησιμοποιούν. Μέσα από την πλατφόρμα βλέπουν διαθέσιμες εργασίες στην περιοχή τους και υποβάλλουν προσφορές. Με κάθε επιτυχημένη συνεργασία αποκτούν θετικές αξιολογήσεις, ενισχύοντας τη φήμη τους και τις πιθανότητες για νέες δουλειές. Όλη η διαδικασία γίνεται online, γρήγορα και με διαφάνεια, χωρίς την ανάγκη για τηλεφωνήματα ή πρόχειρες συμφωνίες.

Πώς λειτουργεί:

Ο αγρότης ανεβάζει αγγελία με τη δουλειά που χρειάζεται.

Οι ιδιοκτήτες μηχανημάτων στέλνουν προσφορές με κόστος, χρόνο και τύπο εξοπλισμού.

Η επιλογή γίνεται με βάση αξιολογήσεις και προηγούμενες συνεργασίες.

Γιατί είναι χρήσιμη: