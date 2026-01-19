Εθνική ΔΟΕΠΕΛ: Να επανεξεταστεί άμεσα η ανισορροπία που προκύπτει για το ευρωπαϊκό προϊόν από τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur

Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό μέτρο για την εξισορρόπηση των εμπορικών όρων και να λειτουργήσει ως αντισταθμιστική λύση απέναντι στους δασμούς που επέβαλλαν οι ΗΠΑ στα ευρωπαϊκά προϊόντα. Ωστόσο, η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Επιτραπέζιας Eλιάς (ΔΟΕΠΕΛ), με σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε, αντιδρά στον τρόπο με τον οποίο η συμφωνία αυτή μεταχειρίζεται τις ευρωπαϊκές επιτραπέζιες ελιές, σε σχέση με αυτές των χωρών της Mercosur, υποστηρίζοντας τα εξής:

Η συμφωνία προβλέπει τη σταδιακή κατάργηση των υφιστάμενων δασμών (12,8% είναι σήμερα) που επιβάλει η ΕΕ στις επιτραπέζιες ελιές που προέρχονται από τις χώρες της Mercosur, δημιουργώντας ένα προνομιακό καθεστώς για αυτά τα προϊόντα.

Αντιθέτως, οι εξαγωγές των ευρωπαϊκών επιτραπέζιων ελιών προς τις χώρες της Mercosur θα συνεχίσουν, χωρίς πρόβλεψη κατάργησης, να επιβαρύνονται με δασμούς περίπου 12,6%, δημιουργώντας σαφή ανισορροπία στην πρόσβαση και ανάπτυξη των εξαγωγών στις εν λόγω αγορές.

Διερωτώμεθα:

με ποιο επιχείρημα επιλέχθηκε η συνέχιση της επιβάρυνσης των ευρωπαϊκών επιτραπέζιων ελιών με δασμούς (12,6%) ενώ οι δασμοί των επιτραπέζιων ελιών των χωρών της Mercosur σταδιακά θα καταργηθούν και

με ποιο σκεπτικό ένα από τα πιο σημαντικά παραδοσιακά αγροτικά προϊόντα της ευρωπαϊκής γεωργίας, με εξαγωγικό προσανατολισμό βρίσκεται σε αυτή τη δυσμενή θέση.

Εξυπακούεται ότι η συμφωνία για προϊόντα “δύο ταχυτήτων” υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα του κλάδου και των ελληνικών επιτραπέζιων ελιών και την οικονομική συνοχή των αγροτικών περιοχών που εξαρτώνται από την παραγωγή, μεταποίηση-τυποποίηση και εξαγωγή επιτραπέζιων ελιών.

Ζητούμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να επανεξετάσουν άμεσα την δυσμενή εξέλιξη που προκύπτει, με την υπογραφή της συμφωνίας, στην ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιτραπέζιων ελιών ώστε να διασφαλιστεί δίκαιη και ισότιμη αντιμετώπιση ενός εξαγωγικού προϊόντος στρατηγικής σημασίας για την ευρωπαϊκή γεωργία.