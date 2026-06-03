Αγροτικά εμπορεύματα: Άνοδος τιμών 2,78% τον Μάιο – Ποια προϊόντα έχουν περιθώρια νέων αυξήσεων

Υπό την επίδραση της αναθεώρησης των προσδοκιών για τη νομισματική πολιτική κινήθηκαν οι αγορές τον Μάιο. Το αφήγημα “higher for longer” οδήγησε σε ανοδικές πιέσεις τις αποδόσεις των ομολόγων ΗΠΑ και διατήρησε ισχυρό το δολάριο, καθώς περιορίστηκαν οι προσδοκίες για άμεσες μειώσεις επιτοκίων.

Την ίδια στιγμή, η οικονομική δραστηριότητα επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, υπερβαίνοντας τις αρχικές προσδοκίες και στηρίζοντας τις εταιρικές επιδόσεις, ενισχύοντας τη διάθεση για ανάληψη κινδύνου στις μετοχικές αγορές, παρά το αυξημένο κόστος χρηματοδότησης. Παράλληλα, οι αναδυόμενες αγορές ακολούθησαν μεν την ανοδική τάση, αλλά με μεγαλύτερη μεταβλητότητα λόγω της ευαισθησίας τους στο δολάριο και στις κεφαλαιακές ροές.

Στα εμπορεύματα, η εικόνα ήταν υποστηρικτική, καθώς η σταθερή ζήτηση, σε συνδυασμό με περιορισμούς στην προσφορά, και οι γεωπολιτικές εντάσεις ενίσχυσαν τις τιμές, με την ενέργεια να ξεχωρίζει και τα βιομηχανικά μέταλλα να ωφελούνται από τις καλύτερες προσδοκίες για την παγκόσμια ανάπτυξη.

Συνολικά, ο Μάιος χαρακτηρίστηκε από μια ισορροπία μεταξύ αυστηρών χρηματοοικονομικών συνθηκών και ανθεκτικής ανάπτυξης, διατηρώντας το θετικό momentum, αλλά με αυξημένη ευαισθησία σε μακροοικονομικές εξελίξεις.

Η θετική δυναμική των διεθνών κεφαλαιαγορών επηρέασε θετικά τον δείκτη των αγροτικών εμπορευμάτων, με την πλειοψηφία των επιμέρους προϊόντων να καταγράφουν θετικές αποδόσεις. Εξαίρεση αποτέλεσε η τιμή του χυμού πορτοκαλιού, που υποχώρησε λόγω εξομάλυνσης της προσφοράς, μετά από προηγούμενες πτωτικές πιέσεις στην παραγωγή. Η ισορροπία των κινδύνων στον αγροτικό τομέα ενδέχεται να παραμείνει στραμμένη προς την ανοδική πλευρά, επηρεασμένη και από τα πρόσφατα αποτελέσματα της συνάντησης Trump–Xi, αλλά και τις εξελίξεις στις μεσοπρόθεσμες παγκόσμιες ισορροπίες προσφοράς και ζήτησης για τα σιτηρά.

Μία σημαντική εξέλιξη ήταν η δέσμευση της Κίνας να αγοράζει περίπου $17 δισ. ετησίως σε αμερικανικά αγροτικά προϊόντα την περίοδο 2026–2028, συμπεριλαμβανομένων περίπου $25 εκατ. τόνων σόγιας.

Παράλληλα, το φαινόμενο El Niño είναι πιθανό να εμφανιστεί σύντομα (πιθανότητα 82%, για περίοδο Μαΐου–Ιουλίου 2026) και να συνεχιστεί έως τον χειμώνα (πιθανότητα 96%, για περίοδο Δεκεμβρίου 2026–Φεβρουαρίου 2027).

Η αγορά σίτου εξακολουθεί να στηρίζεται από τα περιορισμένα αποθέματα και την αυξημένη μεταβλητότητα των καιρικών συνθηκών. Το καλαμπόκι διατηρεί ισχυρή δυναμική, καθώς οι εκτιμήσεις υποδεικνύουν περιορισμένη διαθεσιμότητα στις ΗΠΑ λόγω της ισχυρής ζήτησης, ενώ και τα παγκόσμια αποθέματα έχουν αναθεωρηθεί προς τα κάτω. Οι προοπτικές για τη σόγια παραμένουν σχετικά ισορροπημένες, παρά τις συνεχιζόμενες δεσμεύσεις εισαγωγών από την Κίνα, αν και οι αβεβαιότητες γύρω από τη χρηματοδότηση ενδέχεται να επηρεάσουν τον ρυθμό υλοποίησης των θετικών εκτιμήσεων για την επερχόμενη συγκομιδή. Η ζάχαρη πιθανά να καταγράψει έντονη ανοδική δυναμική, καθώς η αγορά επικεντρώνεται ολοένα και περισσότερο στη σταδιακή σύσφιγξη των ισοζυγίων, για την περίοδο 2026–2027. Στα βοοειδή, οι τιμές αναμένεται να ακολουθήσουν περαιτέρω ανοδική πορεία, καθώς τα πρόσφατα στοιχεία υποδηλώνουν ότι το ζωικό κεφάλαιο βοοειδών στις ΗΠΑ έχει υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά πολλών δεκαετιών. Το ρύζι αναμένεται να κινηθεί σε περιβάλλον ήπιας σύσφιγξης, στηρίζοντας συγκρατημένη ανοδική τάση. Ωστόσο, οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες εκτιμάται ότι θα ενισχύσουν την παραγωγή, μετριάζοντας τις όποιες ανοδικές πιέσεις.

Σημαντική άνοδο κατά 2,78% κατέγραψε ο δείκτης αγροτικών προϊόντων τον Μάιο, αν και ο δείκτης εμπορευμάτων κινήθηκε σε υψηλότερα επίπεδα (+5,11%). Εξέλιξη, η οποία αντανακλά τη διαφοροποιημένη δυναμική μεταξύ των επιμέρους κατηγοριών. Η πορεία του δείκτη εμπορευμάτων αποδίδεται κυρίως στη σημαντική συμβολή της ενέργειας, η οποία διατηρήθηκε στο επίκεντρο λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων. Αντιθέτως, η ηπιότερη πορεία του δείκτη αγροτικών προϊόντων αποδίδεται στο γεγονός ότι οι τιμές τους επηρεάζονται πρωτίστως από θεμελιώδεις παράγοντες, όπως οι συνθήκες προσφοράς και ζήτησης, η εποχικότητα και οι καιρικές μεταβολές, αντανακλώντας μικρότερη εξάρτηση από το γενικότερο επενδυτικό κλίμα. Πάραυτα, εξακολουθούν να υφίστανται κίνδυνοι από την επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων και την αβεβαιότητα ως προς τη δυναμική της παγκόσμιας οικονομίας.

Το Δελτίο Τιμών Αγροτικών Προϊόντων, το οποίο υλοποιείται, για τον Αγροτικό Τομέα της Πειραιώς από τη Μονάδα Οικονομικής Ανάλυσης & Επενδυτικής Στρατηγικής, απευθύνεται σε εξαιρετικά ευρύ κοινό, που δραστηριοποιείται στον αγροδιατροφικό τομέα.

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ το 5ο Δελτίο Τιμών Αγροτικών Προϊόντων για το 2026, της Πειραιώς.