Κομισιόν: Στα 4,4 δισ. ευρώ το πλεόνασμα στο αγροδιατροφικό εμπόριο της ΕΕ

Αυξημένο κατά 43% από τον προηγούμενο μήνα, στα 4,4 δισ. ευρώ έφτασε τον Φεβρουάριο το πλεόνασμα στο εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ. Παρά τη μικρή μείωση τόσο στις εξαγωγές όσο και στις εισαγωγές σε σύγκριση με πέρυσι, το εμπορικό πλεόνασμα παραμένει στο ίδιο επίπεδο με εκείνο του Φεβρουαρίου του 2025, καθώς οι χαμηλότερες αξίες εισαγωγών συνέβαλαν στη βελτίωση του μηνιαίου εμπορικού ισοζυγίου. Το σωρευτικό πλεόνασμα αγροδιατροφικού εμπορίου της ΕΕ για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου ανήλθε σε 7,4 δισ. ευρώ το 2026, παραμένοντας σταθερό σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2025, αναδεικνύουν τα πρόσφατα στοιχεία της Κομισιόν.

Οι ευρωπαϊκές εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων έφτασαν τα 18,8 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο του 2026, αυξημένες κατά 6% σε σχέση με τον Ιανουάριο αλλά μειωμένες κατά 4% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2025. Οι σωρευτικές εξαγωγές για την περίοδο Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου ανήλθαν σε 36,5 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 5% σε σχέση με την ίδια περίοδο, πέρυσι. Οι μεγαλύτερες μειώσεις εξαγωγών καταγράφηκαν σε προϊόντα όπως το κακάο, το χοιρινό κρέας και οι ελιές και το ελαιόλαδο, ενώ αυξήσεις σημειώθηκαν στις εξαγωγές φρούτων και ξηρών καρπών, καθώς των και μη εδώδιμων προϊόντων.

Οι εισαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ ανήλθαν σε 14,5 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο του 2026, μειωμένες κατά 1% σε μηνιαία βάση και κατά 5% σε ετήσια βάση. Οι συνολικές εισαγωγές για το πρώτο δίμηνο του έτους, έφτασαν τα 29,1 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 7% από πέρυσι. Οι μεγαλύτερες μειώσεις εισαγωγών καταγράφηκαν και σε αυτή την περίπτωση στα προϊόντα κακάο, αλλά και τα δημητριακά και τους ελαιούχους σπόρους, ενώ αυξήσεις σημειώθηκαν στις εισαγωγές βόειου και μοσχαρίσιου κρέατος, φρούτων και ξηρών καρπών, καθώς και μαργαρίνης και άλλων ελαίων και λιπών.