AMIS: Υπό σταθεροποίηση οι αγορές σιτηρών και ελαιούχων σπόρων καθώς συνεχίζουν οι πιέσεις στα λιπάσματα

Η αγορά λιπασμάτων και οι εξελίξεις που συνδέονται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή διαμορφώνουν το βασικό υπόβαθρο κατά την πρόσφατη μηνιαία ανάλυση του AMIS (Διεθνές Πληροφοριακό Σύστημα για τις Αγορές Αγροτικών Προϊόντων) για τις διεθνείς αγορές αγροτικών προϊόντων. Η ουσιαστική διακοπή της λειτουργίας των Στενών του Ορμούζ συνεχίζει να περιορίζει την παγκόσμια διαθεσιμότητα λιπασμάτων και κρίσιμων εισροών παραγωγής, οδηγώντας σε άνοδο των τιμών σχεδόν σε όλα τα συστατικά θρέψης, καθώς οι εισαγωγικές χώρες αναζητούν εναλλακτικές πηγές προμήθειας. Οι διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού σε συνδυασμό με το αυξημένο ενεργειακό και μεταφορικό κόστος, εντείνουν τις πιέσεις στην παραγωγή. Στο ίδιο πλαίσιο, η αβεβαιότητα για την επαναλειτουργία των Στενών συνδέεται άμεσα με τις προοπτικές της αγοράς.

Στην Ευρώπη, οι τιμές φυσικού αερίου φθάνουν έως τα 46 ευρώ/MWh, ενώ η αμμωνία ενισχύεται περαιτέρω, ξεπερνώντας τα 900 δολάρια/τόνο, λόγω διακοπών παραγωγής στη Βόρεια Αφρική και τη Νοτιοανατολική Ασία, αλλά και ισχυρής εποχικής ζήτησης στις ΗΠΑ. Σε ότι αφορά το άζωτο, η αγορά ουρίας παραμένει υψηλή, με τις εξαγωγές από τον Περσικό Κόλπο να παραμένουν μπλοκαρισμένες. Παρά την πιθανή επανέναρξη των κινεζικών εξαγωγών τον Μάιο, το περιβάλλον παραμένει εξαιρετικά αβέβαιο.

Λόγω περιορισμένης προσφοράς, την ανοδική τους πορεία συνεχίζουν οι τιμές στα φωσφορικά λιπάσματα, ενώ και στο κάλιο, οι τιμές αυξάνονται οριακά, κυρίως λόγω αυξημένου κόστους logistics και ενέργειας, καθώς η επαρκής διαθεσιμότητα συγκρατεί περαιτέρω ανοδικές κινήσεις.

Ευρώπη: υψηλό τριετίας στο κόστος λιπασμάτων και πιέσεις προσιτότητας

Στην ΕΕ (Γαλλία), το κόστος λιπασμάτων για το σιτάρι παραμένει στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών, με τον σχετικό δείκτη να παραμένει σχεδόν αμετάβλητος σε σχέση με τον Μάρτιο. Παράλληλα, ο λόγος αζώτου προς σιτάρι φθάνει σε επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί από τον Μάρτιο του 2022, υπογραμμίζοντας τη συνεχιζόμενη πίεση στην προσιτότητα.

Στην αγορά της ΕΕ, η δραστηριότητα επιβραδύνεται καθώς ολοκληρώνονται οι εφαρμογές αζώτου, ενώ ορισμένοι παραγωγοί εξετάζουν υποκατάσταση της ουρίας με νιτρικά προϊόντα. Οι προμηθευτές επιχειρούν πρώιμη τιμολόγηση για τη νέα περίοδο, ωστόσο η συμμετοχή παραμένει περιορισμένη λόγω αβεβαιότητας.

Άνοδος στις αγορές σε σιτάρι, καλαμπόκι και σόγια

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για σιτάρι, καλαμπόκι και σόγια ενισχύθηκαν, καθώς οι γεωπολιτικοί και καιρικοί παράγοντες αντισταθμίστηκαν από την επάρκεια παγκόσμιας προσφοράς.

Στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων του Σικάγο (CME), το σιτάρι των ΗΠΑ έφθασε σε υψηλά σχεδόν δύο ετών, υποστηριζόμενο από ξηρασία στις νότιες πεδιάδες και υψηλό κόστος λιπασμάτων σε χώρες εξαγωγής. Αντίθετα, στο Euronext οι τιμές υποχώρησαν λόγω ευνοϊκών συνθηκών στην ΕΕ και ισχυρών αποθεμάτων, διευρύνοντας το διατλαντικό χάσμα και ενισχύοντας ροές arbitrage.

Οι τιμές συμβολαίων καλαμποκιού στο CME ενισχύθηκαν σε υψηλά περιόδου 2025/26, υποστηριζόμενα από την άνοδο του πετρελαίου και τη ζήτηση αιθανόλης. Η σόγια κινήθηκε επίσης ανοδικά, κυρίως λόγω του ενεργειακού συμπλέγματος.

Η μεταβλητότητα στο καλαμπόκι και τη σόγια παραμένει κάτω από 15%, ενώ στο σιτάρι η υπονοούμενη μεταβλητότητα (implied volatility) ξεπερνά το 35%, αντανακλώντας ευαισθησία σε βραχυπρόθεσμες ειδήσεις, κυρίως για τον καιρό στις ΗΠΑ.

Σταθερή η συνολική εικόνα σε παραγωγή, εμπόριο και αποθέματα

Οι εκτιμήσεις για το παγκόσμιο ισοζύγιο σιτηρών και ελαιούχων σπόρων δείχνουν μικρές διαφοροποιήσεις τον Απρίλιο, με τη συνολική εικόνα να παραμένει σταθερή.

Στο σιτάρι, η παραγωγή αναθεωρείται ελαφρώς ανοδικά, κυρίως λόγω της Ρωσίας, ενώ η κατανάλωση παραμένει σταθερή. Η χρήση για τρόφιμα μειώνεται ελαφρώς, ενώ αυξάνονται οι χρήσεις για ζωοτροφές. Παράλληλα, αναφέρεται οριακή αύξηση αποθεμάτων.

Σχεδόν αμετάβλητη παραμένει η παραγωγή καλαμποκιού, με μικρές διορθώσεις ανά χώρα. Η χρήση σταθεροποιείται, με μικρή αύξηση στις ζωοτροφές και μείωση στη βιομηχανική χρήση. Ενώ σταθερά είναι και τα αποθέματα.

Σε επίπεδο ρεκόρ κινείται η παραγωγή ρυζιού, με τα αποθέματα να ενισχύονται οριακά. Η χρήση αυξάνεται κατά 2,6% σε νέο ιστορικό υψηλό, ενώ το εμπόριο εκτιμάται μειωμένο κατά 1,6% αλλά παραμένει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Αμετάβλητη, σχεδόν, παραμένει και η παραγωγή σόγιας, με τη χρήση να ενισχύεται λόγω ισχυρής ζήτησης και τα παγκόσμια αποθέματα, αν και μειωμένα, να βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.