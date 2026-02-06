Συλλαλητήρια αγροτών σε όλη την χώρα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας
Μετά από μαραθώνια συνεδρίαση των μπλόκων που στελεχώνουν την Πανελλαδική Επιτροπή, το μεσημέρι της Τετάρτης στο Πολιτιστικό Κέντρο της Νίκαιας, οι αγρότες αποφάσισαν την κάθοδο στην πρωτεύουσα με αγροτικά μηχανήματα την Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου, ενώ θα διανυκτερεύσουν στο Σύνταγμα και θα αποχωρήσουν το Σάββατο.
Παράλληλα, θα διοργανωθούν συλλαλητήρια την ερχόμενη Δευτέρα και Τρίτη σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας, ενώ οι αγρότες θα συμμετέχουν και στις κινητοποιήσεις στις 28 Φεβρουαρίου για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Η ΕΟΑΣ Λάρισας θα συνεδριάσει ξανά την Παρασκευή, προκειμένου να αποφασίσει περισσότερα για το τοπικό συλλαλητήριο.
Στη βασική του τοποθέτηση, ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, χαιρέτησε τη μαζική συμμετοχή στην 7η κατά σειρά πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων και αναφέρθηκε στην ενότητα που χαρακτηρίζει όλες τις δράσεις και αποφάσεις, «ενότητα που, όπως φαίνεται, ενοχλεί σφόδρα την κυβέρνηση».
Αναφέρθηκε στο αγροτικό συλλαλητήριο της πρωτεύουσας, στο οποίο κάλεσε να συμμετάσχουν, εκτός από τους αγρότες, και το εργατικό κίνημα, στο πλαίσιο της παλλαϊκής συμμαχίας που έχει δημιουργηθεί, προκειμένου να αναγκαστεί η κυβέρνηση να κάνει πράξη τις δεσμεύσεις της, οι οποίες συζητήθηκαν στην πρόσφατη κυβερνητική σύσκεψη.
Όπως τονίστηκε και από άλλους εκπροσώπους των μπλόκων στη σύσκεψη, «η κυβέρνηση άκουσε, αλλά δεν έλυσε τα βασικά ζητήματα, κυρίως την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και το εμβόλιο στους κτηνοτρόφους για την ευλογιά, με συνέπεια αρκετοί επαγγελματίες να βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο».
Πριν από τη συνεδρίαση, στις δηλώσεις του, το μέλος του Αγροτικού Συλλόγου Τυρνάβου, Ευρυπίδης Κατσαρός, ανέφερε: «Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν σταμάτησε τίποτα, απλώς συνεχίζεται με άλλες μορφές κινητοποίησης. Σήμερα συνεδριάζει η Πανελλαδική Επιτροπή με συμμετοχή από όλη την Ελλάδα και θα αποφασίσουμε για ενδεχόμενο συλλαλητήριο με τρακτέρ στην Αθήνα. Αυτό θα το δούμε αναλυτικά, πώς μπορεί να γίνει. Δεν πήραμε απολύτως τίποτα. Η κυβέρνηση συνεχίζει τα παιχνίδια της. Και στο Μαξίμου που πήγαμε, δεν πήραμε τίποτα. Δεν βλέπουμε ακόμα κάποιο αποτέλεσμα. Έχουν περάσει δύο εβδομάδες από τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου.
Οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν. Δεν θα σταματήσουμε αν δεν δικαιωθούμε, γιατί είναι θέμα επιβίωσης πλέον. Καμία δέσμευση δεν έχει υλοποιηθεί και δεν ξέρουμε αν θα υλοποιηθούν έστω αυτά τα λίγα, γιατί παίζονται πολλά παιχνίδια και μας κοροϊδεύουν. Γι’ αυτό θα είμαστε πάλι στους δρόμους».
Στερεά Ελλάδα: «Τα άλυτα προβλήματα μας ενώνουν όλους»
Στην πανελλαδική συγκέντρωση της Νίκαιας έδωσαν το «παρών» εκπρόσωποι από το σύνολο των μπλόκων της Στερεάς Ελλάδας, μεταφέροντας τους έντονους προβληματισμούς του αγροτικού κόσμου για τα αποτελέσματα των πολύημερων κινητοποιήσεων, αλλά και για τη στάση που θα κρατήσουν από εδώ και στο εξής. Κοινός παρονομαστής των τοποθετήσεων υπήρξε η αίσθηση ότι τα βασικά προβλήματα παραμένουν άλυτα, παρά τις 52 ημέρες αγώνα.
«Τα άλυτα προβλήματά μας ενώνουν όλους», δηλώνει ο Λουκάς Βούλγαρης από το μπλόκο του Κάστρου Βοιωτίας, εμφανώς προβληματισμένος τόσο από την έκβαση των κινητοποιήσεων όσο και από τη συζήτηση για τη συνέχισή τους με άλλες μορφές. Όπως επισημαίνει, «μεγάλος αριθμός αγροτών στην περιοχή του παραμένει απλήρωτος, τόσο από τις αγροτικές επιδοτήσεις όσο και από την πώληση των προϊόντων τους». Το γεγονός αυτό δημιουργεί έντονη ανασφάλεια για το μέλλον και θέτει επιτακτικά το ερώτημα για το τι θα μπορέσουν να καλλιεργήσουν τη νέα παραγωγική περίοδο.
Ο ίδιος ενημερώνει ότι τη Δευτέρα και την Τρίτη θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο την ενημέρωση των αγροτών και τη λήψη συλλογικών αποφάσεων σχετικά με τη συμμετοχή στην προγραμματισμένη κινητοποίηση της Παρασκευής 13 του μήνα στην Αθήνα.
Οι ανησυχίες των κτηνοτρόφων Φθιώτιδας
Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η δήλωση του Ηλία Μπαλαφούτη, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου των Κτηνοτρόφων Φθιώτιδας. Ο κ. Μπαλαφούτης, που συμμετείχε στο μπλόκο του Μπράλου, τονίζει ότι «τα προβλήματα παραμένουν άλυτα, ενώ, επιπλέον, είναι ορατός ο κίνδυνος της ευλογιάς των ζώων, που απειλεί άμεσα την κτηνοτροφική παραγωγή».
Όπως αναφέρει, πολλοί κτηνοτρόφοι εξακολουθούν να παραμένουν απλήρωτοι, γεγονός που, όπως υποστηρίζει, τους ωθεί ξανά στους δρόμους, με ευθύνη της ίδιας της Πολιτείας.
Πανφθιωτική συνάντηση στη Λαμία
Οι κτηνοτρόφοι της Φθιώτιδας έχουν ήδη αποφασίσει να προχωρήσουν σε παμφθιωτική συνάντηση την ερχόμενη Κυριακή στη Λαμία, προκειμένου να καθορίσουν τη στάση και τη συμμετοχή τους στις επόμενες κινητοποιήσεις, όπως αυτές αποφασίστηκαν στη συνάντηση της Νίκαιας.