Συνεδριάζει από βδομάδα η Επιτροπή Μπλόκων με το βλέμμα στην Αθήνα

«Ξέρουμε ότι με τα κυβερνητικά ψίχουλα που κερδίσαμε, με την ισχυρή πίεση των μπλόκων, δεν πρόκειται να σωθούμε, να έχουμε αύριο. Αυτό, όμως, δε μας απογοητεύει. Αντιθέτως, μας πεισμώνει περισσότερο. Μετά από 54 μερόνυχτα σκληρής πάλης, φεύγουμε από τα μπλόκα για να συνεχίσουμε τον αγώνα με άλλες μορφές. Φεύγουμε με το κεφάλι ψηλά, περήφανοι για όσα πετύχαμε και με την υπόσχεση πως θα έρθουμε ακόμα πιο πολλοί και πιο δυνατοί, για να πετύχουμε ακόμα περισσότερα».

Με αυτά τα λόγια, η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων έκανε τον δικό της απολογισμό για τις φετινές αγροτικές κινητοποιήσεις, ενώ ήδη έχουν καθοριστεί τα επόμενα βήματα.

Στα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα συνεδριάσει στη Νίκαια η ΠΕΜ, προκειμένου να αποφασίσει τη διοργάνωση συλλαλητηρίου με αγροτικά μηχανήματα στην Αθήνα. Η απόφαση φαίνεται να είναι ειλημμένη και έτσι η συζήτηση θα περιστραφεί στον προσδιορισμό της ημερομηνίας και στα διαδικαστικά που απαιτούνται.

Το μπλόκο της Νίκαιας, σε πρόσφατη συνεδρίαση, έκανε τον δικό του απολογισμό. Σύμφωνα με τον αγρότη Γιάννη Κουκούτση, «αυτό που κρατάμε είναι η ενότητα και η μαζική συμμετοχή όλων των αγροτών πανελλαδικά, η εμφάνιση στην πρώτη γραμμή της μάχης νέων ανθρώπων που στέλνουν το μήνυμα ότι η ύπαιθρος είναι ζωντανή, καθώς και η αντίσταση που επιδείξαμε απέναντι στην κυβερνητική αδιαλλαξία, στις δυνάμεις καταστολής, όπως και στα αγροτοδικεία που ακολουθούν και τα οποία σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να κάμψουν το φρόνημά μας».

Σχετικά με τα αγροτοδικεία, «τα κατά τόπους Τμήματα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας σχημάτισαν συνολικά 20 δικογραφίες. Έτσι, αναμένεται η παραπομπή δεκάδων αγροτών στα Μονομελή Πλημμελειοδικεία Λάρισας για τα συνήθη αδικήματα της παρακώλυσης συγκοινωνιών, αλλά και για παραβάσεις του ΚΟΚ. Κάποιες δικογραφίες έχουν ήδη υποβληθεί και αφορούν όλο το διάστημα από την πρώτη ημέρα (30 Νοεμβρίου 2025), που οι Λαρισαίοι αγρότες σχημάτισαν το μπλόκο της Νίκαιας, μέχρι και την περασμένη Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου, που αποχώρησαν. Μία ακόμη δικογραφία, η 21η, εφόσον σχηματιστεί, θα αφορά τους βανδαλισμούς σε τρακτέρ αγροτών που συμμετείχαν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, παρά την απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, με την προϋπόθεση οι δύο παθόντες αγρότες να ζητήσουν την ποινική δίωξη των δραστών».

Υπενθυμίζεται ότι εκκρεμεί ακόμη ο προσδιορισμός δικών με κατηγορούμενους αγρότες, οι οποίοι παραπέμπονται για τις περσινές κινητοποιήσεις (30 Ιανουαρίου 2025, 15 Φεβρουαρίου 2025), ενώ μία δίκη από τις περσινές κινητοποιήσεις έχει προσδιοριστεί για τις 2 Δεκεμβρίου 2026.