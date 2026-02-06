Τρακτέρ στον Ριζόμυλο και νέα κλιμάκωση κινητοποιήσεων – Συνεχίζουν τον αγώνα τους οι αγρότες της Μαγνησία

Με έξοδο τρακτέρ στην παλιά εθνική οδό Βόλου – Λάρισας, στο ύψος του Ριζόμυλου, ξεκινούν σήμερα οι νέες αγωνιστικές παρεμβάσεις των αγροτών της Μαγνησίας. Η κινητοποίηση, που πραγματοποιείται στις 10:30 το πρωί με πρωτοβουλία του Αγροτικού Συλλόγου Ριζόμυλου, έχει ως βασικό αίτημα την αποζημίωση για τις μεγάλες απώλειες στη μηδική καλλιέργεια, καθώς οι παραγωγοί καταγγέλλουν ότι απορρίπτονται από την αναπλήρωση εισοδήματος λόγω του φυλλώσπορου.

Όπως επισημαίνουν, η ζημιά στις σποροπαραγωγικές καλλιέργειες δεν αφορά μόνο τον σπόρο, αλλά και τον σανό, με την απώλεια να φτάνει έως και τα 150 ευρώ ανά στρέμμα. Παρ’ όλα αυτά, οι παραγωγοί μένουν εκτός ενίσχυσης, με την αναπλήρωση των 76 ευρώ ανά στρέμμα να χαρακτηρίζεται «ψίχουλα» μπροστά στο πραγματικό κόστος. Τα τρακτέρ αναμένεται να παραμείνουν στο σημείο, ώστε να είναι έτοιμα για όλες τις επόμενες δράσεις, τόσο σε τοπικό όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο.

Οι σημερινές κινήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο των αποφάσεων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, που ελήφθησαν στην πρόσφατη σύσκεψη στη Νίκαια. Όπως ανέφερε, μιλώντας στην ΕΡΤ Βόλου, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας, Θεόδωρος Γεωργαδάκης, την ερχόμενη Τρίτη θα πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο μέσα στην πόλη του Βόλου, με κατάληξη στο λιμάνι, στις 7 το απόγευμα. Το κάλεσμα απευθύνεται σε αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς, αλλά και εργατικά σωματεία και φορείς της πόλης.

Παράλληλα, Παρασκευή και Σάββατο 13 και 14 Φεβρουαρίου, έχει αποφασιστεί κάθοδος στην Αθήνα, στο πλαίσιο της πανελλαδικής κλιμάκωσης. Οι αγρότες της Μαγνησίας δηλώνουν πως, παρά τις μικρές ανακουφιστικές παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν, τα βασικά αιτήματα για αναπλήρωση εισοδήματος σε δενδρώδεις και δυναμικές καλλιέργειες παραμένουν ανικανοποίητα.

«Μετά από 55 ημέρες μαζικού και πρωτοφανούς αγώνα, δεν υποστέλλουμε τη σημαία», τονίζουν, ξεκαθαρίζοντας ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί με ενότητα και πίεση, καθώς –όπως υπογραμμίζουν– το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στην ελληνική ύπαιθρο παραμένει αβέβαιο.