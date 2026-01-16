Αγροτοσυνδικαλιστές κατά Ανεστίδη: Αμαυρώνει τον αγώνα μας, να αυτοεξαιρεθεί από την συνάντηση με τον πρωθυπουργό

Απαράδεκτες χαρακτήρισε τις ύβρεις του Κώστα Ανεστίδη κατά του πρωθυπουργού το μέλος της πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων Σωκράτης Αλειφτήρας σε δηλώσεις του στον τηλεοπτικό σταθμό του OPEN καλώντας τον αγροτοσυνδικαλιστλή να αυτοεξαιρεθεί «για να μην χαλάσει ο διάλογος και η συνάντηση στο Μαξίμου».

«Οι δηλώσεις του είναι τουλάχιστον ατυχείς. Είναι εκπρόσωπος των Μαλγάρων, είναι καλύτερο να μας διευκολύνει» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αλειφτήρας.

Όπως πρόσθεσε ο ίδιος «τις προηγούμενες ήμερες είχαμε πει ότι είναι ελεγχόμενος και όχι διωκόμενος αλλά μετά τις ατυχείς για να μην πω κάτι πιο βαρύ, δηλώσεις του νομίζω ότι ως έμπειρος αγροτοσυνδικαλιστής να διευκολύνει τη συντονιστική ώστε να μην χαλάσει ο διάλογος».

«Οφείλει να πάρει το βάρος που του αναλογεί, εκπροσωπεί ένα αγροτικό κίνημα που δρα συλλογικά και θεωρώ ότι η πλειοψηφία των μελών που συμμετέχει η επιτροπή καταλαβαίνει το άκυρο και άστοχο των δηλώσεων Ανεστίδη. Δεν συνάδουν τέτοια άτομα με τις δηλώσεις του να αμαυρώνουν τον αγώνα που δώσαμε» πρόσθεσε χαρακτηριστικά» είπε ο κ. Αλειφτήρας.

Π. Μαρινάκης: Το βίντεο με τις ύβρεις του κ. Ανεστίδη ξεπερνάει τα όρια της χυδαιότητας

Από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή και τις ύβρεις του αγροτοσυνδικαλιστή κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη τόνισε μιλώντας στο OPEN ότι δεν τίθεται θέμα παρουσίας του Κώστα Ανεστίδη στη συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες το μεσημέρι της προσεχούς Δευτέρας ξεκαθάρισε.

«Πολύ πριν το βίντεο (σ.σ. με τις ύβρεις κατά του πρωθυπουργού) η περίπτωση του κ. Ανεστίδη δεν θα μπορούσε να γίνει ανεκτή. Το βίντεο επιβεβαιώνει τη στάση αυτή, ξεπερνάει τα όρια της χυδαιότητας» είπε ο κ. Μαρινάκης στο ΟΡΕΝ.

Παράλληλα γνωστοποίησε ότι «ο κ. Ανεστίδης ήταν ενεργό μέλος της ΝΔ μέχρι το 2019, από τότε δεν ήταν ενεργό και με αφορμή όσα έχουν συμβεί αυτές τις ημέρες δεν είναι πια ούτε στις λίστες των ανενεργών μελών της ΝΔ, έχει διαγραφεί από τις λίστες, δεν τίθεται θέμα παρουσίας του στη συζήτηση».

Όπως σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε μάχη με νοσηρές μειοψηφίες και μέσα στο κόμμα με ανθρώπους που πιστεύουν ότι μέσα από συνδικαλιστικές οργανώσεις μπορούν να πιέζουν. Τέτοιοι άνθρωποι και για το βίντεο και για όσα ελέγχονται δεν έχουν θέση στη συνάντηση»

Ο κ. Μαρινάκης είπε, επίσης, ότι «αναμένουμε μέσα στην ημέρα τη λίστα των αγροτών. Νομίζω ότι οι δύο όροι είναι αυτονόητοι λογικοί και δεν διαφωνεί κανείς: ο ένας είναι να είναι ανοιχτοί οι δρόμοι γιατί έχει ταλαιπωρηθεί πολύ ο κόσμος και ο δεύτερος να μην συνομιλήσει ο πρωθυπουργός με όσους είναι ελεγχόμενοι ή έχουν επιδείξει παραβατικές συμπεριφορές όπως οι νταήδες που έσπασαν περιπολικά»