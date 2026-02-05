AI-Agro-Safe: Έξυπνος έλεγχος φυτοφαρμάκων με ένα «rapid test» στο χωράφι

Στη μετατροπή του ελέγχου των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων από μια δαπανηρή και απαιτητική διαδικασία σε ένα λειτουργικό εργαλείο καθημερινής λήψης αποφάσεων στοχεύουν οι κ.κ. Γκολφινοπούλου Ρεβέκκα, Γεωργούλια Κωνσταντίνα και Ντρέκης Χόρεν, μέσω της AI-Agro-Safe. Οι ίδιοι κατέκτησαν τη 2η θέση στον Διαγωνισμό Καινοτομίας του GrowHive, του Κέντρου Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και εξηγούν στην «ΥΧ», ότι η βιοαισθητηριακή πλατφόρμα που έχουν δημιουργήσει προσφέρει ταχείες χαμηλού κόστους και επιτόπιες μετρήσεις.

Ποιο πρόβλημα στην αγροδιατροφική αλυσίδα έρχεται να αντιμετωπίσει η AI-Agro-Safe;

Η Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, σε ευθυγράμμιση με την Πράσινη Συμφωνία, στοχεύει στη μείωση κατά 50% της χρήσης και των κινδύνων των χημικών φυτοφαρμάκων έως το 2030. Παράλληλα, με τη συμφωνία της Mercosur επέρχονται σοβαρά ζητήματα που αφορούν τη χρήση απαγορευμένων φυτοφαρμάκων, καθώς και μη επαρκών συστημάτων ιχνηλασιμότητας που να καθιστούν αποτελεσματικούς τους ελέγχους. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι να συνεργαστούν για να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα για τη χώρα. Η AI-Agro-Safe έρχεται να καλύψει ένα κρίσιμο κενό στον έλεγχο υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγροδιατροφική αλυσίδα. Σήμερα, οι αναλύσεις πραγματοποιούνται κυρίως σε πιστοποιημένα εργαστήρια τα οποία δίνουν αξιόπιστα αποτελέσματα αλλά οι αναλύσεις είναι χρονοβόρες, υψηλού κόστους και δεν ενδείκνυνται για ελέγχους στο πεδίο. Αυτό σημαίνει ότι οι παραγωγοί συχνά δεν έχουν έγκαιρη εικόνα των υπολειμμάτων των ΦΠ πριν τη συγκομιδή ή τη διάθεση των προϊόντων τους.

Η πλατφόρμα μας μεταφέρει την αξιοπιστία του εργαστηρίου απευθείας στο σημείο παραγωγής, προσφέροντας ταχείες χαμηλού κόστους και επιτόπιες μετρήσεις. Έτσι, ενδυναμώνεται η ιχνηλασιμότητα, μειώνεται ο κίνδυνος απόρριψης παρτίδων και ενισχύεται η ασφάλεια τροφίμων σε όλη την αλυσίδα αξίας.

Η AI-Agro-Safe στοχεύει στη μετατροπή του ελέγχου υπολειμμάτων από μια δαπανηρή και απαιτητική διαδικασία σε ένα λειτουργικό εργαλείο καθημερινής λήψης αποφάσεων, προάγοντας την ασφάλεια των τροφίμων, την ανταγωνιστικότητα των παραγωγών και τη βιωσιμότητα της αγροδιατροφικής αλυσίδας.

Τι σημαίνει βιοαισθητηριακή πλατφόρμα, πώς λειτουργεί και ποιοι είναι οι βασικοί χρήστες της;

Η βιοαισθητηριακή πλατφόρμα AI-Agro-Safe είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα που συνδυάζει βιοαισθητήρες υψηλής ευαισθησίας (τύπου rapid test), έναν φορητό αναγνώστη (reader) και μια cloud πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης.

Οι βιοαισθητήρες ανιχνεύουν συγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ο reader καταγράφει το σήμα και η πλατφόρμα AI αναλύει και ερμηνεύει τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, παρέχοντας άμεσα και κατανοητά αποτελέσματα στον χρήστη.

Βασικοί χρήστες της πλατφόρμας είναι:

παραγωγοί και αγροτικοί συνεταιρισμοί,

μεταποιητικές, εισαγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις,

ελεγκτικοί και πιστοποιητικοί φορείς, οι οποίοι χρειάζονται γρήγορο, αξιόπιστο και επαναλαμβανόμενο έλεγχο χωρίς εξειδικευμένο εργαστηριακό εξοπλισμό.

οι ίδιοι οι καταναλωτές.

Ποιες κατηγορίες δραστικών ουσιών μπορεί να ανιχνεύσει το σύστημα και σε ποια στάδια εφαρμόζεται;

Στην αρχική φάση ανάπτυξης, η πλατφόρμα επικεντρώνεται στην ανίχνευση νεονικοτινοειδών εντομοκτόνων (imidacloprid κλπ) και τα μυκητοκτόνα της οικογένειας των στρομπιλουρινών (azoxystrobin κλπ), ενώ συνεχίζουμε να δουλεύουμε στην ανάπτυξη του συστήματος και για άλλες κατηγορίες ΦΠ, με στόχο τη σταδιακή επέκταση σε περισσότερα «panels» ουσιών και καλλιεργειών.

Το σύστημα μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλαπλά στάδια της αγροδιατροφικής αλυσίδας:

στο αγρόκτημα πριν από τη συγκομιδή,

στην αποθήκευση και τη μεταποίηση,

στον ποιοτικό έλεγχο πριν τη διάθεση ή την εξαγωγή.

σε τελωνεία ή σε σημεία εισόδου πριν την εισαγωγή.

στο σπίτι πριν την κατανάλωση του προϊόντος.

Αυτό επιτρέπει συνεχή παρακολούθηση και έγκαιρη λήψη αποφάσεων σε κάθε κρίσιμο σημείο.

Πώς μπορεί η AI-Agro-Safe να συμβάλει στη μείωση της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων;

Η AI-Agro-Safe λειτουργεί όχι μόνο ως εργαλείο ελέγχου αλλά και ως εργαλείο πρόληψης. Η δυνατότητα συχνών και επιτόπιων μετρήσεων δίνει στους παραγωγούς πραγματική εικόνα για το πότε και αν απαιτείται επέμβαση.

Μέσω των δεδομένων που συλλέγονται και αναλύονται στην πλατφόρμα, οι παραγωγοί μπορούν να βελτιστοποιήσουν τις πρακτικές φυτοπροστασίας, να αποφεύγουν περιττές εφαρμογές και να συμμορφώνονται πιο εύκολα με τα όρια υπολειμμάτων. Έτσι, μειώνεται η υπερβολική χρήση ΦΠ, ενισχύεται η βιώσιμη γεωργία και περιορίζεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Σε τι στάδιο ανάπτυξης βρίσκεται σήμερα και πώς συμβάλλει η 2η θέση στον Διαγωνισμό GrowHive;

Η πλατφόρμα βρίσκεται στη φάση ανάπτυξης πρωτοτύπου (Alpha), με στόχο την ολοκλήρωση λειτουργικών βιοαισθητήρων και τη δημιουργία της αρχικής βάσης δεδομένων AI. Ακολουθούν πιλοτικές εφαρμογές (Beta pilots) σε πραγματικές συνθήκες παραγωγής. Η κατάκτηση της 2ης θέσης στον Διαγωνισμό Καινοτομίας του GrowHive αποτελεί ισχυρή επιβεβαίωση της τεχνολογικής και επιχειρηματικής αξίας της AI-Agro-Safe. Η συμμετοχή σε έναν τέτοιου τύπου διαγωνισμό καινοτομίας, επιβεβαιώνει την ανάγκη που υπάρχει στην αγορά για παρακολούθηση των επιπέδων των ΦΠ στην αγροτική παραγωγή, διευκολύνει την πρόσβαση της ομάδας μας σε δίκτυα συνεργασιών και επενδυτών επιταχύνοντας τη μετάβαση από το ερευνητικό στάδιο στην εμπορική αξιοποίηση.