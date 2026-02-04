Ξάνθη: Στα Κομνηνά του Νέστου η ζωή έχει γεύση μέλισσας, δημιουργίας και αγάπης

Στα Κομνηνά, ένα χωριό όπου η κοιλάδα συναντά τα βουνά και ο Νέστος ετοιμάζεται να ξεκινήσει το ταξίδι του προς τα θρακικά Τέμπη, η ζωή κυλά αργά, με τις εποχές να χαράσσουν τον χρόνο. Εκεί, βρίσκεται μια μελισσοκομική οικοτεχνία που διδάσκει στα παιδιά τον θαυμαστό κόσμο της μέλισσας. Ιδρύτρια και ψυχή της οικοτεχνίας η Γεύση Τουλουμίδου, που αφιερώνει τις μέρες της όχι μόνο στην φροντίδα των μελισσών και των προϊόντων της, αλλά και στην εκπαίδευση των νέων, προσφέροντάς τους μια μοναδική εμπειρία βιωματικής μάθησης.

Η Meligeysis, οργανώνει κάθε χρόνο εκπαιδευτικά προγράμματα, καλώντας μαθητές όλων των ηλικιών να ανακαλύψουν τον θαυμαστό κόσμο της μέλισσας. Τα προγράμματα αυτά σχεδιάστηκαν με παιδαγωγικά κριτήρια και προσαρμόζονται ανάλογα με την ηλικία. Έτσι, κάθε παιδί, μπορεί να συμμετέχει ενεργά και να αποκομίζει ουσιαστική γνώση μέσα από την εμπειρία.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι μαθητές παρατηρούν τη ζωή της μέλισσας και τη λειτουργία της κυψέλης, ενημερώνονται για τη σημασία της επικονίασης και της βιώσιμης μελισσοκομίας, και συμμετέχουν σε εργαστήρια όπου φτιάχνουν κηραλοιφές και άλλα μελισσοκομικά προϊόντα. Ένας από τους πιο ενθουσιώδεις σταθμούς είναι η ενότητα «Μέλισσα και Υγεία», μέσα από την οποία τα παιδιά μαθαίνουν για τα φυσικά προϊόντα της κυψέλης και τη διαχρονική τους χρήση στην διατροφή και την καθημερινή φροντίδα.

«Κάθε μέρα ξυπνάω με έναν σκοπό: να δείξω στα παιδιά τον άγνωστο και θαυμαστό κόσμο της μέλισσας», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Γεύση Τουλουμίδου και συνεχίζει: «Οι μέλισσες δεν είναι μόνο παραγωγοί μελιού, είναι δάσκαλοι υπομονής, συνεργασίας και σεβασμού στη φύση. Θέλω τα παιδιά να καταλάβουν ότι η φύση είναι ζωντανή και ότι κάθε μας επιλογή έχει σημασία».

Πάθος για δουλειά, αγάπη για δημιουργία

Η Γεύση Τουλουμίδου είναι μια πολύτεκνη μητέρα που μεγάλωσε μέσα στην φύση και την αγάπησε πολύ. Ταυτόχρονα, είναι και μια ακούραστη γυναίκα και νοικοκυρά, με αστείρευτη ενέργεια και πάθος για τη δουλειά της. Παρά τις δυσκολίες που έχει η ζωή στα ορεινά χωριά της Ξάνθης και ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας στο παρελθόν, δεν εγκατέλειψε ποτέ την προσπάθεια να φροντίζει τις μέλισσες, να παρασκευάζει χειροποίητα προϊόντα, να κερνάει, με χαμόγελο, τους επισκέπτες της παραδοσιακά γλυκίσματα και να μεταδίδει τη γνώση της στα παιδιά. «Η ζωή έχει πολλές γεύσεις. Τη γεύση της αγάπης, της χαράς, της δημιουργίας, της προσφοράς. Όλα αυτά τα μαθαίνουν τα παιδιά, όταν έρχονται εδώ επάνω, μέσα στην ομορφιά και την ηρεμία της φύσης», αναφέρει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η κ. Τουλουμίδου.

Οι μαθητές, με οδηγό την ίδια, παρατηρούν τις μέλισσες να εργάζονται ακούραστα στις κυψέλες και ενθουσιάζονται όταν μαθαίνουν πως το μέλι και τα υπόλοιπα προϊόντα παρασκευάζονται με σεβασμό στη φύση. «Θέλω τα παιδιά να δουν ότι κάθε κηραλοιφή, κάθε σαπούνι ή μαρμελάδα που φτιάχνουμε είναι αποτέλεσμα αγάπης και φροντίδας», σημειώνει η ίδια και υπογραμμίζει: «Δεν είναι μόνο προϊόντα, είναι ιστορίες και αξίες που μεταδίδονται από γενιά σε γενιά».

Στο εργαστήριο, οι μαθητές δοκιμάζουν επίσης χειροποίητα λικέρ, βουτυρόμελο και σπιτικές μαρμελάδες από φρούτα της περιοχής. Η κ. Τουλουμίδου εξηγεί ότι τα προϊόντα αυτά προέρχονται από ανόθευτα υλικά και είναι μια ευκαιρία για τα παιδιά να δουν πώς η φύση και η παράδοση συνδυάζονται με την δημιουργικότητα. «Τα παιδιά ενθουσιάζονται, όταν βλέπουν πώς κάτι απλό, όπως το μέλι, μπορεί να μετατραπεί σε τόσα προϊόντα που φροντίζουν τον άνθρωπο και το σώμα του», επισημαίνει.

Ανακαλύπτοντας τα Νεστοχώρια της Ξάνθης

Η επίσκεψη στα μοναδικής φυσικής ομορφιάς Κομνηνά, στην ορεινή Ξάνθη, λίγα χιλιόμετρα από τη Σταυρούπολη, δεν περιορίζεται μόνο στο εργαστήριο της Meligeysis. Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν την γύρω περιοχή, να δουν από κοντά τα φυτά και τα λουλούδια που επισκέπτονται οι μέλισσες, και να συνδέσουν τη γνώση με την πράξη.

Παράλληλα, οι επισκέψεις μπορούν να συνδυαστούν με εκδρομές σε σημεία πολιτιστικού και φυσικού ενδιαφέροντος της περιοχής, όπως: Ο Μακεδονικός τάφος και η Ιερά Μονή Κομνηνών, με ιστορία αιώνων και εντυπωσιακή αρχιτεκτονική. Το Λαογραφικό Μουσείο και το Κέντρο Υποδοχής Επισκεπτών Σταυρούπολης, που προσφέρουν γνώσεις για την τοπική παράδοση και τη φύση. Το μουσείο του Αλέξανδρου Μπαλτατζή στο Νεοχώρι, με αντικείμενα που συνδέουν τους μαθητές με την αγροτική ιστορία της περιοχής αλλά και της Ελλάδας.

Το πρόγραμμα της Meligeysis ενισχύει όχι μόνο τις γνώσεις αλλά και την περιβαλλοντική συνείδηση, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει στα παιδιά την ευκαιρία να βιώσουν την παράδοση και την καθημερινή ζωή ενός ορεινού χωριού. Μέσα από το παιχνίδι, τα εργαστήρια και την αλληλεπίδραση με τη φύση, οι μαθητές αποκτούν μια εμπειρία που μένει στη μνήμη και καλλιεργεί σεβασμό και εκτίμηση για τη ζωή γύρω τους.

«Σκοπός μου δεν είναι να διδάξω μελισσοκομία», λέει η πάντα χαμογελαστή Γεύση Τουλουμίδου. «Είναι να δείξω στα παιδιά ότι η υπομονή, η φροντίδα, η δημιουργία και η αγάπη για τη φύση είναι αξίες, που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά -κυριολεκτικά και μεταφορικά».

Η προσπάθεια της Γεύσης Τουλουμίδου αποτελεί ένα τρανό παράδειγμα πώς η γνώση και η παράδοση μπορούν να συνδυαστούν αρμονικά, προσφέροντας μια μοναδική μαθησιακή εμπειρία. Κάθε επίσκεψη στα Κομνηνά δεν είναι απλώς μια σχολική εκδρομή, αλλά ένα ταξίδι στον κόσμο της μέλισσας, της φύσης και της ανθρώπινης δημιουργίας.

