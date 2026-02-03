OpenAgri: Το εργαλείο που μειώνει το ρίσκο των ψηφιακών επενδύσεων στη γεωργία

Η ψηφιακή τεχνολογία εδώ και χρόνια μεταμορφώνει τον αγροδιατροφικό τομέα. Αισθητήρες, πλατφόρμες δεδομένων, εργαλεία υποστήριξης αποφάσεων και εφαρμογές γεωργίας ακριβείας είναι διαθέσιμα στην αγορά. Στην πράξη όμως, για πολλούς παραγωγούς και αγροτικούς φορείς, το τοπίο παραμένει χαοτικό: πολλές επιλογές, περιορισμένος χρόνος, διαφορετικές υποδομές και συχνά αβεβαιότητα για το ποια λύση αξίζει πραγματικά την επένδυση. Σε αυτό ακριβώς το κενό έρχεται να απαντήσει το OpenAgri, ένα ευρωπαϊκό έργο Horizon Europe με συντονιστή το Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ στην Ολλανδία. Στόχος του έργου είναι να βοηθήσει τον αγροδιατροφικό τομέα να αξιοποιήσει πιο αποτελεσματικά τις ψηφιακές τεχνολογίες, όχι θεωρητικά, αλλά στην πράξη, με βάση τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και των οργανισμών.

Η καινοτομία του OpenAgri δεν βρίσκεται στην ανάπτυξη «άλλης μίας πλατφόρμας», αλλά στο ότι επιχειρεί να βάλει τάξη στο σύνθετο οικοσύστημα των ψηφιακών λύσεων. Αντί να προωθεί γενικές τεχνολογικές λύσεις, συνδέει εργαλεία και εφαρμογές με τις πραγματικές ανάγκες των χρηστών, τις διαθέσιμες ψηφιακές υποδομές και το επιχειρησιακό τους περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο, διευκολύνει την υιοθέτηση της τεχνολογίας εκεί που συχνά σκοντάφτει: στο στάδιο της επιλογής.

Το πρόβλημα της «λάθος επιλογής»

Στο πλαίσιο του έργου, η ελληνική εταιρεία SCiO δημιούργησε το Decision Support Tool (DST), ένα εργαλείο που λειτουργεί ως «έξυπνος οδηγός επιλογής» ψηφιακών λύσεων. Όπως αναφέρουν στην «ΥΧ» οι κ.κ. Αντώνης Κουκουρίκος, εταίρος και Διευθυντής Έρευνας και Καινοτομίας της SCiO και Παναγιώτης Ζέρβας, εταίρος και Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών της εταιρείας «Σήμερα υπάρχουν πολλές επιλογές, αλλά για έναν αγρότη ή έναν φορέα είναι δύσκολο να ξεχωρίσει ποια ψηφιακή λύση “ταιριάζει” πραγματικά στις συνθήκες του, και ειδικά όσον αφορά τη δυνατότητα ανάλυσης των σχετικών δεδομένων απομακρυσμένα (στο cloud) ή τοπικά (σε edge συσκευές). Το αποτέλεσμα συχνά είναι λάθος επιλογές, σπατάλη χρόνου ή επενδύσεις που δεν αποδίδουν. Το Decision Support Tool (DST) φτιάχτηκε για να μειώσει αυτό το ρίσκο: βοηθά τον χρήστη να επιλέξει πιο γρήγορα και πιο τεκμηριωμένα, με βάση το δικό του πλαίσιο και τις δικές του επιδιώξεις.

Ο χρήστης, δηλαδή, περιγράφει το σενάριο και τις ανάγκες του και το εργαλείο προτείνει κατάλληλες ψηφιακές λύσεις. Λαμβάνει υπόψη τεχνικές παραμέτρους (π.χ. αν υπάρχει σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο, αν χρειάζεται λύση στο cloud ή λύση “στο χωράφι”/edge), περιβαλλοντικές συνθήκες και επιχειρησιακές ανάγκες (τι θέλει να πετύχει ο χρήστης και σε ποια κλίμακα)».

Χρήση από τους αγρότες

Ένας αγρότης μπορεί να το χρησιμοποιήσει πριν αποφασίσει να επενδύσει σε μία τεχνολογία. Όπως επισημαίνουν οι ίδιοι, «με λίγα βήματα βλέπει ποιες λύσεις ταιριάζουν καλύτερα στη δική του περίπτωση. Το βασικό όφελος είναι ότι γλιτώνει χρόνο, μειώνει την πιθανότητα λάθους επιλογής και οδηγείται πιο γρήγορα σε εργαλεία που μπορούν να έχουν πραγματική εφαρμοσιμότητα και αξία στην παραγωγή και στη διαχείριση της εκμετάλλευσης. Η αξιοπιστία του εργαλείου βασίζεται στο ότι οι προτάσεις δεν είναι “γενικές”, αλλά συνδέονται με συγκεκριμένα κριτήρια και πραγματικούς περιορισμούς. Το εργαλείο συγκρίνει λύσεις με τρόπο συστηματικό και προσανατολισμένο στην εφαρμογή: υποδομές, ανάγκες, κλίμακα. Επιπλέον, σχεδιάστηκε ώστε να εξελίσσεται με ανατροφοδότηση και εμπλουτισμό, ώστε οι επιλογές να γίνονται όλο και πιο χρήσιμες».

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια δεδομένων

Η προστασία των χρηστών αποτελεί βασικό στοιχείο του σχεδιασμού του εργαλείου. Η πρόσβαση στο DST γίνεται μέσω λογαριασμού χρήστη (login) και ακολουθούνται βασικές αρχές ασφάλειας και προστασίας δεδομένων. «Στόχος του εργαλείου δεν είναι η συλλογή ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών, αλλά η υποστήριξη της διαδικασίας επιλογής ψηφιακών λύσεων με υπεύθυνο και ασφαλή τρόπο», καταλήγουν.

