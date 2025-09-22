Αισιοδοξία για τη φετινή απόδοση του πελοποννησιακού αμπελώνα

Η αντίστροφη μέτρηση για τη συγκομιδή των οινοποιήσιμων σταφυλιών έχει αρχίσει στην Αρκαδία και οι προβλέψεις είναι αισιόδοξες.

Στην περιοχή της Μαντινείας, όπου καλλιεργούνται συνολικά 16.376 στρέμματα, οι εκτάσεις ΠΟΠ ανέρχονται σε 8.967 στρέμματα, ενώ οι εκτάσεις ΠΓΕ σε 6.203 στρέμματα. Οι λοιπές καλλιεργούμενες εκτάσεις καλύπτουν 1.205 στρέμματα. Όπως περιγράφει στην «ΥΧ» η Μπέτυ Βερβαινιώτη, χημικός-οινολόγος στο οινοποιείο Βερβαινιώτη: «Ο φετινός τρύγος στην περιοχή της Τρίπολης και ευρύτερα στη Μαντίνεια εξελίσσεται ικανοποιητικά. Ποσοτικά, η παραγωγή αναμένεται να κυμανθεί σε επίπεδα παρόμοια με τα περσινά, ενώ ποιοτικά τα σταφύλια είναι κατά βάση υγιή, γεγονός που αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας για την οινική χρονιά που έρχεται».

Φυσικά, δεν έλειψαν τα κατά τόπους προβλήματα. «Στο Παρθένι, τα Αγιωργίτικα και το Στενό παρατηρήθηκαν μικρές απώλειες λόγω ξηρασίας, ενώ στις περιοχές Γκορτσούλι και Κακούρι υπήρξαν επιπτώσεις από το χαλάζι. Επιπλέον, κάποιες ζώνες επηρεάστηκαν ελαφρώς από τον παγετό την άνοιξη. Παρ’ όλα αυτά, οι περισσότεροι παραγωγοί δηλώνουν ικανοποιημένοι και αισιόδοξοι για την ποιότητα των κρασιών που θα παραχθούν», συνοψίζει η κα Βερβαινιώτη.

Αν και είναι νωρίς ακόμα, προκειμένου να υπάρξει πρόβλεψη για την τιμή που θα διαμορφωθεί, η γενική εκτίμηση είναι ότι θα υπάρξει άνοδος, έστω και μικρή.

Όσον αφορά την προσπάθεια ανάδειξης των πελοποννησιακών οίνων από την Ένωση Οινοπαραγωγών Αμπελώνα Πελοποννήσου, η κα Βερβαινιώτη επισημαίνει ότι «η συμμετοχή των πελοποννησιακών οινοποιείων στην έκθεση “Wines of Peloponnese – Thessaloniki Edition”, τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στο ξενοδοχείο Makedonia Palace, αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία προβολής του πλούτου και της ποικιλομορφίας του πελοποννησιακού αμπελώνα. Παρότι δεν θα συμμετέχω φέτος ως εκθέτης, στηρίζω τη δράση και αναγνωρίζω τη σημασία της για όλους τους παραγωγούς. Τέτοιες πρωτοβουλίες ενισχύουν την εξωστρέφεια των κρασιών μας, φέρνουν πιο κοντά το κοινό με τις ποικιλίες της Πελοποννήσου και δημιουργούν γόνιμες επαφές με επαγγελματίες του χώρου. Εκδηλώσεις όπως αυτή αποτελούν επένδυση για το μέλλον του ελληνικού κρασιού».

Κλείνοντας, η ίδια τονίζει ότι «ως παραγωγός της Μαντινείας, θα έλεγα ότι το Μοσχοφίλερο άρχισε να παίρνει ξανά τα φώτα της προσοχής, μια και οι παραγωγοί της περιοχής δίνουν νέα πνοή με ιδιαίτερες οινοποιήσεις, όπως π.χ. pet nat, μακράς εκχύλισης κ.λπ.».