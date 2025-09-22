Έρχεται στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου στη Χώρα Μεσσηνίας, το “3ο Oliday: Διαδραστικό Συμπόσιο”

Με την πεποίθηση ότι «εάν η γεωργία αποτύχει, τίποτα άλλο δεν θα έχει την ευκαιρία να πάει σωστά» (M.S. Swaminathan), το 2023 ο ΑΕΣ ΝΗΛΕΑΣ εγκαινίασε το Oliday: Διαδραστικό Συμπόσιο, δικαιώνοντας τις προσδοκίες και θέτοντας το πρώτο λιθαράκι για το μεγάλο όραμα. Σχεδιάστηκε με τη φιλοδοξία να αποτελέσει μια ζωντανή πλατφόρμα αλληλεπίδρασης με επίκεντρο την ανάδειξη της δυναμικής της παραδοσιακής ελαιοκομίας στον χωροχρόνο που τιμά το παρελθόν, αναλύει το παρόν και σχεδιάζει το μέλλον. Στόχος του είναι, σε ετήσια βάση, να συγκεντρώνει στελέχη, θεσμικούς φορείς, γεωργικές και συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και αγρότες, ώστε να κάνουν διάλογο για τον εκσυγχρονισμό, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη βιωσιμότητα της ελληνικής γεωργίας.

Το «3ο Oliday: Διαδραστικό Συμπόσιο» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 και το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025 στη Χώρα Μεσσηνίας, κάνοντας το τρίτο του «βήμα».

Το πρωί της πρώτης ημέρας, Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, δικαιωματικά θα ανήκει πάντα στη νέα γενιά: στους μικρούς μαθητές, που φέρουν το αύριο στα χέρια τους. Είναι καθήκον μας να τους μεταδώσουμε τις διαχρονικές αξίες της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και τον πλούτο του διατροφικού μας πολιτισμού, για να ανθίσουν με γνώση, σεβασμό και αγάπη για ό,τι μας καθιστά μοναδικούς. Το απόγευμα θα εγκαινιαστεί η έκθεσης φωτογραφίας «Η αγροτική παράδοση της Μεσσηνίας» με υλικό από το μακρινό έως και το πρόσφατο παρελθόν.

Τη δεύτερη μέρα, Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, στην εσπερίδα «Γαία, Δήμητρα, Γεωργία, Γυναίκα» αποφασίσαμε να ανοίξουμε έναν διάλογο για τον διαχρονικά καταλυτικό ρόλο της γυναίκας σε ολόκληρη την αλυσίδα της αγροδιατροφής. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία ενδυνάμωσης των γυναικών στον αγροδιατροφικό τομέα, τιμώντας την αγρότισσα, τη γυναίκα που διεκδικεί την αυτονομία της, αλλά και τις προοπτικές της… δηλαδή το μέλλον της. Η συμβολή της ξεπερνά την αγροτική παραγωγή, καθώς είναι καθοριστική για την επισιτιστική ασφάλεια, την ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων και την ευημερία κάθε αγροτικού νοικοκυριού. Σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει με καταιγιστικό ρυθμό, πιστεύουμε ότι επιβάλλεται να επαναπροσδιοριστεί η θέση της στον παγκόσμιο χάρτη. Για να γίνει αυτό πρέπει να δούμε που βρισκόμαστε αλλά και ποιος είναι ο στόχος, να εντοπίσουμε τις αδυναμίες αλλά και τα δυνατά σημεία, αυτά που πρέπει να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ένας τόπος ευλογημένος σαν τον δικό μας, «ηλιοστάλακτος», αγκαλιασμένος από θάλασσα και με γη σχεδόν αμόλυντη, θα πρέπει να σταματήσει τις διαπιστώσεις, πρακτική κοινότυπη και κοινόχρηστη, και να δημιουργήσει τη γέφυρα μεταξύ του χθες, του σήμερα και του αύριο. Διότι το μέλλον ανήκει σε αυτούς που ξέρουν να το σχεδιάζουν και ακόμα περισσότερο σε αυτούς που μπορούν να το ονειρευτούν.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία του EUROPE DIRECT Πελοποννήσου.

Η «Ύπαιθρος Χώρα» και το ypaithros.gr είναι Χορηγοί Επικοινωνίας της Εκδήλωσης

Δείτε ΕΔΩ το πρόγραμμα της εκδήλωσης