Οινοβαρκάδα στην Κερκίνη

Στη σκιά του Μπέλες και λίγα λεπτά από τη λίμνη Κερκίνη, ένα επισκέψιμο οικογενειακό οινοποιείο, αποκλειστικά βιολογικής καλλιέργειας, μετατρέπεται σε πολιτιστικό πυρήνα της περιοχής. Από οινοβαρκάδες, ζωγραφική με οινογνωσία και εκθέσεις τέχνης, μέχρι βιβλιοπαρουσιάσεις με οινογευσίες κρασιών, το οινοποιείο προσφέρει μια εμπειρία που ξεπερνά την απλή επίσκεψη. Κάθε δράση είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη σχέση του κρασιού με τον τόπο, την ιστορία και τον πολιτισμό.

Ο λόγος για το «Κτήμα τ’ Αποστόλη», μια μικρή κάθετη μονάδα παραγωγής. Τα ηνία της επιχείρησης έχει αναλάβει εδώ και κάποια χρόνια η 32χρονη Κωνσταντίνα Γούλα, δεύτερης γενιάς οινοποιός, η οποία δεν περιορίστηκε μόνο στην παραγωγή βιολογικού κρασιού. Με έμπνευση από την εμπειρία της στη Γαλλία και σπουδές στο μάρκετινγκ του κρασιού και στον οινοτουρισμό, έχει δημιουργήσει έναν χώρο όπου το κρασί γίνεται αφορμή για βιωματικές δράσεις που συνδυάζουν φύση, τέχνη, παράδοση και γευστική εμπειρία.

Η πλέον ξεχωριστή δραστηριότητα του κτήματος είναι οι οινοβαρκάδες στη λίμνη Κερκίνη, που βρίσκεται μόλις 20 λεπτά μακριά. Κατά τη διάρκεια της βαρκάδας, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν το οικοσύστημα της λίμνης, να παρατηρήσουν τη σπάνια ορνιθοπανίδα και να ενημερωθούν για την ιστορία της περιοχής. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με οινογευσία, όπου παρουσιάζονται τα κρασιά του κτήματος, συνδυασμένα με τοπικά εδέσματα.

«Ο συνεργάτης μας, που διαθέτει ξενώνα στην περιοχή, αναλύει τα πάντα. Μιλάει για τα πουλιά, τα νούφαρα, την ιστορία της λίμνης, το οικοσύστημα, ενώ εγώ μιλάω για όλη την ιστορία του κρασιού, τα χαρακτηριστικά του κάθε οίνου και γιατί τους προτείνω να τον συνδυάσουν με το κάθε έδεσμα που προσφέρουμε. Προσπαθούμε να συνδέσουμε την ομορφιά της Κερκίνης με τη φιλοσοφία του οινοποιείου μας», λέει χαρακτηριστικά η κα Γούλα.

Έμφαση στη βιωσιμότητα

Το οινοποιείο ξεκίνησε το 2004 από τον Αποστόλη Γούλα, με στόχο την παραγωγή ποιοτικού κρασιού από βιολογικά αμπέλια. Σήμερα, η μονάδα έχει εξελιχθεί σε ένα επισκέψιμο κέντρο πολιτισμού και γευστικής εμπειρίας. Βασίζεται αποκλειστικά σε 70 στρέμματα ιδιόκτητων αμπελώνων βιολογικής καλλιέργειας, με ετήσια παραγωγή 20.000 φιαλών.

Τα αμπέλια βρίσκονται σε αμμώδες έδαφος, γεγονός που τα καθιστά προφυλλοξηρικά, δηλαδή ανθεκτικά στη φυλλοξήρα. Αυτή η ιδιαιτερότητα χαρίζει στις ρίζες μεγάλη ανθεκτικότητα και βάθος, με αποτέλεσμα την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του εδάφους στο τελικό προϊόν. Η φιλοσοφία του οινοποιείου επεκτείνεται και σε άλλες πτυχές του πολιτισμού, όπως η βιωσιμότητα, η οποία αποτελεί βασικό πυλώνα στη λειτουργία του. «Το κτήμα εφαρμόζει πρακτικές zero waste, επιστρέφοντας τα υπολείμματα του τρύγου, όπως τα κλαδάκια στο αμπέλι ως λίπασμα, ενώ για τα υπολείμματα από τα στέμφυλα υπάρχει συνεργασία με μονάδα βιοαερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τη δύναμη του ήλιου, μέσω φωτοβολταϊκών, για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών μας», επισημαίνει η κα Γούλα.

Σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό, προγραμματίζεται μια σειρά εκδηλώσεων μέσα στους επόμενους μήνες, όπως εκθέσεις ζωγραφικής και βιβλιοπαρουσιάσεις με παράλληλη οινογευσία, γιορτή τρύγου με αναβίωση του πατήματος των σταφυλιών υπό τη συνοδεία μουσικής, γιορτή τσίπουρου στα τέλη Οκτωβρίου, κάθετες γευσιγνωσίες παλαιωμένων κρασιών με παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής και άλλες δράσεις.

Ελληνικές ποικιλίες

Το «Κτήμα τ’ Αποστόλη», αν και ξεκίνησε με ξένες ποικιλίες, πλέον βρίσκεται σε φάση αναδιάρθρωσης και στρέφεται στις ελληνικές, όπως τη Μαλαγουζιά και το Μοσχάτο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αναβίωση μιας τοπικής ποικιλίας, του Ζουμνιάτη, που είχαν φέρει πρόσφυγες από τη Βάρνα και την Ανατολική Ρωμυλία.

Εκτός από τις έξι βραβευμένες ετικέτες κρασιού, το κτήμα παράγει επίσης βραβευμένο τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο, καθώς και ένα πειραματικό τσίπουρο με ρόδι από τις δικές τους ροδιές. Όλα τα προϊόντα είναι ξηρά, βιολογικής καλλιέργειας και ελάχιστης παρέμβασης.