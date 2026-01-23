Ευλογιά: Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου Θεσσαλίας, ζητάει άμεση αξιοποίηση των εμβολίων

Ο Παύλος Σταμόπουλος, κτηνίατρος και Πρόεδρος του Παραρτήματος Θεσσαλίας του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου, υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση πρέπει να εντάξει άμεσα τα εμβόλια στη στρατηγική αντιμετώπισης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, καθώς η υπάρχουσα πολιτική εκρίζωσης και βιοασφάλειας έχει αποτύχει. Την άποψή του αυτή την παρουσίασε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ Βόλου.

Ο κ. Σταμόπουλος ξεκαθάρισε ότι η δήλωση του κ. Τσιάρα πως ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος τάσσεται κατά των εμβολίων είναι «αυθαίρετη και αναληθής». Το επίσημο όργανο δεν έχει λάβει ποτέ απόφαση ενάντια στους εμβολιασμούς· αντίθετα, σε δελτίο τύπου του Δεκεμβρίου 2025, ζητείται η άμεση έγκριση για εμβόλια και η ανάπτυξη μιας στρατηγικής που να τα περιλαμβάνει.

Το Παράρτημα Θεσσαλίας έχει ήδη λάβει ομόφωνη απόφαση υπέρ των εμβολίων και έχει αιτηθεί δύο φορές την υποστήριξη της Διοικούσας Επιτροπής του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου, χωρίς να έχει λάβει απάντηση. Ο κ. Σταμόπουλος τόνισε ότι η υπάρχουσα στρατηγική της κυβέρνησης, που βασίζεται στην εκρίζωση και την τήρηση μέτρων βιοασφάλειας, έχει αποτύχει, με αποτέλεσμα περίπου μισό εκατομμύριο ζώα να έχουν χαθεί και 2.500 μονάδες να παραμένουν κλειστές, πλήττοντας τους κτηνοτρόφους και τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος.

Η συζήτηση εστίασε επίσης στο ζήτημα των εμβολίων. Ο κ. Σταμόπουλος εξήγησε ότι η ευλογιά των αιγοπροβάτων είναι γνωστή νόσος, ωστόσο δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια στην ΕΕ για χρήση εκτάκτου ανάγκης, αν και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Εμβολίων διαθέτει αρχικά 300.000 δόσεις, με δυνατότητα παραγωγής έως 1,7 εκατομμυρίων. Η Ελλάδα δεν έχει ακόμα καταθέσει επίσημο αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενεργοποίηση αυτών των μηχανισμών, κάτι που εμποδίζει την επίσημη χρήση των διαθέσιμων εμβολίων και τη λήψη μέτρων σε ζώνες υψηλού κινδύνου.

Ο κ. Σταμόπουλος επέκρινε την εμμονή στην αποτυχημένη στρατηγική και υπογράμμισε ότι η πολιτική καθυστέρηση εγκυμονεί κινδύνους για την κτηνοτροφία, αλλά και για την ασφάλεια των προϊόντων ζωικής προέλευσης, δεδομένων των συνεπειών που μπορεί να έχουν οι εμβολιασμοί στις εξαγωγές. Παράλληλα, επεσήμανε ότι ήδη καταγράφονται φαινόμενα παράνομης χρήσης εμβολίων, γεγονός που δημιουργεί μερική ανοσία χωρίς επίσημη εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας.

Τονίστηκε ότι η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, ενώ η έλλειψη επίσημων αποφάσεων και η καθυστέρηση στην αξιοποίηση των εμβολίων καθιστούν αναγκαία την επανεξέταση της στρατηγικής για τον περιορισμό της νόσου και τη στήριξη των κτηνοτρόφων. Ο κ. Σταμόπουλος κάλεσε σε άμεση λήψη μέτρων και στην εκμετάλλευση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων για να αποφευχθούν περαιτέρω απώλειες.

Στο μεταξύ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα επικαιροποιημένα συγκεντρωτικά στοιχεία για την πορεία της νόσου στη χώρα, όπως προκύπτουν από τα δεδομένα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. Το τελευταίο διάστημα καταγράφηκαν 16 νέα κρούσματα σε 6 περιοχές της χώρας, αλλά, ευτυχώς, κανένα στην Μαγνησία, η οποία από την εμφάνιση της νόσου – τον Αύγουστο του 2024 – μέχρι σήμερα μετρά συνολικά 140 κρούσματα.

Πηγή: ertnew.gr