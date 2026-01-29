Απαραίτητη η εκατέρωθεν τήρηση μέτρων βιοασφάλειας απέναντι στην ευλογιά, λένε οι κτηνοτρόφοι της ΑΜΘ

Στη σύσκεψη που έγινε το πρωί της Τρίτης 27/1 στο Μέγαρο Μαξίμου, με αντικείμενο την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, όπου προήδρευσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε μεταξύ άλλων ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση από το Μαξίμου «κατά τη διάρκεια της σύσκεψης τονίστηκε η κρισιμότητα του επόμενου τριμήνου και η ανάγκη οριζόντιας και αυστηρής εφαρμογής των μέτρων βιοασφάλειας, ώστε να αξιοποιηθεί η αποκλιμάκωση των κρουσμάτων που έχει καταγραφεί τον χειμώνα».

Ανάγκη ενιαίας στρατηγικής

Ο κ. Τοψίδης προχώρησε στην παρακάτω δήλωση. «Υπήρξε ξεκάθαρη και κοινή γραμμή: η πλήρης και αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας είναι μονόδρομος. Με βάση τις εισηγήσεις των ειδικών, συμφωνήσαμε ότι μόνο με συνέπεια, συνεργασία και ενιαία στρατηγική μπορούμε να οδηγηθούμε στην οριστική εξάλειψη της νόσου, προστατεύοντας την κτηνοτροφία, τους παραγωγούς μας και τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης βρίσκεται και θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, σε απόλυτο συντονισμό με την Πολιτεία, τις Περιφέρειες και τις αρμόδιες υπηρεσίες. Κοινός στόχος όλων μας είναι να αφήσουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο πίσω μας, με υπευθυνότητα, σοβαρότητα και σεβασμό στην επιστημονική γνώση».

Οι κτηνοτρόφοι τηρούν τα μέτρα

Οι κτηνοτρόφοι που είδαν τα κοπάδια τους να θανατώνονται χωρίς να διακρίνουν στον ορίζοντα την προοπτική ανασύστασης του ζωικού τους κεφαλαίου θυμίζουν ότι από την αρχή της εμφάνισης της ζωονόσου τον Αύγουστο του 2024, στον Έβρο είχαν χτυπήσει το καμπανάκι για ορθή διαχείριση της ευλογιάς για την οποία προϋποτίθεται ξεκάθαρη στρατηγική αλλά και επαρκείς κτηνίατροι αλλά δυστυχώς είναι λίγοι στις ΔΑΟΚ της περιφέρειας.

Ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ροδόπης, Δημήτρης Γρηγοριάδης σχολιάζει επί της σύσκεψης ότι «η βιοασφάλεια τηρείται κατά γράμμα από τους κτηνοτρόφους, γιατί δε θέλει κανείς να χάσει το κοπάδι του και όσοι δεν έχουν χρήματα παίρνουν φάρμακα (απολυμαντικά) από τη ΔΑΟΚ. Ραντίζουμε, αλλάζουμε τα ρούχα μας, φροντίζουμε τα αυτοκίνητα». Αντίθετα, μεταφέρει ότι δεν έχουν τηρηθεί από τους υπεύθυνους τα μέτρα, καθώς οι τάφροι στην Εγνατία δεν έχουν απολυμαντικά. Επίσης, στο Πόρτο Λάγος η τάφρος δεν έχει φάρμακα. Υποστηρίζει ότι έπρεπε να τοποθετηθούν αψίδες είτε να γίνουν τάφροι και στα χωριά από τους δήμους και προσθέτει ότι οι πέντε αψίδες που προμηθεύτηκε η περιφέρεια για τα λιμάνια και τα σύνορα δεν επαρκούν.

Μεταφέρει ότι η Ροδόπη συνεχίζει να εμφανίζει κρούσματα. «Έχουμε 216 μονάδες με θανατωμένα ζώα. Από τα 70.000 ζώα έμειναν περίπου 20- 25 χιλιάδες. Απέμειναν ορισμένες μονάδες στα πεδινά και στα ορεινά, πάνω από τον Ίασμο». Σημειώνει ότι στα σημεία απολύμανσης έπρεπε να είναι παρούσα η αστυνομία για να διασφαλίζει ότι τα λάστιχα των διερχόμενων αυτοκινήτων ραντίζονται. Επίσης, οι εργαζόμενοι βρίσκονταν στον χώρο απολύμανσης μόνο τις ώρες από τις 8:00 έως τις 16:00.

Για να γίνει εκρίζωση της νόσου ο κ. Γρηγοριάδης αναφέρει ότι πρέπει να πάρουν αποφάσεις αυτοί που είναι σε θέσεις κλειδιά για να τηρηθεί το πρωτόκολλο των μέτρων.