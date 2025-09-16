Πορτοκάλι: Ρυθμιστής το νερό σε μια χρονιά με αντιθέσεις

Η φετινή καλλιεργητική περίοδος των πορτοκαλιών βρίσκεται σε εξέλιξη, με το νερό να αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για την πορεία της παραγωγής. Η ποικιλία Βαλέντσια ολοκληρώνει τον κύκλο της τον Οκτώβριο, ενώ ακολουθούν οι επόμενες συγκομιδές, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις περιοχές όπου η επάρκεια νερού εξασφαλίζει σταθερότητα στην καλλιέργεια.

Στην Αιτωλοακαρνανία και την Άρτα, όπου το αρδευτικό δυναμικό παραμένει ισχυρό, οι παραγωγοί δεν ανησυχούν για μείωση στην ποσότητα των καρπών. Οι καλλιέργειες αναπτύσσονται ομαλά, με τις δενδροκαλλιέργειες να δείχνουν εξαιρετική προσαρμογή στα τοπικά εδαφοκλιματικά δεδομένα. Αντίθετα, στην Πελοπόννησο, το φαινόμενο της λειψυδρίας είναι έντονο, οδηγώντας σε αισθητή πτώση της καρποφορίας και δημιουργώντας προβληματισμό στους παραγωγούς της περιοχής.

Ο γεωπόνος Ηλίας Μαυράκης από την Αιτωλοακαρνανία εκτιμά ότι η συγκομιδή της ποικιλίας Ναβαλίνα θα ξεκινήσει προς τα τέλη Οκτωβρίου, με τις αποδόσεις να υπερβαίνουν ακόμη και τους 7 τόνους ανά στρέμμα. Όπως τονίζει, «η μεγάλη παραγωγικότητα και η άριστη ποιότητα των καρπών οφείλονται κυρίως στην καλή ποιότητα του νερού, η οποία λειτουργεί ως καθοριστικός παράγοντας διαφοροποίησης για την περιοχή». Αντίστοιχα θετική είναι η εικόνα και στην Άρτα. Ο παραγωγός και έμπορος εσπεριδοειδών Μιχάλης Κοτσίρης υποστηρίζει ότι η χρονιά θα είναι πρώιμη και με πλούσια καρποφορία σε σχέση με πέρσι. Όπως σημειώνει, «υπάρχει ήδη ισχυρό ενδιαφέρον από την εγχώρια, αλλά και τη διεθνή αγορά, γεγονός που δημιουργεί αισιοδοξία για καλύτερες τιμές».

Υπενθυμίζεται ότι την περσινή χρονιά η Ναβαλίνα κυμάνθηκε στα 25-30 λεπτά/κιλό, η Μέρλιν στα 20-25 λεπτά/κιλό, ενώ η ποικιλία Lane Late διατέθηκε ακριβότερα, από 35 έως 50 λεπτά/κιλό. Με δεδομένη τη φετινή αυξημένη ζήτηση, οι προσδοκίες των παραγωγών είναι υψηλότερες.

Η προοπτική για τα εσπεριδοειδή στην Άρτα παραμένει ιδιαίτερα θετική, καθώς συνεχίζονται οι νέες φυτεύσεις τόσο σε πορτοκάλια όσο και σε μανταρίνια. Το γεγονός αυτό αποτυπώνει τη βούληση των παραγωγών να επενδύσουν σε μια καλλιέργεια που δείχνει ανθεκτικότητα, παρά τις προκλήσεις που θέτει η κλιματική αλλαγή.

Άκρως προβληματική η φετινή περίοδος για τους Πελοποννήσιους

Μια ιδιαίτερα προβληματική κατάσταση ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν φέτος οι παραγωγοί εσπεριδοειδών στην Πελοπόννησο, που θα έχει ως κοινό χαρακτηριστικό τη μείωση της παραγωγής σε εντυπωσιακό ποσοστό, ενώ παράλληλα κανείς δεν γνωρίζει ποια θα είναι η ποιότητα των παραγόμενων πορτοκαλιών, λόγω των κλιματολογικών συνθηκών.

«Η χρονιά που έρχεται θα έχει ως κύριο χαρακτηριστικό τη μεγάλη μείωση της παραγωγής. Όπως εξελίσσονται τα πράγματα, η μείωση μπορεί να φθάσει το 50% σε σχέση με τον όγκο της περασμένης χρονιάς. Η κλιματική αλλαγή έχει φέρει σημαντικές επιπτώσεις στα δέντρα, που είναι σοκαρισμένα από την παρατεταμένη ανομβρία», δηλώνει ο Χρήστος Αναγνωστάκος, παραγωγός και φυτωριούχος από τη Λακωνία, δίνοντας μια πρώτη εικόνα για τις γκρίζες προοπτικές της φετινής χρονιάς.

Και συνεχίζει: «Φυσικά, σημαντικό ρόλο στις αποδόσεις των δέντρων παίζει και η ηλικία τους. Στην περίπτωσή μας, έχουμε αρκετά γερασμένα δέντρα, που είναι ιδιαίτερα ευάλωτα. Δυστυχώς, θα υπάρξουν κτήματα που η μείωση της παραγωγής θα φθάσει το 70%. Η μείωση της παραγωγής αφορά όλες τις ποικιλίες και ακόμα περισσότερο τα Βαλέντσια».

Από την Αργολίδα, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αγίας Τριάδας Αργολίδας, Γιάννης Καλογερόπουλος, επισημαίνει ότι η μείωση της παραγωγής θα ξεπεράσει το 50%. «Το πρόβλημα ξεκίνησε από τον παγετό της 25ης Μαρτίου και συνολικά οι καιρικές συνθήκες ήταν τέτοιες που οδήγησαν στη μείωση της παραγωγής», τονίζει.

Ο ίδιος προσδιορίζει ως βασικές αιτίες τα προβλήματα με το νερό, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με την αγωγιμότητα του νερού. Μέχρι τώρα, δεν είναι μεγάλα τα ποσοστά μικροκαρπίας. Γενικότερα, όμως, το πρόβλημα που υπάρχει είναι η εγκατάλειψη της παραγωγής από πολλούς παραγωγούς. Η μείωση της παραγωγής δεν σημαίνει, φυσικά, ότι θα αυξηθεί και η τιμή του πορτοκαλιού».