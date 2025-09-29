“Λαβωμένη” η συγκομιδή των “θησαυρών της Πηλιορείτικης Γης”

Στη Μακρυρράχη Πηλίου, άρχισε η συγκομιδή των περίφημων μήλων και κάστανων.

Όπως τόνισε ο κ. Απόστολος Τσελεπής, πρόεδρος συνεταιρισμού Καστανοπαραγωγών Κισσού, η σοδειά και φέτος δεν είναι καλή, λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας, με τα κάστανα να είναι σχισμένα από την αφυδάτωση, χτυπημένα και μικρά, με αποτέλεσμα να μην θεωρούνται εμπορικά και να μην τα παίρνει η αγορά, ενώ ένα 30 με 40 % να είναι άχρηστα.

Σε όλα τα παραπάνω προβλήματα, επισήμανε, έρχεται να προστεθεί και ένας δυσβάσταχτος κανονισμός ΕΛΓΑ για τις καστανιές, ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια δεν έχει αλλάξει και δεν προβλέπει αποζημίωση για λόγους ξηρασίας στις καστανιές.

Τις καλές εποχές, είπε ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού, σε όλο το Πήλιο τα κάστανα ξεπερνούσαν τους 5.000 τόνους και φέτος δεν θα είναι ούτε τα μισά, ενώ σε ό,τι αφορά την τιμή με την οποία θα φτάσουν στον καταναλωτή, ανέφερε ότι γίνεται προσπάθεια, παρά τις δυσκολίες, να είναι σε λογικά πλαίσια.

Παρόμοια είναι τα προβλήματα και στα μήλα, τα οποία φέτος είναι χαμηλής ποιότητας και μικρά σε μέγεθος, μετά το τετράμηνο της ανομβρίας, ενώ γίνεται λόγος για μία απώλεια της τάξεως του 40 με 50%.