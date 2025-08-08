Ακυρώθηκε το σχέδιο για τις ιχθυοκαλλιέργειες στον Πόρο – Οι πρώτες αντιδράσεις

Για ιστορική απόφαση που στηρίχθηκε στην επιστήμη και την κοινή λογική κάνει λόγο η ομάδα της Καθετής και του ιδρύματος Rauch με αφορμή ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής ΚΕΣΥΠΟΘΑ, η οποία ακυρώνει το σχέδιο για τη δημιουργία Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) στον Πόρο. Οι οργανώσεις, οι οποίες κάνουν λόγο για δικαίωση «μετά από 15 χρόνια αγώνα», τονίζουν ότι η απόφαση αυτή «βάζει τέλος σε ένα σχέδιο που προέβλεπε 28πλασιασμό των ιχθυοκαλλιεργειών στο 25% της ακτογραμμής του νησιού, με παραγωγή που θα ξεπερνούσε εκείνη ολόκληρης της Γαλλίας».

Στο δελτίο Τύπου που εξέδωσε η ομάδα της Καθετής και του ιδρύματος Rauch αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής: «Η απόρριψη του σχεδίου δικαιώνει μια πολύχρονη προσπάθεια της τοπικής κοινωνίας, επιστημόνων, οργανώσεων και θεσμικών φορέων, που ανέδειξαν με τεκμήρια τις σοβαρές επιπτώσεις των υδατοκαλλιεργειών στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον του νησιού. Η πρόσφατη μελέτη του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, μαζί με περισσότερες από 25 δημοσιευμένες επιστημονικές έρευνες, κατέδειξαν ξεκάθαρα τις περιβαλλοντικές συνέπειες της δραστηριότητας αυτής σε περιοχές με λιβάδια ποσειδωνίας, ένα οικοσύστημα υψηλής προστασίας. Η απόφαση αυτή επιβεβαιώνει ότι η χωροθέτηση και οι περιβαλλοντικοί όροι του σχεδίου δεν μπορούσαν να γίνουν αποδεκτοί. Πρόκειται για μια απόφαση λογικής, που θέτει ισχυρό προηγούμενο για τον θεσμικό διάλογο σχετικά με τις ΠΟΑΥ σε όλη την Ελλάδα. Καθώς παρόμοια σχέδια προωθούνται σε πολλές ακόμη περιοχές, η περίπτωση του Πόρου αναδεικνύει την ανάγκη για επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου με βάση την επιστήμη, τη διαφάνεια και τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών».

Όπως δηλώνει η πρόεδρος του Ιδρύματος Rauch, Εύα Δουζίνα: «Η απόφαση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς έναν πιο υπεύθυνο και συμμετοχικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα. Ελπίζουμε ότι ο Πόρος θα αποτελέσει την απαρχή ενός νέου κεφαλαίου και όχι την εξαίρεση στον κανόνα».

Επιπλέον, η Φαίη Ορφανίδου, Γενική Διευθύντρια της Καθετής δηλώνει: «Η ακύρωση της ΠΟΑΥ στον Πόρο είναι μια νίκη της κοινωνίας των πολιτών. Όταν οι άνθρωποι ενώνονται γύρω από έναν δίκαιο στόχο, ενημερώνονται, συνεργάζονται και επιμένουν, μπορούν να διαμορφώσουν τις αποφάσεις που καθορίζουν το μέλλον τους. Για εμάς στην Καθετή, αυτή η στιγμή είναι η απόδειξη ότι η τοπική δράση μπορεί να έχει εθνική σημασία».