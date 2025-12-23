Άμεση έκδοση της ΚΥΑ για το ανθυγιεινό επίδομα ζητούν οι κτηνίατροι του ΥΠΑΑΤ

Την άμεση έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για τη χορήγηση του ανθυγιεινού επιδόματος στους κτηνιάτρους δημοσίους υπαλλήλους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ζητά με επιστολή της η Πανελλήνια Ένωση Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΚΔΥ), προειδοποιώντας για τον κίνδυνο απώλειας της αναδρομικότητας του επιδόματος σε περίπτωση καθυστέρησης.

Η επιστολή απευθύνεται στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ και συγκεκριμένα στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον υφυπουργό και τον γενικό γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ κοινοποιείται στα παραρτήματα και τα μέλη της Ένωσης, καθώς και στην ΠΟΓΕΔΥ.

Κρίσιμη η προθεσμία του Ιανουαρίου

Όπως επισημαίνει η ΠΕΚΔΥ, η έκδοση της προβλεπόμενης ΚΥΑ έως το τέλος Ιανουαρίου θεωρείται απολύτως αναγκαία, προκειμένου να διασφαλιστεί η αναδρομική ισχύς του ανθυγιεινού επιδόματος για ένα έτος, σύμφωνα με τις κυβερνητικές δεσμεύσεις και τις σχετικές διαβεβαιώσεις που έχουν δοθεί στους κτηνιάτρους του ΥΠΑΑΤ.

Τυχόν υπέρβαση του χρονικού αυτού ορίου, όπως αναφέρεται, θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της αναδρομικότητας, γεγονός που –κατά την Ένωση– θα προκαλέσει έντονο προβληματισμό, αγανάκτηση και αίσθημα άνισης μεταχείρισης στους υπηρετούντες κτηνιάτρους.

«Ευθεία αδικία» σε βάρος των κτηνιάτρων

Στην επιστολή γίνεται λόγος για «ευθεία αδικία» σε περίπτωση που χαθεί η αναδρομικότητα του επιδόματος, καθώς –όπως τονίζεται– οι κτηνίατροι του ΥΠΑΑΤ εργάζονται καθημερινά σε αποδεδειγμένα ανθυγιεινές και επικίνδυνες συνθήκες. Πρόκειται για προσωπικό που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της προστασίας της δημόσιας υγείας, της κτηνοτροφίας και της αγροτικής οικονομίας, αναλαμβάνοντας κρίσιμες αρμοδιότητες ελέγχου, πρόληψης και διαχείρισης ζωονόσων.

Η ΠΕΚΔΥ υπογραμμίζει ότι οι συνάδελφοί της έχουν καταβάλει σημαντική προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, ειδικά σε περιόδους αυξημένων υγειονομικών κινδύνων, και ότι η αναγνώριση των συνθηκών εργασίας τους δεν συνιστά προνόμιο, αλλά θεσμική υποχρέωση της Πολιτείας.

Αίτημα για ενιαίο ύψος επιδόματος

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο ζήτημα του ύψους του ανθυγιεινού επιδόματος. Η ΠΕΚΔΥ ζητά το επίδομα να είναι ενιαίο για το σύνολο των κτηνιατρικών υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ, τόσο για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες όσο και για την Κεντρική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με την Ένωση, οποιαδήποτε διαφοροποίηση στο ύψος του επιδόματος ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία των υπηρεσιών και να λειτουργήσει ως αντικίνητρο παραμονής και στελέχωσης της Κεντρικής Υπηρεσίας, η οποία –όπως επισημαίνεται– ήδη αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης.

Παρέμβαση στο Υπουργείο Οικονομικών

Η ΠΕΚΔΥ καλεί την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ να παρέμβει άμεσα στο Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία έκδοσης της ΚΥΑ και να τηρηθούν στο ακέραιο οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί απέναντι στους κτηνιάτρους.

«Οι κτηνίατροι του ΥΠΑΑΤ δεν ζητούν προνόμια, αλλά αυτονόητη αναγνώριση της εργασίας και των συνθηκών υπό τις οποίες αυτή παρέχεται», τονίζεται χαρακτηριστικά, με την Ένωση να δηλώνει ότι αναμένει άμεσες ενέργειες από την πλευρά της Πολιτείας.

Την επιστολή υπογράφουν ο πρόεδρος της ΠΕΚΔΥ, Κωνσταντίνος Μήλιος, και η γενική γραμματέας, Σεβαστή Ασλανίδου.