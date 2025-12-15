Δείτε Live από το ΥΠΑΑΤ την ενημέρωση της εθνικής επιστημονικής επιτροπής για την Ευλογιά
15/12/2025
31'' διάβασμα
Δείτε σε ζωντανή σύνδεση τη συνέντευξη Τύπου που παραχωρούν αυτήν την ώρα στους διαπιστευμένους συντάκτες του ΥΠΑΑΤ για την πορεία της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα, ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς, πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Χαράλαμπος Μπιλλίνης και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Συντονιστής της ΕΕΕΔΕΕ κ. Σπύρος Πρωτοψάλτης.