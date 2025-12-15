Δείτε Live από το ΥΠΑΑΤ την ενημέρωση της εθνικής επιστημονικής επιτροπής για την Ευλογιά

Η έλλειψη κρουσμάτων ευλογιάς δεν είναι αρκετή για να φέρει τον εφησυχασμό στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, που προσπαθεί να κάνει ό,τι είναι δυνατόν ώστε να μην επαναληφθούν κρούσματα που θα δημιουργήσουν νέα προβλήματα στους κτηνοτρόφους. Όπως μας δήλωσε ο προϊστάμενος των ΔΑΟΚ Πελοποννήσου, Γιώργος Μπουραζάνης, «αυτήν τη στιγμή, δεν λειτουργούμε κάτω από την πίεση κάποιου κρούσματος, αλλά […]

