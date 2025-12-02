ΥΠΑΑT: Πάνω από 97% συμμόρφωση στους ελέγχους υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών το 2025

Τα αποτελέσματα των ελέγχων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για τον Οκτώβριο 2025 επιβεβαιώνουν για ακόμη έναν μήνα το υψηλό επίπεδο ασφάλειας των τροφίμων φυτικής προέλευσης στην ελληνική αγορά.

Με ποσοστό συμμόρφωσης που ξεπερνά το 97% στο δεκάμηνο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου, οι αναλύσεις των επίσημων εργαστηρίων δείχνουν ότι η συντριπτική πλειονότητα των προϊόντων παραμένει εντός των αυστηρών ευρωπαϊκών ορίων υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών.

Τα αποτελέσματα του Οκτωβρίου ενισχύουν τη συνολική εικόνα, υπογραμμίζοντας την αποτελεσματικότητα των συστηματικών ελέγχων και των άμεσων παρεμβάσεων όπου απαιτείται.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ:

«Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα των ελέγχων για υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης για τον μήνα Οκτώβριο 2025, καθώς και τον απολογισμό του δεκαμήνου Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025. Οι έλεγχοι επιβεβαιώνουν ότι η μεγάλη πλειονότητα των προϊόντων που φτάνουν στον καταναλωτή είναι εντός των αυστηρών ευρωπαϊκών ορίων.

Αποτελέσματα Οκτωβρίου 2025

Αναλύθηκαν 316 δείγματα τροφίμων φυτικής προέλευσης.

54 δείγματα προήλθαν από ελέγχους σε Συνοριακούς Σταθμούς Ελέγχου.

262 δείγματα αφορούσαν την εσωτερική αγορά.

3 δείγματα βρέθηκαν με μη εγκεκριμένες δραστικές ουσίες.

Σε 4 δείγματα διαπιστώθηκαν υπερβάσεις των ανώτατων νομίμων ορίων υπολειμμάτων (MRLs), εκ των οποίων 2 δείγματα αξιολογήθηκαν ως με πιθανή επικινδυνότητα για τους καταναλωτές, κατόπιν εκτίμησης κινδύνου.

Το ποσοστό των δειγμάτων με υπέρβαση των MRLs ανέρχεται περίπου στο 1,3%, ενώ τα δείγματα που κρίθηκαν με πιθανή επικινδυνότητα αντιστοιχούν σε περίπου 0,6% του συνόλου των ελέγχων του μήνα.

Απολογισμός δεκαμήνου 2025 (Ιανουάριος–Οκτώβριος)

Με την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων Οκτωβρίου, για το διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025:

Έχουν αναλυθεί συνολικά 2.463 δείγματα τροφίμων φυτικής προέλευσης.

418 δείγματα προήλθαν από Συνοριακούς Σταθμούς Ελέγχου(ΣΣΕ), στο πλαίσιο της αυξημένης επιτήρησης για εισαγόμενα προϊόντα.

773 δείγματα αφορούσαν εισαγόμενα προϊόντα (περιλαμβανομένων των δειγμάτων από ΣΣΕ), ενώ 1.783 δείγματα προέρχονται από την εσωτερική αγορά.

30 δείγματα βρέθηκαν με μη εγκεκριμένες δραστικές ουσίες.

Σε 71 δείγματα διαπιστώθηκαν υπερβάσεις των MRLs, ενώ 34 δείγματα αξιολογήθηκαν ως με πιθανή επικινδυνότητα για τους καταναλωτές.

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, περισσότερο από 97% των δειγμάτων στο δεκάμηνο βρέθηκαν εντός των ανώτατων νομίμων ορίων υπολειμμάτων, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο ασφάλειας των τροφίμων στην ελληνική αγορά.

Πού γίνονται οι αναλύσεις – Πλαίσιο ελέγχων

Οι αναλύσεις πραγματοποιούνται στα δύο επίσημα εργαστήρια ελέγχου υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων του ΥΠΑΑΤ, στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και στο εργαστήριο του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης (ΠΚΠΦΠ&ΦΕ), υπό τον συντονισμό της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.

Η συμμόρφωση ή μη συμμόρφωση ορίζεται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 396/2005 για τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων, ενώ η εκτίμηση του κινδύνου για τον καταναλωτή γίνεται με τη χρήση του μοντέλου EFSA PRIMo, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA).

Σε όλες τις περιπτώσεις όπου εντοπίζονται υπερβάσεις ή μη εγκεκριμένες δραστικές ουσίες, εφαρμόζονται άμεσα τα προβλεπόμενα μέτρα: δέσμευση ή απόσυρση παρτίδων, πρόσθετοι έλεγχοι (follow–up) στην παραγωγική αλυσίδα και, όπου απαιτείται, κοινοποιήσεις στο ευρωπαϊκό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (RASFF).

Δήλωση Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Σπύρου Πρωτοψάλτη:

«Τα στοιχεία του Οκτωβρίου και του δεκαμήνου επιβεβαιώνουν ότι η συντριπτική πλειονότητα των προϊόντων που φτάνουν στο τραπέζι του καταναλωτή είναι εντός των αυστηρών ευρωπαϊκών ορίων. Με συστηματικούς ελέγχους στην εσωτερική αγορά και στα σύνορα, με αξιοποίηση σύγχρονων εργαστηριακών μεθόδων και με άμεσες παρεμβάσεις όπου εντοπίζονται παραβάσεις, θωρακίζουμε την ασφάλεια των τροφίμων και προστατεύουμε τόσο τη δημόσια υγεία όσο και τον υγιή ανταγωνισμό για τους παραγωγούς μας».

Τα αναλυτικά αποτελέσματα των ελέγχων υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης για όλους τους μήνες του 2025, καθώς και το αναλυτικό αρχείο για τον Οκτώβριο 2025, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ:

Αποτελέσματα Ελέγχου Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων σε Τρόφιμα Φυτικής Προέλευσης 2025