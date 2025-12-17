Αμοργός: Ο μοναδικός αγρότης με τρακτέρ στο νησί έστησε μπλόκο και έκλεισε τον δρόμο μόνος του

Μια εικόνα με έντονο συμβολισμό καταγράφηκε την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου στην Αιγιάλη της Αμοργού, στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας των αγροτών.

Ο μοναδικός αγρότης της περιοχής που διαθέτει τρακτέρ προχώρησε στο στήσιμο συμβολικού μπλόκου, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τη στήριξή του στον αγώνα του αγροτικού κόσμου σε όλη τη χώρα.

πηγή: Cyclades live

Η κίνηση, αν και σύντομης διάρκειας, έστειλε ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης και ανέδειξε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες στο νησί. Το τρακτέρ μετατράπηκε σε σύμβολο διαμαρτυρίας, προσελκύοντας το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας και των αρχών, χωρίς να προκαλέσει αναστάτωση στην καθημερινότητα των κατοίκων. πηγή: Cyclades live

Σε φωτογραφίες που εξασφάλισε το τοπικό μέσο cyclades live, καταγράφεται η μοναδικότητα της κίνησης αυτής.

Πηγή: flash.gr