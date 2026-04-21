Αμύνταιο: Σύλληψη δύο ατόμων για παράνομη αλιεία στη Λίμνη Βεγορίτιδα

Δύο άτομα, ένας 44χρονος αλλοδαπός και ένας 76χρονος, για παράνομη αλιεία, συνελήφθησαν στη λίμνη Βεγορίτιδα Φλώρινας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αμυνταίου Φλώρινας.

Τα δύο άτομα συνελήφθησαν να έχουν αλιεύσει, σε χρονική περίοδο που απαγορεύεται η αλιεία, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 αυτοσχέδιες κατασκευές από ξύλο και δίχτυ, 1 καμάκι συνολικού μήκους 2 μέτρων και 1 αλίευμα (κυπρίνος) βάρους 6 κιλών και 360 γραμμάριων.

