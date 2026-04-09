Προχωρά ο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού στα αλιευτικά σκάφη

Μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να προχωρήσει η Δράση 1.1.2 του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027» του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που αφορά στον εκσυγχρονισμό της επαγγελματικής αλιείας.

Συγκεκριμένα, η εν λόγω δράση εστιάζει σε επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη χωρίς αύξηση της αλιευτικής τους ικανότητας.

“Η ελληνική αλιεία χρειάζεται στοχευμένες παρεμβάσεις με ουσιαστικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα των ανθρώπων του κλάδου. Με τη συγκεκριμένη δράση στηρίζουμε επενδύσεις που βελτιώνουν την ασφάλεια, την υγιεινή, τις συνθήκες εργασίας πάνω στα σκάφη και την ποιότητα των αλιευμάτων, χωρίς να αυξάνεται η αλιευτική ικανότητα” είπε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Και συνέχισε “πρόκειται για μια παρέμβαση που ενισχύει τη βιωσιμότητα, την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής αλιείας, με ιδιαίτερη μέριμνα για τη μικρή παράκτια αλιεία και τις νησιωτικές περιοχές της χώρας”.

Σύμφωνα με το προβλεπόμενο πλαίσιο, οι παρεμβάσεις αφορούν εργασίες επί των αλιευτικών σκαφών και προμήθεια εξοπλισμού, με βασική προϋπόθεση ότι δεν θα αυξάνουν ούτε την αλιευτική ικανότητα του σκάφους ούτε τη δυνατότητά του να εντοπίζει αλιεύματα. Η φιλοσοφία της δράσης είναι σαφής: στήριξη της παραγωγικής λειτουργίας του κλάδου, με όρους βιωσιμότητας, ασφάλειας και αναβάθμισης της καθημερινότητας των επαγγελματιών αλιέων.

Η δράση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επενδύσεων. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται δαπάνες για σωστικά μέσα, εξοπλισμό πυρασφάλειας, συστήματα ραδιοεπικοινωνίας και δορυφορικής επικοινωνίας, εξοπλισμό πρώτων βοηθειών και τηλεϊατρικής, εγκαταστάσεις υγιεινής, εξοπλισμό αποθήκευσης τροφίμων, μέσα ατομικής προστασίας, αντιολισθητικές επιφάνειες, εξοπλισμό για τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών, αλλά και παρεμβάσεις που σχετίζονται με τη βελτίωση της υδροδυναμικής του κύτους. Παράλληλα, δίνεται έμφαση και στην αναβάθμιση της ποιότητας και της υγιεινής των αλιευμάτων, με επιλέξιμες δαπάνες όπως ψυκτικοί χώροι, εξοπλισμός επεξεργασίας και μεταποίησης μικρής κλίμακας, συστήματα διασφάλισης ποιότητας και ειδικά ψυχόμενα οχήματα μεταφοράς προϊόντων, όπου αυτό προβλέπεται.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι ιδιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, είτε ως ατομικές επιχειρήσεις είτε ως νομικές οντότητες ή συμπλοιοκτησίες, καθώς και επαγγελματίες της αλιείας εσωτερικών υδάτων. Για τη συμμετοχή προβλέπονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως επαγγελματική άδεια σε ισχύ, εγγραφή στα σχετικά μητρώα και πραγματοποίηση αλιευτικής δραστηριότητας για τουλάχιστον 60 ημέρες μέσα στα δύο ημερολογιακά έτη που προηγούνται της αίτησης στήριξης.

Τέλος, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη μικρή παράκτια αλιεία και στις νησιωτικές περιοχές. Όπως προβλέπεται, η δημόσια ενίσχυση μπορεί να ανέλθει στο 50% για γενικές περιπτώσεις, στο 80% για ιδιοκτήτες σκαφών παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας κάτω των 12 μέτρων που δεν χρησιμοποιούν συρόμενα εργαλεία, ενώ στα απομακρυσμένα ελληνικά νησιά μπορεί να φτάσει έως και το 85%. Μάλιστα, όταν μία πράξη εμπίπτει σε περισσότερες από μία κατηγορίες, εφαρμόζεται το υψηλότερο ποσοστό έντασης ενίσχυσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ