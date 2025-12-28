Ανάκαμψη της αγοράς κηπευτικών ενόψει Χριστουγέννων

Η υποτονικότητα που χαρακτήρισε την αγορά των κηπευτικών το προηγούμενο διάστημα φαίνεται να υποχωρεί, καθώς λίγες ημέρες πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων η ζήτηση παρουσιάζει σαφή σημάδια ανάκαμψης. Τα προϊόντα που συνδέονται παραδοσιακά με το χριστουγεννιάτικο τραπέζι επανέρχονται στο προσκήνιο, επηρεάζοντας θετικά, έστω και πρόσκαιρα, τις τιμές παραγωγού.

Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της εικόνας της αγοράς διαδραματίζουν οι καιρικές συνθήκες, οι οποίες, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις ευνόησαν την παραγωγή, σε άλλες δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα ποιότητας και αποδόσεων.

Φυλλώδη λαχανικά και σταυρανθή στο επίκεντρο

Στα είδη που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση ενόψει των γιορτών συγκαταλέγονται τα φυλλώδη λαχανικά, όπως το σέλινο, ο άνηθος, ο μαϊντανός, το μαρούλι, το σπανάκι, το πράσο και το φρέσκο κρεμμύδι. Ακολουθούν τα σταυρανθή, με κυρίαρχα το μπρόκολο, το κουνουπίδι και το λάχανο. Παράλληλα, σταθερή παρουσία στην αγορά εμφανίζει και η επιτραπέζια ντομάτα, παρότι πρόκειται για προϊόν που ταυτίζεται περισσότερο με τη θερινή περίοδο. Όπως αναφέρει ο Γιάννης Μπαρίτας, παραγωγός υπαίθριων κηπευτικών από τον Άγιο Νικόλαο Χαλκίδας, η τιμή του λάχανου κινείται στα 15 λεπτά το κιλό, χωρίς ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με πέρυσι. Η ζήτηση, που το προηγούμενο διάστημα ήταν περιορισμένη, εμφανίζει μικρή αύξηση όσο πλησιάζουν οι γιορτές.

Αντίθετα, στο μπρόκολο οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα. Οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, σε συνδυασμό με την αυξημένη υγρασία, επηρέασαν αρνητικά την ποιότητα του προϊόντος, με αποτέλεσμα σημαντικό μέρος της παραγωγής να τεθεί εκτός εμπορίας. Η περιορισμένη προσφορά οδήγησε την τιμή ακόμη και στο 1,20 ευρώ το κιλό από τα 70-80 λεπτά το κιλό, όπου κινούνταν το προηγούμενο διάστημα. Ανάλογη είναι η εικόνα και στο κουνουπίδι, με τις τιμές να ξεπερνούν τα 80 λεπτά το κιλό, από 30-40 λεπτά που ήταν λίγες ημέρες νωρίτερα.

Προβληματισμός για το πράσο και τα εργατικά χέρια

Ιδιαίτερος προβληματισμός καταγράφεται για το πράσο, ένα κατεξοχήν χειμωνιάτικο και χριστουγεννιάτικο προϊόν. Παρά τη χρονική συγκυρία, η ζήτησή του παραμένει υποτονική, χωρίς να είναι σαφές αν θα ενισχυθεί το επόμενο διάστημα.

Κοινός παρονομαστής των δυσκολιών, σύμφωνα με τους παραγωγούς, παραμένει η έλλειψη εργατικών χεριών, η οποία δυσχεραίνει τον προγραμματισμό και τον συντονισμό των καλλιεργειών, επηρεάζοντας τόσο την ποσότητα όσο και την ποιότητα της παραγωγής.

Μειωμένη κατανάλωση σέλινου λόγω αλλαγής συνηθειών

Τη σταδιακή υποχώρηση της κατανάλωσης σέλινου επισημαίνει ο Κώστας Λουκίσας, παραγωγός από τη Θήβα. Όπως αναφέρει, οι νεότερες ηλικίες δεν το προτιμούν, καθώς απαιτεί περισσότερη προετοιμασία στην κουζίνα. Η αλλαγή των διατροφικών συνηθειών αντανακλάται άμεσα στη ζήτηση, η οποία παραμένει μειωμένη. Η τιμή παραγωγού κυμαίνεται περίπου στα 80 λεπτά το κιλό, ενώ στα ίδια επίπεδα κινείται και η σελινόριζα.

Χορταρικά και εξαγωγές

Ανοδική τάση στα φυλλώδη λαχανικά καταγράφει ο Σπύρος Σινγκ, παραγωγός από τα Μέγαρα. Το σπανάκι κινείται γύρω στο 1 ευρώ το κιλό, ενώ ο άνηθος, το φρέσκο κρεμμύδι, ο μαϊντανός και το σέλινο κυμαίνονται μεταξύ 30 και 40 λεπτών το ματσάκι. Τα χορταρικά, όπως αντίδια, ραδίκια και πράσα, διαμορφώνονται περίπου στα 80 λεπτά το κιλό.

Σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές, το ενδιαφέρον παραμένει ενεργό, ωστόσο εξαρτάται άμεσα από τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στις αγορές του εξωτερικού.

Αντιφατική η εικόνα για τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες

Αντιφατική είναι η εικόνα στις θερμοκηπιακές ζώνες. Στην Ιεράπετρα, η έλλειψη βροχοπτώσεων και η αυξημένη αλατότητα των νερών οδηγούν σε μείωση της παραγωγής έως και 25%, όπως ενημερώνει ο Μιχάλης Βασιλάκης γεωπόνος από τον Συνεταιρισμό «Ανατολή». Αντίθετα, στην Ελαφόνησο Χανίων, «οι αποδόσεις της επιτραπέζιας ντομάτας κρίνονται ικανοποιητικές, με τις τιμές να κυμαίνονται από 1,20 έως 1,30 ευρώ το κιλό, ενώ το ντοματάκι τύπου ‘‘βελανίδι’’ φτάνει έως και τα 2 ευρώ το κιλό», δηλώνει η Δώρα Θεοδωράκη, παραγωγός θερμοκηπιακών καλλιεργειών.