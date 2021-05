Αναξιοποίητος από τον τουρισμό ο θησαυρός της αγροτικής παραγωγής

Μια νέα πρόταση για βιώσιμα αγροδιατροφικά οικοσυστήματα, με οφέλη για την οικονομία και τις εξαγωγές, μπορεί να προκύψει μέσα από το «πάντρεμα» του τουρισμού με την ελληνική διατροφή και την πρωτογενή παραγωγή.

Αυτή ήταν η κεντρική ιδέα πίσω από το στρογγυλό τραπέζι με τίτλο «Η οικονομία της φιλοξενίας και η ελληνική δίαιτα», που διοργανώθηκε το περασμένο Σάββατο στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Στη συζήτηση συμμετείχαν τα μέλη της Ομάδας Πρωτοβουλίας που έχει συγκροτηθεί για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου και η οποία αποτελείται από εξειδικευμένους επιχειρηματίες και επιστήμονες.

Η πρόεδρος του ΕΟΤ, Άντζελα Γκερέκου, τόνισε ότι το υπουργείο Τουρισμού στοχεύει στην ανάδειξη της Ελλάδας ως χώρας του «ευ ζην», σε συνδυασμό με τη μεσογειακή διατροφή και τα ελληνικά προϊόντα. «Μπορεί η χώρα μας να γίνει το παγκόσμιο κέντρο αειφόρου τουρισμού», ανέφερε χαρακτηριστικά και ανακοίνωσε ότι τον Σεπτέμβριο θα διοργανωθεί συμπόσιο με τη συμμετοχή φορέων που εμπλέκονται στην αγροτοδιατροφή, στον τουρισμό και στις εξαγωγές. «Η σύνδεση αυτή είναι μονόδρομος για την επόμενη μέρα», σημείωσε.

Τα στοιχεία αυτήν τη στιγμή είναι απογοητευτικά, αφού έρευνες δείχνουν ότι το 80% των ξενοδοχείων και καταστημάτων εστίασης τροφοδοτούνται κατά κύριο λόγο με εισαγόμενα προϊόντα. Τον κορμό της σύνδεσης διατροφής, ευζωίας και τοπικών προϊόντων παρουσίασε ο Άρης Κεφαλογιάννης, πρόεδρος της Legendary Food SA.

«Η μεσογειακή δίαιτα είναι τρόπος ζωής. Δίαιτα στην αρχαία Ελλάδα σήμαινε τρόπος ζωής, αλλιώς “lifestyle”», τόνισε, συμπληρώνοντας: «Θέλουμε να αναδείξουμε την ελληνική τέχνη της ζωής, δηλαδή το “έξω καρδιά”, την παρέα, τη μοιρασιά. Όμως, η απόλαυση της ζωής προϋποθέτει την καλή υγεία, που πηγαίνει χέρι-χέρι με τη διατροφή, που μπορεί να έχει προληπτική και συνάμα θεραπευτική δράση».

Η σημασία της «γευστικής μνήμης»

Τη σημασία της δημιουργικότητας της ελληνικής κουζίνας και της χρήσης εγχώριων προϊόντων τόνισε από την πλευρά του ο Άγις Πιστιόλας, διευθυντής Marketing και Εξαγωγών της Agrino και πρόεδρος της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ.

«Η Ελλάδα διαθέτει μια ομάδα μαγείρων, οι οποίοι εξελίσσουν δημιουργικά τη βασική ελληνική κουζίνα. Η φάβα, που δεν έλειπε από το καθημερινό τραπέζι των προγόνων μας πλέον έχει μεταμορφωθεί σε “χούμους” από γίγαντες Καστοριάς, στο οποίο τοποθετείται ένα φιλέτο τσιπούρας. Τέτοια παραδείγματα πρέπει να αποτελέσουν τον κανόνα και όχι την εξαίρεση σε αυτά που προσφέρονται στην τουριστική φιλοξενία, ώστε να δίνεται υπεραξία στα προϊόντα και οι επισκέπτες να έχουν την ορθή γευστική μνήμη για να αναζητήσουν τα ελληνικά προϊόντα όταν επιστρέψουν στην πατρίδα τους», υπογράμμισε.

Από την ποσότητα στην ποιότητα

Κατά τον Χρήστο Σταμάτη, διευθ. σύμβουλο του συνεταιρισμού Stevia Hellas, «ο ελληνικός τουρισμός πρέπει να κάνει στροφή 180 μοιρών από την ποσότητα στην ποιότητα». Ο ίδιος έκανε λόγο για «επέκταση» του τουρισμού σε όλη την ηπειρωτική χώρα, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Eμείς στη Λαμία δεν ξέρουμε τίποτα για τα εκατομμύρια τουριστών που επισκέπτονται τη χώρα».

Για την προώθηση, δε, των ελληνικών προϊόντων, πρότεινε το σύνθημα «Greek diet is the new healthy» δανειζόμενος, όπως παραδέχθηκε, μια φράση που άκουσε πρόσφατα.

Η δρ. Κατερίνα Πολυμέρου-Καμηλάκη, λαογράφος και τ. διευθύντρια του Κέντρου Ερεύνης Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, εξήγησε ότι ο τρόπος με τον οποίο είναι διαρθρωμένη η ελληνική γεωργική παραγωγή μπορεί να αποτελέσει τη λύση στα προβλήματα βιωσιμότητας και περιβάλλοντος. «Χρειάζεται έμφαση στη μικρή γεωργική εκμετάλλευση, στη μεταποίηση, στην ανάπτυξη τοπικών αγορών και δικτύων, προβολή της ταυτότητας των αγροτικών προϊόντων. Τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα δεν είναι απλά μια οικονομική οντότητα, είναι ένας σύνδεσμος ανάμεσα στη ζωή και στην οικονομία», σημείωσε, τονίζοντας ότι πρέπει να προσεγγίζουμε το παρελθόν «με γνώση και όχι με συγκατάβαση, νοσταλγία και συμπάθεια».

Οι ελληνικές εξαγωγές αποτελούν τον τελευταίο, αλλά πολύ σημαντικό κρίκο σε όλη αυτή την αλυσίδα. Την οικονομική και κοινωνική αξία τους ανέδειξε η Χριστίνα Σακελλαρίδη, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ).

Υπογράμμισε την αύξηση των εξαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων μέσα στην πανδημία και παρέπεμψε στον Βρετανό συγγραφέα, Σάμιουελ Τζόνσον, κατά τον οποίο «τα αγροτικά προϊόντα δεν δίνουν μόνο πλούτη σε ένα έθνος. Του παρέχουν τα μόνα πλούτη που πραγματικά μπορεί να θεωρεί πάντα δικά του».